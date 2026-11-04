Nova legenda se je poklonila stari: Antonelli spoznal družino Senne

Po svojem velikem uspehu v formuli 1 se je Kimi Antonelli podal na prav posebno potovanje. Pred veliko nagrado Brazilije na dirkališču Interlagos je najmlajši svetovni prvak v zgodovini tega kraljevskega razreda motošporta obiskal družino legendarnega Senne.

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Le nekaj dni po svojem uspehu je Kimi Antonelli poziral ob ikoničnem črno-zlatem dirkalniku Lotus, ki ga je Senna vozil v formuli 1 sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Družbo so mu med drugim delali tudi Sennova nečakinja Bianca in nečak Bruno. "Nepozaben dan," je 20-letni Antonelli zapisal v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je pospremil s fotografijo.

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"Hvala celotni družini Senna. Vsega skupaj še vedno ne dojemam, a te spomine bom nosil s seboj za vedno." Že leto dni prej je Italijan pred dirko na Interlagosu obiskal tudi grob legendarnega Brazilca. Antonelli je velik občudovalec dirkaške legende, ki je leta 1994 tragično preminila v Imoli. V poklon Senni dirka s številko 12 - z isto številko, ki jo je Brazilec uporabljal v času nastopanja za moštvo Lotus (1985 - 1987) in pozneje pri McLarnu leta 1988, ko je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka (od skupno treh).