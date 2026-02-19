Na zadnjem testiranju pred sezono vse v znamenju Mercedesa

Mercedes, ki je po mnenju večine favorit za osvojitev naslova prvaka, je testiranje v Bahrajnu začel odlično.

Russell najhitrejši v sredo ...

Potem ko je Ferrari dobil dopoldanski del prvega dne, so popoldne vajeti prevzeli pri Mercedesu. Najboljši čas 1.33.459 je namreč postavil George Russell, ki je za deset stotink sekunde ugnal Oscarja Piastrija v McLarnu, tretji pa je bil Ferrarijev Charles Leclerc.

Aktualni prvak Lando Norris je bil četrti, Kimi Antonelli pa je odlično formo Mercedesa potrdil s petim mestom. V odsotnosti Maxa Verstappna je bil z dirkalnikom Red Bulla šesti Isack Hadjar, sedmi pa Lewis Hamilton v Ferrariju, v najboljšo deseterico pa so se prebili še Carlos Sainz, Franco Colapinto in Gabriel Bortoleto.

Najslabše se je odrezala ekipa Cadillaca, ki je prvi dan sklenila povsem na repu razpredelnice. Valtteri Bottas je bil 20., Sergio Perez pa 21.

... Antonelli pa v četrtek

Tudi drugi dan testiranja v Bahrajnu je bil spredaj Mercedes, tokrat Antonelli, ki je postavil čas 1.32.803. Vodilnemu se je spet najbolj približal Piastri, njegov zaostanek je znašal dobrih pet stotink sekunde. Potem ko je na začetku popoldanskega treninga vodil, pa je na tretjem mestu končal Verstappen.

S četrtim časom se je izkazal Hamilton, aktualni prvak Norris pa je bil peti. Znova je bil blizu najboljšim tudi Colapinto, bil je šesti pred Nicom Hulkenbergom z Audijem, Russell pa je bil tokrat osmi. V deseterici sta drugi dan končala še Haasov Esteban Ocon in Liam Lawson iz ekipe Racing Bulls. Je pa za nekaj nevšečnosti na popoldanskem delu poskrbel Fernando Alonso, čigar dirkalnik Aston Martin se je pokvaril in za nekaj časa z rdečo zastavo prekinil dogajanje na stezi. Španec se na stezo nato ni več vrnil, dan pa sklenil na 15. mestu.

