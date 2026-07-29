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Formula 1

Na poletne počitnice se najbolj sproščen odpravlja Antonelli

Ljubljana, 29. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Aljaž Golčer
Najhitrejši trije v kvalifikacijah za VN Madžarske.

Dirkači in člani ekip Formule 1 so se po veliki nagradi Madžarske lahko odpravili na zaslužen poletni oddih. Najbolj sproščen je lahko Kimi Antonelli, ki je na prvih 11 dirkah sezone nabral že 50 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem. A razlika, sodeč po lanski sezoni, ničesar ne zagotavlja, in na naslov lahko upa vseh pet dirkačev, ki so letos stali na vrhu zmagovalnega odra.

Kimi Antonelli je na prvih 11 dirkah sezone dosegel šest zmag in devet uvrstitev na stopničke zmagovalnega odra. 19-letnik je z lepo prednostjo pred tekmeci prvi favorit za naslov svetovnega prvaka. "Nisem pričakoval, da se bom znašel v takšnem položaju. Poskušal sem izkoristiti vsako priložnost. Prvi del sezone je bil zelo dober. Veselim se nadaljevanja, v katerem moram tako tudi nadaljevati," je povedal Italijan.

Povsem drugače je na drugi strani garaže Mercedesa. Smoli Georgea Russlla, ki je zaradi težav z vzdržljivostjo dirkalnika in napak ekipe izgubil veliko točk, ni videti konca. Na Madžarskem je ekipa prevzela krivdo za ponesrečen start, na katerem je s šestega padel na 21. mesto. "Trenutno nič ne kaže na to, da bo v nadaljevanju sezone bolje. Lahko le upam, da smola, ki me je spremljala v prvem delu sezone, v drugem izgine," je svoje misli pred poletnim premorom strnil Britanec.

Kimi Antonelli in George Russell
Kimi Antonelli in George Russell
FOTO: Profimedia

Najresnejši tekmec Mercedesa je Ferrari. Lewis Hamilton je boj za osmi naslov prvaka napovedal z zmago v Barceloni, na zadnjih dirkah pa doživel nekaj razočaranj. "Zadnjih nekaj dirk sem zaradi napak izgubil precej točk. Svojega dela nisem opravil brezhibno, zato moram ugotoviti, kako biti v drugem delu sezone boljši," pravi sedemkratni prvak.

Boljšo formo trenutno kaže Charles Leclerc, ki je po slabšem začetku sezone na vrh zmagovalnega odra stopil v Silverstonu: "O boju za naslov še ne bom razmišljal. Bomo videli na koncu sezone. Osredotočati se moram le na svoj občutek v dirkalniku. Če bom imel dober občutek v dirkalniku, sem prepričan, da bom dosegal dobre rezultate."

Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Charles Leclerc in Lewis Hamilton
FOTO: AP

Boju za vrh se je na Madžarskem pridružil še Lando Norris. Aktualni svetovni prvak je na Hungaroringu z izvrstno predstavo McLarenu priboril prvo letošnjo zmago: "Imam zaupanje v ekipo. Verjel sem, da lahko zmagamo na kakšni dirki. Ta zmaga je prišla nekoliko hitreje, kot sem mislil, da bo. Verjamem, da se bomo še izboljšali na področjih, na katerih trenutno nismo dovolj dobri," je dejal zmagovalec zadnje dirke.

V skupnem seštevku sezone ima Antonelli 59 točk prednosti pred moštvenim kolegom Russllom, ki ostaja njegov najresnejši tekmec v boju za naslov prvaka. Hamilton je drugi, Leclerc četrti, za vodilnim pa 91 točk na petem mestu zaostaja Norris. Sezona tako še zdaleč ni odločena. Trenutno šesti Max Verstappen je lani namreč v drugi polovici sezone nadoknadil več kot 100 točk.

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KOMENTARJI1

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sencina
29. 07. 2026 08.35
Ce si bojo drugi med sabo odzirali točke bi lahko kimi bil z pametno vožnjo prvak.
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