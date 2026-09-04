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Na stezi virtualni varnostni avto

Monza, 04. 09. 2026 12.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
V Monzi prevladujejo rdeče barve Ferrarija.

Dirkališče v Monzi pri naših zahodnih sosedih Italijanih je drugo prizorišče kraljice motošporta po poletnem premoru. V vlogi vodilnega v prvenstvu se na domačo stezo podaja Kimi Antonelli, ki ima 59 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Danes sta za dirkače na sporedu dva prosta treninga. Prvega že lahko spremljate v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Italije
Formula 1 - VN Italije
FOTO: VOYO

V Italijo se v najboljši formi podaja aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je slavil na zadnjih dveh prizoriščih in s tem nakazal, da dirkača McLarna ne smemo še čisto odpisati od možnosti do ubranitve naslova. Britanec trenutno za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za 83 točk, kar ni neulovljiva razlika. Italijan bo nedeljsko dirko začel iz ozadja zaradi pribitka mest, ki jih bo dobil zaradi menjave pogonskega sklopa. To bo priložnost predvsem za tekmece, da se mlademu Italijanu še nekoliko približijo in povzročijo še dodaten pritisk v nadaljevanju sezone.

Preberi še Kazen prav na domači dirki: vodilni Antonelli bo v Monzi začel iz ozadja

To bi lahko z dobrim rezultatom uspelo drugemu in tretjemu v skupni razvrstitvi, Georgeu Russellu in Lewisu Hamiltonu, ki za vodilnim zaostajata 59 točk. V kakšno smer se bo odvijalo dogajanje na stezi, bomo lahko videli že na današnjih treningih ob 12.25 in 15.55, ki ju boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

VN Italije na Kanalu A in VOYO!
VN Italije na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
formula 1 f1 monza vn italije prosti trening

Kazen prav na domači dirki: vodilni Antonelli bo v Monzi začel iz ozadja

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