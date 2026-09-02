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Formula 1

Norris napoveduje novo poglavje: Z McLarnom želi ponoviti uspehe

Ljubljana, 02. 09. 2026 11.11 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer R.S.
Lando Norris

Letošnja sezona Formule 1 ponuja obilico zanimivega dogajanja na stezi, očitno pa ne bo prinesla odmevnih prestopov dirkačev. Potem ko je pogodbo z Red Bullom do leta 2030 podaljšal Max Verstappen, je enako storil tudi aktualni svetovni prvak. Lando Norris bo član McLarna prav tako do konca sezone 2030. Z ekipo je že dosegel obilico mejnikov, glavni je bil seveda lanski naslov svetovnega prvaka.

Lando Norris je priložnost v Formuli 1 dobil leta 2019, ko je štel 19 let, po lanskem naslovu svetovnega prvaka pa se zdaj 26-letnik nadeja novih uspehov z ekipo McLaren. "McLaren je moj dom že od samega začetka moje kariere v Formuli 1. Želim si, da bi čim dlje tako tudi ostalo. Zadnji dve sezoni sta bili zares izjemni. Verjamem, da lahko te uspehe še večkrat ponovimo," je ob podaljšanju pogodbe z moštvom papaja dejal aktualni svetovni prvak kraljice motošporta.

Lando Norris je podaljšal sodelovanje z McLarnom do konca sezone 2030.
Lando Norris je podaljšal sodelovanje z McLarnom do konca sezone 2030.
FOTO: AP

Po prvih stopničkah leta 2020 je Norris na prvo zmago čakal vse do leta 2024, nato pa so se začeli vrstiti uspehi. Tik pred lanskim naslovom svetovnega prvaka je postal rekorder po številu nastopov za legendarno ekipo McLaren. "Neverjetno je, kako močno se je v zadnjih dveh sezonah povečala zbirka lovorik. Skupaj z dosežki Ayrtona Senne, Alaina Prosta, Lewisa Hamiltona in Fernanda Alonsa so zdaj tudi moji. Vsakič, ko to vidim, dobim nasmešek na obraz. To je nekaj posebnega tako zame kot za vse moje sodelavce. Veseli me, da se bo to nadaljevalo še kar nekaj časa," je nadaljeval britanski dirkač.

Nova pogodba Norrisa z ekipo McLaren veže do konca sezone 2030, veseli pa ga predvsem to, da je ekipi z njo zagotovil dodatno stabilnost. "Želimo se osredotočiti na svoje delo, da iztisnemo čim več iz dirkalnika in da vsakdo k temu prispeva svoj delež. Ključno je, da so v ospredju pomembne stvari, ne pa ugibanja o prihodnosti in pogodbah. Nisem želel, da je to distrakcija za fante in punce. Oni so tu zato, da pripravijo čim boljši dirkalnik zame, jaz pa želim dati vse od sebe zanje."

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V boju za naslov svetovnega prvaka Norris za prvim Kimijem Antonellijem zaostaja velikih 83 točk, a njegova obramba lanskega naslova se je šele dobro začela. Po dveh fantastičnih predstavah v Budimpešti in Zandvoortu bo v Monzi ta konec tedna iskal tretjo zaporedno zmago. Dirkači se bodo prvič na stezo v Italiji podali v petek, ko jih ob 12.25 in 15.55 uri čakata prva prosta treninga.

VN Italije
VN Italije
FOTO: 24ur.com
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