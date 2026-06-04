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Formula 1

'Ne želim si rivalstva, kakršnega sta imela Hamilton in Rosberg'

Monaco, 04. 06. 2026 11.11 pred 21 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kimi Antonelli

Dirkači Formule 1 se po dvotedenskem premoru prvič v letošnji sezoni selijo na evropsko prizorišče. Veliko nagrado bo gostil Monako, na kateri bo svojo prevlado poskušal nadaljevati Kimi Antonelli, ki trenutno vodi pred moštvenim kolegom Georgem Russllom. Italijan je pred veliko nagrado spregovoril o rivalstvu znotraj moštva, za katerega si ne želi, da bi bilo tako burno, kakršnega sta pred leti imela Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Celotno dogajanje za VN Monaka boste lahko kot vedno spremljali na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO
Formula 1 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com

Kanada je bila zadnje prizorišče letošnje sezone v Formuli 1. Na dirkališču v Montrealu je slavil vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli, ki je slavil na štirih od petih preizkušenj v letošnji sezoni. Njegov moštveni kolega George Russell je edini, ki je poleg vodilnega v prvenstvu uspel zmagati na nedeljski dirki v letošnji sezoni. To mu je uspelo na uvodu sezone, ko je bil za VN Avstralije boljši od Antonellija in Charlesa Leclerca. Čeprav smo šele na začetku sezone, rezultati kažejo, da se bosta za končno zmago v prvenstvu pomerila moštvena kolega pri Mercedesu Antonelli in Russell.

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O rivalstvu znotraj ekipe je spregovoril tudi Italijan, ki si ne želi, da bi se njuno rivalstvo sprevrglo v tisto, ki sta ga pred leti imela Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Govor je sledil po napetem koncu tedna za VN Kanade, kjer se je boj med dirkačema Mercedesa zaostril. Frustracije so dosegle vrhunec med sprint dirko, ko je Antonelli obtožil moštvenega kolega, da ga je porinil s steze.

Po burnem dogajanju znotraj moštva je spregovoril tudi šef ekipe Toto Wolff, ki se je s trenutno glavnim zvezdnikom moštva pogovarjal o lekcijah, ki so se jih naučili med rivalstvom, ki sta ga med seboj pred leti bila Hamilton in Rosberg. Medtem ko se boj v prvenstvu zaostruje, Mercedes še naprej dovoljuje obema dirkačema, da še naprej prosto dirkata.

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"Moštvo si želi, da še naprej dirkava svobodno, saj sva oba v zelo dobrem položaju," je pred nadaljevanjem sezone dejal Antonelli. Seveda se bova oba potrudila, da bova medsebojne dvoboje bila čim bolj pošteno in se med dirkami izognila trkom ali stikom, ki bi vodili do morebitnih trenj znotraj ekipe. Italijan je dodal, da bo kljub temu, da smo šele na uvodu prvenstva, ostal agresiven, saj vsakič cilja na zmago.

V lovu na rekord Rosberga

Antonelli se lahko z zmago na VN Monaka izenači na drugem mestu po številu zaporednih zmag v moštvu Mercedesa, ki ga trenutno zaseda dirkač Ferrarija Hamilton, ki je v letih 2014 in 2020 uspel zmagati na petih dirkah zapored. Absolutni rekord po številu zaporedno osvojenih zmag v moštvu Mercedesa drži Rosberg, ki je med letoma 2015 in 2016 zmagal na sedmih prizoriščih zapored. Absolutni rekord med vsemi dirkači je trenutno v lasti Maxa Verstappna, ki je v letu 2023 dosegel deset zaporednih zmag. Zadnji Italijan, ki je uspel slaviti na dirki za VN Monaka, je bil Jarno Trulli, ki je slavil leta 2004.

Celotno dogajanje dirkaškega konca tedna si boste lahko kot vedno ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Začnemo že v petek, ko bo ob 13.25 na sporedu prvi prosti trening.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO
Formula 1 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
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