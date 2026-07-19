Trk nekdanjih moštvenih kolegov in novo razočaranje za nesrečnega Russlla

Russlla sta na ravnini najprej prehitela oba Ferrarija, Britanec pa je nato skušal Hamiltona ugnati po zunanji strani. Dirkača sta se močno približala in trčila. Hamilton je lahko nadaljeval, Russell pa je z Mercedesom obstal v izletni coni, zaradi česar je na stezo zapeljal varnostni avtomobil.

Komisarji so incident v šestem zavoju vzeli pod drobnogled in Hamiltonu zaradi povzročitve trčenja prisodili petsekundno časovno kazen, ki jo je moral odslužiti ob postanku v boksih.