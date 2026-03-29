Najmlajši vodilni v zgodovini F1: Prezgodaj je razmišljati o prvenstvu

Kimi Antonelli je na kultni stezi Suzuka prišel do druge zaporedne zmage, potem ko je slavil že na prejšnji dirki na Kitajskem, kjer je postal tudi drugi najmlajši zmagovalec velike nagrade. Čeprav si je na Japonskem priboril najboljši startni položaj, je Antonelli slabo začel dirko in po prvem krogu zdrsnil celo na šesto mesto. Nato se je začel prebijati naprej, predvsem po postankih dirkačev McLarna in Ferrarija.

Ključni trenutek dirke je prišel približno na polovici 53 krogov, ko je njegov nesrečni moštveni kolega George Russell zapeljal v bokse z vodilnega položaja tik preden je na stezo zapeljal varnostni avtomobil zaradi hudega trčenja Oliverja Bearmana.

Oliver Bearman je trčil v zaščitno ograjo. FOTO: Formula 1

To je Antonelliju omogočilo postanek v idealnem trenutku, po katerem se je na stezo vrnil v vodstvu in nato zanesljivo slavil z naskokom skoraj 14 sekund. Ker je Russell na koncu zaradi slabšega ritma dirko končal šele na četrtem mestu, Antonelli po treh dirkah sezone prvič vodi v skupnem seštevku, s prednostjo devetih točk.

Oscar Piastri, Kimi Antonelli in Charles Leclerc FOTO: AP

"Občutek je zelo dober. Seveda je še prezgodaj razmišljati o prvenstvu, a smo na dobri poti," je po dirki dejal Antonelli. "Na startu sem imel res slab začetek, moramo preveriti, kaj se je zgodilo. Potem pa sem imel srečo z varnostnim avtomobilom, da sem prišel v vodstvo. Nato je bil naš ritem preprosto izjemen in drugi del dirke je bil res odličen. V dirkalniku sem se počutil zelo dobro," dodaja 19-letnik.

Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

Antonelli priznava, da je imel nekaj sreče z varnostnim avtomobilom. "Ne vem, kaj bi se zgodilo brez varnostnega avtomobila, a zagotovo mi je precej olajšal delo," pravi vodilni v skupnem seštevku. Italijanski dirkač v isti sapi dodaja: "Na srednje trdih pnevmatikah smo bili zelo močni, ko sem dobil nekaj čistega zraka, na trdih pa je bil tempo naravnost neverjeten." Ker dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji aprila ne bo, sledi nekoliko daljši premor do naslednje dirke v Miamiju (1.–3. maj), kamor ekipe napovedujejo pomembne tehnične nadgradnje. Antonelli je poudaril, da se bo v tem času osredotočil predvsem na izboljšanje startov, ki so bili v letošnji sezoni njegova šibka točka. "Na srečo imam zdaj tri tedne, da lahko vadim startne postopke in dobim boljši občutek za sklopko, saj je to letos zagotovo naša šibka točka. To moramo izboljšati, ker lahko prav na startu dirko hitro dobiš ali izgubiš."