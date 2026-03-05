Nas z novimi pravili čaka tudi veliko bolj zanimiva sezona Formule 1

Prav prevlada ene ekipe ali enega dirkača - Max Verstappen je lani sicer ostal brez petega zaporednega naslova, potem ko je v finišu sezone močno priganjal Landa Norrisa - je verjetno botrovala spremembam pravil. Po novem bodo dirkalniki manjši, lažji, z drugačnimi pogonskimi enotami, kjer bo večji poudarek na električni energiji. Vsi sicer ne delijo navdušenja krovne zveze nad prihajajočimi obeti sprememb. Zdaj že nekdanji prvak Verstappen je tako na testiranjih sarkastično pripomnil, da so novi dirkalniki "videti kot formula E na steroidih". Še en nekdanji prvak Lewis Hamilton pa je ugotovil, da je novih zelo zahtevnih pravil toliko, da za vožnjo potrebuješ kar diplomo.

Lando Norris v dirkalniku McLarna FOTO: AP

Nova pravila bodo od dirkačev zahtevala tudi prilagoditev sloga vožnje. Doslej je namreč pri pogonski enoti večji del, 80 odstotkov, predstavljal turbobencinski 1,6-litrski motor, manjši del pa enota za hibridni pogon. Po novem bosta oba dela pogona omogočala polovičen izkoristek. Električni del bo tako dosegel skoraj potrojitev moči v primerjavi s prejšnjo sezono. Zaradi načina izkoristka pa bodo morali dirkači bodisi spremeniti točko zaviranja pred zavoji ali pa ne voziti s polnim plinom. "Ni ravno prvinski zgled dirkanja," je novost pospremil branilec naslova Norris. Drugačna bo tudi uporaba sistema, ki so ga doslej imenovali DRS in je omogočal spremenjene nastavitve krilc na za to določenih ravninah. Zdaj bodo lahko dirkači uporabili "prehitevalni način" in s pritiskom na gumb za kratek čas dobili več električne moči motorja. Pri klasični pogonski enoti pa bodo morala moštva uporabljati le še sintetična goriva. "Največji izziv bo upravljanje moči baterije in njena uporaba v najboljši možni meri. Imaš močno baterijo, ki pa ne zdrži prav dolgo. Torej moraš vedeti, kdaj in za koliko časa jo lahko uporabiš," je Norris razmišljal o bistveni novosti sezone 2026.

Drugačna je tudi aerodinamika dirkalnikov, po novem ni več dna, ki bi pomagalo pri manjšem uporu bolida, ampak bodo to dosegli z nastavljivimi sprednjimi in zadnjimi krilci. Ne glede na vse te spremembe, zaradi katerih si pred sezono nihče ne upa prav veliko napovedovati, pa je nekaj vendarle jasno. Zelo verjetno bodo v ospredju stari znanci, prvak pa bo nekdo iz četverice velikih (McLaren, Mercedes, Red Bull in Ferrari). A to ne pomeni, da presenečenja niso možna. Nenazadnje sta v karavani dva novinca - eden sicer samo po imenu, saj je nekdanji Sauber uradno postal Audi po popolnem prevzemu nemške tovarne. Drugi pa je ameriški Cadillac, ki je v formulo 1 prišel po dolgih pogajanjih in preprekah drugih ekip, saj niso bili vsi navdušeni nad novim tekmecem za kos finančne pogače. Cadillac je projekt ameriškega koncerna General Motors. Za začetek so v ekipi poskrbeli le za izdelavo dirkalnika, pogonske enote jim bo še nekaj let dobavljal Ferrari. Po sezoni 2029 pa bo imel Cadillac tudi lastne motorje. Američani stavijo na izkušen dvojec veteranov, ki se vračata v formulo 1, Mehičana Sergia Pereza in Finca Valtterija Bottasa. Edini pravi novinec na sceni med dirkači je Arvid Lindblad, 18-letni Britanec je že pet let član Red Bullove akademije, zdaj je dobil sedež v ekipi Racing Bulls.

Testiranja pred sezono so pokazala, da je najbrž nova pravila najbolje izkoristil Mercedes, George Russell pa naj bi bil vsaj na začetku sezone v prednosti. Nekateri tekmeci so že obtožili nemško tovarno, da je našla luknjo v pravilih in da je na nepošten način prišla do prednosti, ki lahko znaša tudi 0,3 sekunde na krog. Neznanka je tudi nova pogonska enota Red Bulla, saj so motor v ekipi prvič razvili sami. Pri Red Bullu pa imajo spet novega drugega voznika - kot že velikokrat v zadnjih sezonah bodo spet iskali nekoga, ki bo vsaj približno na ravni Verstappna. Nov poskus je mladi Francoz Isack Hadjar, lani še član podružnične ekipe Racing Bulls. Ferrari ne more prav veliko izgubiti z novimi pravili; ne Charles Leclerc ne Hamilton v prejšnji sezoni nista blestela. To še posebej velja za nekdanjega večkratnega svetovnega prvaka, za katerega se je zdelo, da ima vsega dovolj. A zdaj je dobil nov zagon. "Spet sem pripravljen. Nikamor ne grem, ostanite z mano. Za trenutek sem pozabil, kdo sem, ampak tega ne bo več. Čaka nas hudičevo dobra sezona," je bil Britanec optimističen pred startom v Melbournu. Na koledarju je 24 dirk, pa še šest sprinterskih, med prizorišči teh bo prvič tudi Silverstone. Na koledarju je eno novo prizorišče - dirkališče Madring v španski prestolnici, ki bo mešanica namenskega dirkališča in uličnega prizorišča, vse skupaj pa je le 16 kilometrov oddaljeno od središča mesta. V karavani formule 1 so se že pojavile šale, da se je zdaj el clasico iz nogometa preselil še v formulo 1, saj bo tudi Barcelona ohranila svojo dirko za VN Katalonije. El clasica F1 sicer ne bo vsako leto, saj je vodstvo formule 1 pred mesecem dni sporočilo, da se bosta do leta 2032 kot prireditelja izmenjavala Barcelona in še ena klasična steza, belgijski Spa-Francorchamps.