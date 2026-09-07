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Formula 1

Nov italijanski superzvezdnik je rojen: Kimi Antonelli očaral Monzo

Monza, 07. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Kimi Antonelli po zmagi v Monzi

Štart z 19. mesta je pomenil odpis, a Andrea Kimi Antonelli je imel drugačne načrte. Z brutalnim tempom in brezkompromisnimi manevri je uprizoril eno največjih vrnitev v zgodovini formule 1. Ko je v zaključku zlomil še moštvenega kolega, je kultna Monza eksplodirala: po dolgih 60 letih suše je Italijan spet stopil na najvišjo stopničko domače Velike nagrade.

Dame in gospodje, že nekaj časa je ljubiteljem formule 1 jasno, da spremljamo rojstvo nove zvezde najbolj gledanega motošporta na svetu. Toda tudi največji poznavalci in ljubitelji kraljice motošporta se težko spomnijo, kdaj so nazadnje videli nekaj takšnega, kot je na kultni Monzi, slovitem "Templju hitrosti", uprizoril komaj 20-letni Andrea Kimi Antonelli.

Kar 26 prehitevanj je mladega Italijana popeljalo z 19. mesta na štartni vrsti – kjer se je znašel zaradi kazni za prekoračitev dovoljene količine motornih komponent – vse do najvišje stopničke. Antonelli je pred domačimi navijači uprizoril eno najbolj osupljivih zmag v novejši zgodovini formule 1 in se za vedno zapisal v zgodovino italijanskega motošporta.

Po dolgih 60 letih Italijan v Monzi slavil zmago

Kljub temu da so bile tribune ikoničnega dirkališča tradicionalno odete v rdeče – barvo "domačega" Ferrarija – so ob prihodu Antonellija na stopničke zarjovele. 20-letni Italijan je namreč postal prvi domači dirkač po kar 60 letih, ki je slavil zmago na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Nazadnje je to pred njim uspelo Ludovicu Scarfiottiju, ki je v Monzi zmagal davnega leta 1966.

Zdi se, da je Italija dobila novega superzvezdnika motošporta – in njegovo ime je Andrea Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Kljub izjemnim uspehom ostaja trdno na tleh

Njegov moštveni kolega George Russell, ki v skupnem seštevku zdaj zaostaja že 66 točk, je končal na drugem mestu, vendar si je po takšnem udarcu težko predstavljati, da bi se lahko hitro pobral. Tretje mesto je osvojil Max Verstappen z Red Bullom. Nizozemec bi bil ob konkurenčnejšem dirkalniku zagotovo lahko resen izzivalec Antonelliju, vendar mu trenutno manjka prav to – dovolj hiter dirkalnik.

Ferrari je tokrat ostal brez vidnejšega rezultata. Lewis Hamilton je za McLarnovima Landom Norrisom in Oscarjem Piastrijem končal na šestem mestu, Charles Leclerc pa je po hudi nesreči odstopil.

Preberi še Antonelli spisal zgodovino – po 60 letih Italijan znova kralj Monze

Antonelli ostaja previden in se ne želi prehitro prepustiti razmišljanju o naslovu. "Vsekakor je bilo to do zdaj zelo dobro leto, a pred nami je še veliko dirk in lahko se zgodi karkoli. Videli smo, kako hitro se lahko stvari obrnejo," je dejal Italijan, ki je na dobri poti, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini Formule 1.

"Z moje strani je tako, kot sem že večkrat rekel: dirko jemljem za dirko, osredotočam se na stvari, ki jih lahko nadzorujem, in skušam kar najbolje izkoristiti vsako priložnost, ki jo dobim. Ta konec tedna smo bili najhitrejši, vendar nikoli ne vemo, kaj bo sledilo," je še dodal.

Razlagalnik

Autodromo Nazionale Monza, ki se nahaja v kraljevem parku v bližini Milana, je eno najstarejših in najbolj legendarnih dirkališč na svetu. Odprto je bilo leta 1922 in je znano kot 'Tempelj hitrosti' zaradi svojih dolgih ravnin in hitrih zavojev, ki omogočajo doseganje izjemnih hitrosti. Monza je srce italijanskega avtomobilizma in domovanje strastnih navijačev, znanih kot 'tifosi', ki tradicionalno podpirajo ekipo Ferrarija, zato zmaga na tem prizorišču za vsakega dirkača predstavlja enega najprestižnejših dosežkov v karieri.

Ludovico Scarfiotti je bil italijanski dirkač formule 1, ki je svojo največjo slavo dosegel v šestdesetih letih 20. stoletja. Bil je član prestižne ekipe Ferrari, za katero je leta 1966 zmagal na domači dirki za Veliko nagrado Italije v Monzi. Scarfiotti je bil znan po svoji vsestranskosti, saj je bil uspešen tudi v vzdržljivostnih dirkah, kot je bila slavna 24-urna dirka v Le Mansu. Njegova zmaga v Monzi leta 1966 je dolgo časa ostala zadnja zmaga domačega voznika na tem dirkališču, kar je poudarilo pomen Antonellijevega dosežka.

V sodobni formuli 1 so pravila glede uporabe motornih komponent, kot so motor z notranjim izgorevanjem, turbopolnilnik, baterije in krmilna elektronika, strogo omejena. Vsak dirkač ima na sezono na voljo določeno število teh elementov. Če ekipa zaradi okvar ali obrabe preseže to dovoljeno kvoto, mora dirkač za kazen štartati z nižjega mesta na štartni vrsti. Ta pravila so bila uvedena z namenom nadzora stroškov in spodbujanja proizvajalcev k izdelavi bolj zanesljivih in dolgotrajnih pogonskih sklopov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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