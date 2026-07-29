Na poletne počitnice se najbolj sproščen odpravlja Antonelli

Kimi Antonelli je na prvih 11 dirkah sezone dosegel šest zmag in devet uvrstitev na stopničke zmagovalnega odra. 19-letnik je z lepo prednostjo pred tekmeci prvi favorit za naslov svetovnega prvaka. "Nisem pričakoval, da se bom znašel v takšnem položaju. Poskušal sem izkoristiti vsako priložnost. Prvi del sezone je bil zelo dober. Veselim se nadaljevanja, v katerem moram tako tudi nadaljevati," je povedal Italijan. Povsem drugače je na drugi strani garaže Mercedesa. Smoli Georgea Russlla, ki je zaradi težav z vzdržljivostjo dirkalnika in napak ekipe izgubil veliko točk, ni videti konca. Na Madžarskem je ekipa prevzela krivdo za ponesrečen start, na katerem je s šestega padel na 21. mesto. "Trenutno nič ne kaže na to, da bo v nadaljevanju sezone bolje. Lahko le upam, da smola, ki me je spremljala v prvem delu sezone, v drugem izgine," je svoje misli pred poletnim premorom strnil Britanec.

Kimi Antonelli in George Russell FOTO: Profimedia

Najresnejši tekmec Mercedesa je Ferrari. Lewis Hamilton je boj za osmi naslov prvaka napovedal z zmago v Barceloni, na zadnjih dirkah pa doživel nekaj razočaranj. "Zadnjih nekaj dirk sem zaradi napak izgubil precej točk. Svojega dela nisem opravil brezhibno, zato moram ugotoviti, kako biti v drugem delu sezone boljši," pravi sedemkratni prvak. Boljšo formo trenutno kaže Charles Leclerc, ki je po slabšem začetku sezone na vrh zmagovalnega odra stopil v Silverstonu: "O boju za naslov še ne bom razmišljal. Bomo videli na koncu sezone. Osredotočati se moram le na svoj občutek v dirkalniku. Če bom imel dober občutek v dirkalniku, sem prepričan, da bom dosegal dobre rezultate."

Charles Leclerc in Lewis Hamilton FOTO: AP