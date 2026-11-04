Nova legenda se je poklonila stari: Antonelli spoznal družino Senne

Po svojem velikem uspehu v formuli 1 se je Kimi Antonelli podal na prav posebno potovanje. Pred veliko nagrado Brazilije na dirkališču Interlagos je najmlajši svetovni prvak v zgodovini tega kraljevskega razreda motošporta obiskal družino legendarnega Senne.
Le nekaj dni po svojem uspehu je Kimi Antonelli poziral ob ikoničnem črno-zlatem dirkalniku Lotus, ki ga je Senna vozil v formuli 1 sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Družbo so mu med drugim delali tudi Sennova nečakinja Bianca in nečak Bruno.
"Nepozaben dan," je 20-letni Antonelli zapisal v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je pospremil s fotografijo.
"Hvala celotni družini Senna. Vsega skupaj še vedno ne dojemam, a te spomine bom nosil s seboj za vedno." Že leto dni prej je Italijan pred dirko na Interlagosu obiskal tudi grob legendarnega Brazilca.
Antonelli je velik občudovalec dirkaške legende, ki je leta 1994 tragično preminila v Imoli. V poklon Senni dirka s številko 12 - z isto številko, ki jo je Brazilec uporabljal v času nastopanja za moštvo Lotus (1985 - 1987) in pozneje pri McLarnu leta 1988, ko je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka (od skupno treh).
Ayrton Senna da Silva je bil brazilski dirkač formule 1 in eden največjih voznikov v zgodovini tega športa. Osvojil je tri nasvete svetovnega prvaka v letih 1988, 1990 in 1991, vsi pa so bili doseženi z moštvom McLaren. Bil je znan po svoji izjemni hitrosti v deževnih pogojih in izjemnemu talentu v kvalifikacijah, žal pa je tragično umrl leta 1994 med VN San Marina v Imoli, kar je privedlo do velikih izboljšav varnosti v formuli 1.
Dirkališče Autódromo José Carlos Pace, bolj znano kot Interlagos, je znano prizorišče dirk formule 1, ki se nahaja v Sao Paulu v Braziliji. Zgrajeno je bilo in odprto v tridesetih letih prejšnjega stoletja ter je znano po svoji razgibani konfiguraciji, vožnji v nasprotni smeri urinega kazalca in pogosto nepredvidljivem tropskem vremenu, ki je skozi zgodovino prineslo številne dramatične dirke.
Črno-zlata barvna shema moštva Team Lotus je ena najbolj prepoznavnih in ikoničnih v zgodovini motošporta. Izvira iz sponzorstva tobakarske znamke John Player Special, ki je trajala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Avtomobili v teh barvah, ki jih je med drugimi vozil tudi Ayrton Senna, veljajo za estetske simbole zlate dobe formule 1.
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