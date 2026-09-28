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Formula 1

Norris z ostrimi besedami o Colapintu zanetil bes Argentincev

Ljubljana, 28. 09. 2026 20.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc
Lando Norris

Vročekrvni argentinski navijači znova burijo duhove. Tokrat v Formuli 1. Dirkač ekipe Alpine Franco Colapinto je na dirki za Veliko nagrado Azerbajdžana naredil napako in poskrbel za odstop moštvenega kolega in aktualnega svetovnega prvaka. Lando Norris je javno ostro obsodil Colapintov manever, kar je močno razjezilo Argentince. Ti so lani Colapintovemu predhodniku pri ekipi Alpine grozili celo s smrtjo.

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formula 1

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