Težave zanesljivosti: Norrisa v Belgiji čaka startna kazen

Velika nagrada Belgije - Formula 1 FOTO: VOYO

Dirkalnik Landa Norrisa bo v Belgiji opremljen s četrto enoto za napajanje elektronike, s čimer bo presegel tri komponente, ki jih je za sezono 2026 določilo vodstvo Formule 1. Dirkača McLarna so večkrat ovirale težave z motorjem, zaradi česar ni mogel nastopiti na Veliki nagradi Kitajske, to pa je povzročilo tudi nadaljnje zaplete na Japonskem in v Monaku.

Lando Norris je v Monaku doživel okvaro elektronike. FOTO: Profimedia

"Prva enota za napajanje elektronike dirkalnika številka ena je na Kitajskem imela terminalno težavo, zaradi česar Lando ni mogel začeti dirke. Landova druga enota za napajanje elektronike, nameščena na Japonskem, je bila zaradi težav na prostem treningu umaknjena zaradi popravila, kar je zahtevalo prehod na tretjo in zadnjo enoto za napajanje elektronike znotraj dovoljene dodelitve.", so sporočili iz moštva McLarna.

Številne nadgradnje McLarna so Norrisu pomagale povrniti nekaj izgubljenega položaja v skupnem seštevku, kjer je zdaj na petem mestu s 97 točkami, vendar so še vedno željni uporabiti svoj osveženi pogonski agregat in nadaljnji razvoj, da bi se borili proti Mercedesu in Ferrariju.

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