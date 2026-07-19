Trk nekdanjih moštvenih kolegov in novo razočaranje za nesrečnega Russlla

Russlla sta na ravnini najprej prehitela oba Ferrarija, Britanec pa je nato skušal Hamiltona ugnati po zunanji strani. Dirkača sta se močno približala in trčila. Hamilton je lahko nadaljeval, Russell pa je z Mercedesom obstal v izletni coni, zaradi česar je na stezo zapeljal varnostni avtomobil.
Komisarji so incident v šestem zavoju vzeli pod drobnogled in Hamiltonu zaradi povzročitve trčenja prisodili petsekundno časovno kazen, ki jo je moral odslužiti ob postanku v boksih.
Russell je bil po odstopu vidno razočaran, a dogodka ni želel v celoti pripisati Hamiltonu: "Na ravnini so me povsem pogoltnili. Izgubil sem tri mesta, trčenje pa je bilo dirkaški incident. Morda bi lahko sam zapeljal nekoliko bolj na široko, morda bi lahko Lewis nekoliko močneje zaviral. Trenutno sem brez besed."
Ob tem je znova opozoril tudi na težave Mercedesovega dirkalnika: "Vem, da vsi trdo delajo, da bi odpravili težavo, toda jaz že v petem krogu dirke stojim tukaj pred novinarji."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.