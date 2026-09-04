Na stezi virtualni varnostni avto

V Italijo se v najboljši formi podaja aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je slavil na zadnjih dveh prizoriščih in s tem nakazal, da dirkača McLarna ne smemo še čisto odpisati od možnosti do ubranitve naslova. Britanec trenutno za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za 83 točk, kar ni neulovljiva razlika. Italijan bo nedeljsko dirko začel iz ozadja zaradi pribitka mest, ki jih bo dobil zaradi menjave pogonskega sklopa. To bo priložnost predvsem za tekmece, da se mlademu Italijanu še nekoliko približijo in povzročijo še dodaten pritisk v nadaljevanju sezone.