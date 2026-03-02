Najbolj legendarne steze F1, ki so na letošnjem koledarju

Na koledarju dirk za sezono 2026 je kar nekaj prizorišč, ki so relativno nova (Miami, Las Vegas, Savdska Arabija, Katar), a karavana še vedno obiskuje tudi številne najbolj zgodovinske in ikonične steze.

Formulo 1 boste lahko v letošnji sezoni spremljali na Kanalu A in VOYO! Prvi dirkaški vikend bo na sporedu že ta konec tedna (6.-8. marec), ko se bo vse skupaj začelo z VN Avstralije.

Pravzaprav so v letošnjem koledarju štiri od sedmih dirkališč, na katerih so dirkalniki formule 1 dirkali že v prvi sezoni modernega svetovnega prvenstva leta 1950 – Silverstone, Monaco, Spa-Francorchamps in Monza.

Koledar Formule 1 za sezono 2026, ki jo bomo prenašali na Kanalu A FOTO: Sofascore.com

Monza - praznik za Ferrarijeve Tifose

Najstarejša steza na koledarju formule 1. Dirka v mestnem parku na obrobju Milana je – z eno samo izjemo – gostila dirko svetovnega prvenstva vsako leto od leta 1950 dalje. Izjemno hitra 5,8-kilometrska konfiguracija ohranja številne izvirne zavoje, čeprav se nagnjeni ovalni del ne uporablja več od leta 1961. Monza, prizorišče številnih zgodovinskih zmag, ima posebno mesto v srcih navijačev, zlasti Ferrarijevih Tifosov. Letošnji dirkaški vikend bo na sporedu od 4. do 6. septembra.

V Monzi prevladujejo rdeče barve Ferrarija. FOTO: Profimedia

Luksuz v Monaku

Steza v Monaku, odprta leta 1929, je od nekdaj veljala za nepraktično prizorišče vrhunskega motošporta. A dirka v tej majhni kneževini na Azurni obali ostaja eden najprestižnejših dogodkov v koledarju formule 1, čeprav je prehitevanje tam sila redko. Steza predstavlja izjemen izziv za voznike in neverjeten spektakel za gledalce - glamur, luksuzne jahte, opazovanje znanih obrazov ... Karavana bo gostovala v Monaku med 5. in 7. junijem.

Isaac Hadjar na stezi v Monaku mimo luksuznih jaht, ki se bohotijo le nekaj metrov od ceste. FOTO: Profimedia

Britanski ponos na nekdanjem vojaškem letališču

Steza Silverstone je bila zgrajena na območju nekdanjega vojaškega letališča iz druge svetovne vojne. Odprta je bila leta 1948, dve leti pozneje pa je gostila prvo dirko modernega svetovnega prvenstva formule 1. Kljub ravninski in na videz preprosti konfiguraciji je hitra in tekoča steza na angleškem podeželju ponudila številne razburljive dirke.

Britanec Lewis Hamilton, danes voznik Ferrarija, je v Silverstonu zbral že kar devet zmag, zadnjo leta 2024. FOTO: Profimedia

Od poznih 80. let je stalno prizorišče britanske velike nagrade in ostaja vrhunski preizkus vozniških sposobnosti ter ena najbolje obiskanih dirk v sezoni. Silverstone je na sporedu med 3. in 5. julijem.

V Belgiji pogosto dež še dodatno zakuha dirko

Ultimativni preizkus poguma in znanja – prvotna konfiguracija je obsegala 15 kilometrov hribovitih javnih cest v Ardenih. Prvič je gostila veliko nagrado Belgije leta 1925 in je del koledarja F1 vse od začetka modernega prvenstva leta 1950. Zaradi varnostnih pomislekov so stezo Spa-Francorchamps leta 1981 skrajšali na današnjih sedem kilometrov, pred tem pa je za kratek čas izpadla iz koledarja. Formula 1 se je vrnila leta 1983, od takrat pa je Spa skoraj stalnica sezone, letos bo na sporedu 17-19. julija.

Tudi lanska izvedba belgijske dirke je bila v znamenju močnega dežja. FOTO: Profimedia

Spomin na edino zmago Roberta Kubice

Leta 1978 je domačin Gilles Villeneuve slavil na prvi kanadski veliki nagradi na dirkališču Ile Notre-Dame. Steza na umetnem otoku v reki svetega Lovrenca blizu središča Montreala je po njegovi tragični smrti leta 1982 dobila njegovo ime.

Zmaga Roberta Kubice v Montrealu. FOTO: Profimedia

V več kot 40 letih je ponudila številne nepozabne dirke – med drugim edinstveni zmagi Jeana Alesija (1995) in Roberta Kubice (2008) ter izjemno zmago Jensona Buttona z zadnjega na prvo mesto v dežju leta 2011. Dirkači se bodo v Kanadi mudili med 22. in 24. majem.

Nepozaben zaključek sezone 2008 in dvoboj Massa - Hamilton

Steza Jose Carlos Pace v Interlagosu je bila odprta leta 1940 in je glavno prizorišče brazilske velike nagrade od leta 1973. Po selitvi dirke v Rio de Janeiro v 80. letih se je formula 1 leta 1990 vrnila na krajšo in varnejšo različico steze. Interlagos slovi po tesnih in razburljivih dirkah, zlasti v dežju, ter številnih dramatičnih razpletih prvenstva.

Eden izmed teh se je odvil leta 2008, ko je Felipe Massa, ki je kot prvi zapeljal čez ciljno črto, že slavil naslov prvaka, nato pa je Lewis Hamilton v zadnjem ovinku prehitel Tima Glocka, se prebil na peto mesto in prvič postal svetovni prvak. Brazilska dirka bo na vrsti med 6. in 8. novembrom.

Hungaroring: edina dirka za železno zaveso

Prva in edina dirka za železno zaveso je debitirala leta 1986 in odtlej poteka vsako leto. Le Monza ima daljšo neprekinjeno prisotnost na koledarju. Ozka in zavita steza pri Budimpešti je ponudila številne zanimive dirke in ostaja priljubljena poletna postaja evropskega dela sezone. Dirkači formule 1 se bodo pri naši vzhodni sosedi mudili med 24. in 26. julijem.

Hungaroring FOTO: Profimedia

Nekoč Österreichring, danes Red Bull Ring

Dirkanje tukaj sega v leto 1970, ko je bila prvič na sporedu velika nagrada Avstrije na takratnem Österreichringu. Po varnostnih izboljšavah in prevzemu s strani Dietricha Mateschitza se je prenovljena steza leta 2014 kot Red Bull Ring vrnila na koledar ter hitro znova osvojila navijače. Spielberg je na sporedu 26-28. junija.

Red Bull Ring FOTO: AP

Unikatna postavitev v obliki osmice in dvoboj Prost-Senna

Odprta leta 1960 kot Hondina testna steza je od leta 1987 dom japonske velike nagrade. Unikatna postavitev v obliki osmice je prizorišče nekaterih najbolj razburljivih dirk zadnjih desetletij, vključno z legendarnim trkom v boju za naslov med Alainom Prostom in Ayrtonom Senno leta 1989. Letošnja dirka na Japonskem se že nezadržno bliža, na sporedu bo med 27. in 29. marcem.

Oranžna armada v Zandvoortu

Čeprav ni tako pogosto gostil formule 1 kot nekatere druge klasike, ima Zandvoort izjemno tradicijo. Steza, odprta leta 1948, je edina nizozemska steza, ki je gostila F1. Po 30-letni odsotnosti se je velika nagrada Nizozemske vrnila leta 2021 ob navdušenju oranžne armade, ki je slavila zmago domačega junaka Maxa Verstappna. Slednji bo svojo četrto zmago na domačih tleh napadal med 21. in 23. avgustom.

Če je v Monzi povsod prisotna rdeča barva, pa je na Nizozemskem vse v znamenju oranžne v znak podpore Maxu Verstappnu. FOTO: AP