Na stezi virtualni varnostni avto

V Italijo se v najboljši formi podaja aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je slavil na zadnjih dveh prizoriščih in s tem nakazal, da dirkača McLarna ne smemo še čisto odpisati od možnosti do ubranitve naslova. Britanec trenutno za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za 83 točk, kar ni neulovljiva razlika. Italijan bo nedeljsko dirko začel iz ozadja zaradi pribitka mest, ki jih bo dobil zaradi menjave pogonskega sklopa. To bo priložnost predvsem za tekmece, da se mlademu Italijanu še nekoliko približijo in povzročijo še dodaten pritisk v nadaljevanju sezone.
To bi lahko z dobrim rezultatom uspelo drugemu in tretjemu v skupni razvrstitvi, Georgeu Russellu in Lewisu Hamiltonu, ki za vodilnim zaostajata 59 točk. V kakšno smer se bo odvijalo dogajanje na stezi, bomo lahko videli že na današnjih treningih ob 12.25 in 15.55, ki ju boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.