Varnostni avto premešal vrstni red: Antonelli vodi pred Hamiltonom

Dirkača Mercedesa sta že v Avstraliji napovedala, da v letošnji sezoni ciljata visoko, dobro formo pa potrjujeta tudi na Kitajskem. George Russell je bil najboljši na sobotnem sprintu, Kimi Antonelli pa je pred moštvenim kolegom dobil kvalifikacije.

Glavna tekmeca Mercedesov v letošnji sezoni sta, vsaj zaenkrat, Ferrarijeva Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Monačan je prvi letošnji sprint končal na drugem, Britanec pa na tretjem mestu. Hamilton je bil nato tretji še na kvalifikacijah, Leclerc pa si je zagotovil četrti startni položaj.

Dirkača rdečih se zavedata, kako težko se bo kosati z Antonellijem in Russellom. "Velika zahvala ekipi, da smo sploh v položaju, ko se lahko borimo z Mercedesom. Njihova hitrost na ravninah je malce previsoka. V nekem trenutku sem bil v vodstvu, zato tretje mesto ni ravno idealno – jutri se bom potrudil še bolj," je po sprintu dejal Hamilton.

Charles Leclerc, George Russell in Lewis Hamilton FOTO: AP

Na uvodu v sezono pa se še vedno nekoliko lovijo pri McLarnu. Aktualni prvak Lando Norris je na sprintu zasedel četrto, Oscar Piastri pa šesto mesto, stopničk pa nista uspela zares ogroziti. Uvrstitev med najboljše tri bosta na nedeljski dirki skušala napasti iz tretje startne vrste, Piastri s petega, Norris pa s šestega startnega položaja. "Smo tam, kjer nekako spadamo. Mislim, da so Ferrariji hitrejši in da bo težko dirkati proti njim," je po kvalifikacijah dejal Piastri.