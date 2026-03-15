Varnostni avto premešal vrstni red: Antonelli vodi pred Hamiltonom

Šanghaj, 15. 03. 2026 08.31

Avtor:
S.V.
George Russell in Kimi Antonelli

Dirkaški konec tedna na Kitajskem je dosegel vrelišče. Na startu se je v ospredje izstrelil Lewis Hamilton, a je nato udarec vrnil mladi Kimi Antonelli. McLaren je pred startom doživel pravo katastrofo, Norris in Piastri dirke nista začela. Dirko lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

08.28

Hamilton izkoristil napako Russella

Sedemkratni svetovni prvak se je prek rojaka Russella prebil na četrto mesto in potem ekspresno opravil še z Oconom na tretjem mestu.

08.25

Varnostni avto premešal vrstni red

Antonelli je imel dovolj veliko prednost, da se je po postanku vrnil na stezo v vodstvu pred Colapintom, Oconom in Russellom. Za njim sledi Hamilton, nato pa še Lindblad, Leclerc, Hülkenberg in Gasly. Bearman je opravil postanek v boksih in je zdaj na 10. mestu, medtem ko so tisti, ki so se ustavili krog prej, izgubili nekaj mes. Lawson je zdaj 13., Verstappen pa 14.

08.19

Težave Strolla in varnostni avtomobil

Kanadčan je parkiral dirkalnik ob stezi, kjer imamo varnostni avtomobil. Pri Mercedesu je uspel dvojni postanek v boksih, prav tako pri Ferrariju.

08.15

Verstappen: "Moje gume so odpovedale."

Začetek na mehkejših pnevmatikah se Red Bullu ni obrestoval.

08.14

Verstappen bije boj za deveto mesto

Nizozemec diha za vrat novincu Lindbladu v boju za deveto mesto.

Dirkača Mercedesa sta že v Avstraliji napovedala, da v letošnji sezoni ciljata visoko, dobro formo pa potrjujeta tudi na Kitajskem. George Russell je bil najboljši na sobotnem sprintu, Kimi Antonelli pa je pred moštvenim kolegom dobil kvalifikacije.

Glavna tekmeca Mercedesov v letošnji sezoni sta, vsaj zaenkrat, Ferrarijeva Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Monačan je prvi letošnji sprint končal na drugem, Britanec pa na tretjem mestu. Hamilton je bil nato tretji še na kvalifikacijah, Leclerc pa si je zagotovil četrti startni položaj.

Dirkača rdečih se zavedata, kako težko se bo kosati z Antonellijem in Russellom. "Velika zahvala ekipi, da smo sploh v položaju, ko se lahko borimo z Mercedesom. Njihova hitrost na ravninah je malce previsoka. V nekem trenutku sem bil v vodstvu, zato tretje mesto ni ravno idealno – jutri se bom potrudil še bolj," je po sprintu dejal Hamilton.

Charles Leclerc, George Russell in Lewis Hamilton
FOTO: AP

Na uvodu v sezono pa se še vedno nekoliko lovijo pri McLarnu. Aktualni prvak Lando Norris je na sprintu zasedel četrto, Oscar Piastri pa šesto mesto, stopničk pa nista uspela zares ogroziti. Uvrstitev med najboljše tri bosta na nedeljski dirki skušala napasti iz tretje startne vrste, Piastri s petega, Norris pa s šestega startnega položaja.

"Smo tam, kjer nekako spadamo. Mislim, da so Ferrariji hitrejši in da bo težko dirkati proti njim," je po kvalifikacijah dejal Piastri.

"Poskusil bom dobro startati, če bo mogoče, nato pa bomo videli, kaj bodo naredile pnevmatike in kakšna bo naša hitrost. Če bomo imeli dovolj oprijema, se bomo morda lahko pomerili s fanti na čelu. Ampak jasno je, da smo korak zadaj, zato bo dirkanje s takim avtomobilom vedno zahtevno," je še napovedal Avstralec.

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
15. 03. 2026 08.30
Objavite da je šel bibi rakom žvižgat, vsaj ena lepa novica v teh norih časih.
motorist_mb
15. 03. 2026 08.26
Katastrofa od F1 😡
Mean Cat
15. 03. 2026 08.23
Srotleki so me zbrisal.....😂😂😂.....patetiki
Stajerc22
15. 03. 2026 08.20
To ni gledljivo.
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 08.23
Sej to se ne gleda, se spremlja :)
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 08.19
Zakaj sta bla dva placa med prvimi 4imi in ostalimi fraj na štartu?
Mean Cat
15. 03. 2026 08.22
Mclarna nista startala
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 08.24
Zakaj ne...nism zasledil v zapisu,
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 08.26
Aha sem zdej opazu znotrej članka... trhničba napaka, so že začeli hibridi štekat :)
ptuj.si
15. 03. 2026 08.02
Premlada si. In potem ljudje volijo takšne ljudi pa njihove učence?
PomisliNaSonce
15. 03. 2026 08.08
Čisto poniževanje v obliki sicer lepih besed... ja ne znajo iz svoje kože ta stari original aistemci, fa mladi bodo to bokj na fino sicer oa nič drugače obdelovali :)
PoldeVeliki
15. 03. 2026 08.18
Seveda je zaklenjeno gospod 10% boter Slovenije.
Mean Cat
15. 03. 2026 08.24
Zgleda da zoki tud s tem portalom upravlja
