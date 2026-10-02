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Formula 1

Najtežji petek za Mercedes, a Russell verjame v boj za najboljša mesta

Sepang, 02. 10. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
George Russell

Mercedes je v Malezijo pripeljal paket posodobitev, a uvodni dan ni prinesel želenega razpleta. George Russell in Kimi Antonelli sta drugi prosti trening končala na sedmem oziroma osmem mestu, največ preglavic pa srebrnim puščicam povzročata pregrevanje in obraba pnevmatik. Kljub temu Russell verjame, da se lahko vmeša v boj za najboljši startni položaj.

Začetek je bil še obetaven. George Russell je na prvem treningu dosegel drugi čas, vendar za Maxom Verstappnom zaostal skoraj štiri desetinke sekunde. Na drugem sta oba Mercedesova dirkača ostala brez uspešnega hitrega kroga na mehkih pnevmatikah. Britanec je po napaki v zadnjem zavoju zapeljal skozi bokse, Kimiju Antonelliju pa so čas izbrisali zaradi kršenja omejitev steze.

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Najhitrejši je bil Charles Leclerc, Russell pa je ob oceni konkurence izpostavil predvsem Red Bull in McLaren. "Verstappen je trenutno videti zelo hiter, McLaren pa je pokazal zelo dober dirkaški ritem. Toda nikoli ne reci nikoli," je dejal o možnostih za najboljši startni položaj.

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Bolj kot končna uvrstitev Mercedesovega dirkača skrbi obnašanje pnevmatik. "Obraba je v teh razmerah pri vseh ogromna. Dirkalnika še nismo spravili tja, kjer bi moral biti. Potrebujemo nekaj sprememb nastavitev, saj nekoliko zaostajamo," je pojasnil Russell.

Posodobitve sicer čuti, vendar njihove koristi za zdaj zasenčijo druge težave. "V nekaterih zavojih čutim več podtlaka, toda pregrevanje in obraba pnevmatik prevladata nad vsem. To moramo rešiti čez noč."

Podobno je dan ocenil namestnik vodje moštva Bradley Lord. "Verjetno je bil to eden naših najtežjih petkov v sezoni," je priznal in dodal, da vrnitev na prejšnjo različico dirkalnika ta konec tedna ni mogoča.

Kljub temu v Mercedesu ostajajo optimistični. Lord je Verstappna označil za najmočnejšega na obeh treningih, za njim pa vidi tesno izenačeno konkurenco, v kateri bi lahko srebrne puščice z boljšimi nastavitvami naredile korak naprej.

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