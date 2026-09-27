Norris po odstopu: Nekateri dirkači ne bi smeli dirkati v Formuli 1

Po dirki v Bakuju na Veliki nagradi Azerbajdžana se zdi, da je možnost ubranitve naslova prvaka Formule 1 za Landa Norrisa čedalje manjša. Slednji je dirko začel s petega startnega položaja, a je že na začetku dirke izgubil nekaj mest in padel na sedmo mesto. Aktualnemu svetovnemu prvaku je možnost po boljšem rezultatu vlil varnostni avto, ki je prišel na stezo zaradi trčenja Alexa Albona v zaščitno ograjo.

Nadaljevanje dirke je Norrisu obetalo priložnost po boljšem rezultatu, a dirkač McLarna je postal žrtev nespametnega početja dirkača Alpina Franca Colapinta. Slednji je na konec startno-ciljne ravnine prišel s preveliko hitrostjo, izgubil nadzor nad dirkalnikom in zdrsnil s steze, ob tem pa je s seboj vzel tudi moštvenega kolega Pierra Gaslyja in Norrisa, ki je tako po Kitajski, Monaku in Kanadi vpisal novo ničlo v prvenstvu.

Aktualni svetovni prvak je bil po dirki vidno razočaran s svojo predstavo: "Preprosto sem bil počasen. Na ravninah sem se zelo mučil. Videli ste, kako hitro so me vsi prehiteli. Upam, da bomo to popravili za naslednjič," je dejal Norris in dodal: "Nekateri dirkači, če sem iskren, ne bi smeli dirkati v Formuli 1."

Pred Bakujem je Norris vpisal točke na osmih zaporednih dirkah, na katerih je dosegel tudi zmagi na Madžarskem in na Nizozemskem. Vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli je dirko končal na petem mestu po tem, ko je Veliko nagrado zaradi napake v kvalifikacijah začel šele na 16. mestu, in prednost pred Norrisom, ki trenutno zaseda četrto mesto, povečal na 116 točk. Drugi v prvenstvu ostaja zmagovalec Bakuja George Russell, ki je trenutno pri 236 točkah, 37 manj pa jih ima na tretjem mestu dirkač Ferrarija Lewis Hamilton, ki je dirko končal na šestem mestu.