Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Nova legenda se je poklonila stari: Antonelli spoznal družino Senne

04. 11. 2026 13.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kimi Antonelli z družino Ayrtona Senne

Brazilski dirkač formule 1 Ayrton Senna je bil in je še vedno idol številnim dirkačem. Med njimi tudi novemu svetovnemu prvaku v formuli 1, Italijanu Kimiju Antonelliju. Mercedesov dirkač se je v Sao Paulu srečal z družino Senne.

Po svojem velikem uspehu v formuli 1 se je Kimi Antonelli podal na prav posebno potovanje. Pred veliko nagrado Brazilije na dirkališču Interlagos je najmlajši svetovni prvak v zgodovini tega kraljevskega razreda motošporta obiskal družino legendarnega Senne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le nekaj dni po svojem uspehu je Kimi Antonelli poziral ob ikoničnem črno-zlatem dirkalniku Lotus, ki ga je Senna vozil v formuli 1 sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Družbo so mu med drugim delali tudi Sennova nečakinja Bianca in nečak Bruno.

"Nepozaben dan," je 20-letni Antonelli zapisal v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je pospremil s fotografijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala celotni družini Senna. Vsega skupaj še vedno ne dojemam, a te spomine bom nosil s seboj za vedno." Že leto dni prej je Italijan pred dirko na Interlagosu obiskal tudi grob legendarnega Brazilca.

Antonelli je velik občudovalec dirkaške legende, ki je leta 1994 tragično preminila v Imoli. V poklon Senni dirka s številko 12 - z isto številko, ki jo je Brazilec uporabljal v času nastopanja za moštvo Lotus (1985 - 1987) in pozneje pri McLarnu leta 1988, ko je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka (od skupno treh).

Razlagalnik

Ayrton Senna da Silva je bil brazilski dirkač formule 1 in eden največjih voznikov v zgodovini tega športa. Osvojil je tri nasvete svetovnega prvaka v letih 1988, 1990 in 1991, vsi pa so bili doseženi z moštvom McLaren. Bil je znan po svoji izjemni hitrosti v deževnih pogojih in izjemnemu talentu v kvalifikacijah, žal pa je tragično umrl leta 1994 med VN San Marina v Imoli, kar je privedlo do velikih izboljšav varnosti v formuli 1.

Dirkališče Autódromo José Carlos Pace, bolj znano kot Interlagos, je znano prizorišče dirk formule 1, ki se nahaja v Sao Paulu v Braziliji. Zgrajeno je bilo in odprto v tridesetih letih prejšnjega stoletja ter je znano po svoji razgibani konfiguraciji, vožnji v nasprotni smeri urinega kazalca in pogosto nepredvidljivem tropskem vremenu, ki je skozi zgodovino prineslo številne dramatične dirke.

Črno-zlata barvna shema moštva Team Lotus je ena najbolj prepoznavnih in ikoničnih v zgodovini motošporta. Izvira iz sponzorstva tobakarske znamke John Player Special, ki je trajala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Avtomobili v teh barvah, ki jih je med drugimi vozil tudi Ayrton Senna, veljajo za estetske simbole zlate dobe formule 1.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ayrton senna kimi antonelli formula 1 f1

Hamilton zahteva resen pogovor pri Ferrariju, Leclerc mu je vrnil udarec

24ur.com Antonelli zavrača primerjave z ikono Formule 1 Ayrtonom Senno
24ur.com Nadvlada srebrnih puščic na prvem dnevu v Madridu
24ur.com Antonelli piše zgodovino italijanskega dirkanja v Formuli 1
24ur.com 18-letnega slovenskega dirkača opazili tudi pri AlphaTauriju
24ur.com Antonelli prihodnost vidi pri Ferrariju?
24ur.com Senna razglašen za narodnega heroja
24ur.com Prado zmagovalec v domačem Lugu, Gajser četrti
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
En telefonski klic je dovolj, da ostanete brez denarja: Tako vas lahko pretentajo
En telefonski klic je dovolj, da ostanete brez denarja: Tako vas lahko pretentajo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ganljiva izpoved znane Slovenke: to bi mu povedala, če bi bil danes še tu
Ganljiva izpoved znane Slovenke: to bi mu povedala, če bi bil danes še tu
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Zaradi tega so izgubili velik posel
Zaradi tega so izgubili velik posel
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022