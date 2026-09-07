Nov italijanski superzvezdnik je rojen: Kimi Antonelli očaral Monzo

Dame in gospodje, že nekaj časa je ljubiteljem formule 1 jasno, da spremljamo rojstvo nove zvezde najbolj gledanega motošporta na svetu. Toda tudi največji poznavalci in ljubitelji kraljice motošporta se težko spomnijo, kdaj so nazadnje videli nekaj takšnega, kot je na kultni Monzi, slovitem "Templju hitrosti", uprizoril komaj 20-letni Andrea Kimi Antonelli. Kar 26 prehitevanj je mladega Italijana popeljalo z 19. mesta na štartni vrsti – kjer se je znašel zaradi kazni za prekoračitev dovoljene količine motornih komponent – vse do najvišje stopničke. Antonelli je pred domačimi navijači uprizoril eno najbolj osupljivih zmag v novejši zgodovini formule 1 in se za vedno zapisal v zgodovino italijanskega motošporta.

Po dolgih 60 letih Italijan v Monzi slavil zmago

Kljub temu da so bile tribune ikoničnega dirkališča tradicionalno odete v rdeče – barvo "domačega" Ferrarija – so ob prihodu Antonellija na stopničke zarjovele. 20-letni Italijan je namreč postal prvi domači dirkač po kar 60 letih, ki je slavil zmago na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Nazadnje je to pred njim uspelo Ludovicu Scarfiottiju, ki je v Monzi zmagal davnega leta 1966. Zdi se, da je Italija dobila novega superzvezdnika motošporta – in njegovo ime je Andrea Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli FOTO: AP

Kljub izjemnim uspehom ostaja trdno na tleh

Njegov moštveni kolega George Russell, ki v skupnem seštevku zdaj zaostaja že 66 točk, je končal na drugem mestu, vendar si je po takšnem udarcu težko predstavljati, da bi se lahko hitro pobral. Tretje mesto je osvojil Max Verstappen z Red Bullom. Nizozemec bi bil ob konkurenčnejšem dirkalniku zagotovo lahko resen izzivalec Antonelliju, vendar mu trenutno manjka prav to – dovolj hiter dirkalnik. Ferrari je tokrat ostal brez vidnejšega rezultata. Lewis Hamilton je za McLarnovima Landom Norrisom in Oscarjem Piastrijem končal na šestem mestu, Charles Leclerc pa je po hudi nesreči odstopil.

Antonelli ostaja previden in se ne želi prehitro prepustiti razmišljanju o naslovu. "Vsekakor je bilo to do zdaj zelo dobro leto, a pred nami je še veliko dirk in lahko se zgodi karkoli. Videli smo, kako hitro se lahko stvari obrnejo," je dejal Italijan, ki je na dobri poti, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini Formule 1. "Z moje strani je tako, kot sem že večkrat rekel: dirko jemljem za dirko, osredotočam se na stvari, ki jih lahko nadzorujem, in skušam kar najbolje izkoristiti vsako priložnost, ki jo dobim. Ta konec tedna smo bili najhitrejši, vendar nikoli ne vemo, kaj bo sledilo," je še dodal.