Formula 1

Mnenja dirkačev deljena, navijači žalujejo, FIA pa že načrtuje spremembe

Melbourne, 09. 03. 2026 17.27 pred 1 uro 4 min branja 12

Avtor:
Ž.Ž.
Z novimi pravili se je precej spremenil tudi slog dirkanja.

Prvi dirkaški vikend nove sezone Formule 1 je za nami, dogajanje v Melbournu pa med ljubitelji dirkanja še vedno odmeva. Največ pozornosti so požela zlasti nova tehnična pravila, ki so sprožila zelo mešane odzive. Nekateri dirkači in ljubitelji športa so navdušeni, drugi močno kritični. Da imajo regulacije svoje pomanjkljivosti, pa se zavedajo tudi pri avtomobilistični organizaciji FIA, saj naj bi že razmišljali o uvedbi sprememb.

Letošnji dirkalniki F1 so povsem drugačni od lanskih.
Letošnji dirkalniki F1 so povsem drugačni od lanskih.
FOTO: Profimedia

Z novimi tehničnimi pravili, ki predstavljajo eno največjih tehničnih revolucij v zgodovini tega športa, je Formula 1 vstopila v novo obdobje.

V letošnji sezoni so dirkalniki povsem predrugačeni, to pa je vplivalo tudi na slog dirkanja. Tehnična revolucija je v ospredje stopila že na prvi dirki, odzivi dirkačev in ljubiteljev športa pa so deljeni.

Z novimi pravili so dirkalniki postali manjši in lažji, uporabljajo 100 % trajnostna goriva, spremenila se je tudi aerodinamika. V središču sprememb pa so pogonski agregati, saj po novem električni del predstavlja kar 50 % izkoristka motorja. Posledično morajo dirkači varčevati z energijo in ne morejo dlje časa voziti s polnim plinom.

Z novimi pravili se je precej spremenil tudi slog dirkanja.
Z novimi pravili se je precej spremenil tudi slog dirkanja.
FOTO: Profimedia

Odzivi dirkačev po prvi dirki sezone mešani

Eden izmed najbolj kritičnih do novih pravil je bil predlanski prvak Max Verstappen. "Kaos, ne najdem drugih besed," je novi slog dirkanja opisal Nizozemec. "Vodstvo Formule 1 bi moralo biti zaskrbljeno zaradi novih pravil. Dirkači in navijači si želimo le to, kar bo najboljše za ta šport, nismo kritični samo zato, da bi bili kritični. Kritični smo z razlogom, želimo si, da Formula 1 ostane Formula 1," je še dejal Verstappen, ki je pred tem novo dirkanje opisal kot "anti-dirkaško" in "Formula E na steroidih".

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Nove regulacije niso navdušile niti aktualnega prvaka Landa Norrisa, Estebana Ocona in Sergia Pereza.

"Od najboljših avtomobilov v zgodovini Formule 1 smo prišli na najslabše. Je velika škoda, toda to moramo sprejeti," je razmišljal Norris.

"Grozno je, da kot dirkači ne moremo veliko storiti. Ko pritisneš na gumb za dodatno moč, si, ne glede na to, ali si uspel prehiteti dirkača pred seboj, na naslednji ravnini spet ranljiv," je bil nezadovoljen Ocon. "Dirkanje je precej manj zabavno, kot je bilo," pa je dodal Perez.

Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto
Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto
FOTO: AP

Carlos Sainz pa ima predvsem varnostne pomisleke; opozarjal je, da je bilo v prvih krogih na ciljni ravnini težko nadzorovati dirkalnik.

Med redkimi, ki spremembe ocenjujejo kot pozitivne, je bil četrtouvrščeni Lewis Hamilton. "Obožujem nov dirkalnik. Dirka je bila res zelo zabavna, avtomobil je bilo v užitek voziti. Ko sem opazoval dogajanje okoli sebe, sem povsod opazil zanimive dvoboje in prehitevanja. Za zdaj dobro kaže," je bil po prvi dirki navdušen sedemkratni prvak.

Charles Leclerc in v ozadju Lewis Hamilton
Charles Leclerc in v ozadju Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

S pravili je zadovoljen tudi njegov moštveni kolega pri Ferrariju Charles Leclerc. "Prej je šlo samo za to, kdo bo zadnji zaviral, zdaj pa se za vsako potezo skriva več strategije, moral boš načrtovati več korakov vnaprej."

Kritike sta se vzdržala zmagovalec nedeljske dirke George Russell in Pierre Gasly, ki pravita, da po prvi dirki še ne gre podajati končne sodbe. "Zagotovo je vse precej drugačno, ampak zanimivo je, da bo na vsaki stezi videti malo drugače. Vsi hitro začnejo kritizirati, a pravilom moramo dati priložnost," je dejal 28-letni dirkač Mercedesa.

Preberi še Dvojna zmaga Mercedesa, Ferrari v boju za zmago zatajil z odločitvami

"Mislim, da moramo pravilom dati še nekaj časa in videti, kako so v praksi videti na različnih stezah," pa Gasly meni, da avstralska steza ni najboljši pokazatelj, se pa je strinjal, da bodo pravila zagotovo povsem predrugačila dirkanje.

Prva dirka sezone večine navijačev ni navdušila

Čeprav se je lahko prva dirka sezone pohvalila s 120 prehitevanji, kar je 75 več kot leto prej, je številne navijače pustila ravnodušne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velika večina prehitevanj se je po njihovem mnenju namreč zgodila na ravninah, zaradi pomanjkanja energije in ne zaradi spretnosti dirkačev. Ljubitelje dirkanja je razjezila tudi pretirano varčna vožnja in dejstvo, da dirkalniki nenadoma izgubijo moč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nova pravila so uničila Formulo 1," so se glasili zapisi kritičnih ljubiteljev športa na družbenem omrežju X. Nekateri pristaši F1 so šli celo tako daleč, da so spremembo regulacij označili za "smrt Formule 1" in tekmovanju pripravili nagrobnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kakšna dirkaška akcija? Prehiteti s polno baterijo, počakati, da se izprazni, izgubiti mesto, napolniti baterijo in znova prehiteti," je razmišljal eden od uporabnikov omrežja X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri ljubitelji avtomobilističnega dirkanja pa so spremembe pospremili z navdušenjem. "120 prehitevanj na eni dirki. Velika nagrada Avstralije je bila povsem nora od prvega kroga do ciljne črte," je na omrežju X delil eden od navijačev.

"Prvih 15 krogov teh novih pravil je bilo bolj prijetnih kot vsa štiri leta pravilnika o učinku tal skupaj. Formula 1 je rešena," pa je zapisal drugi.

FIA že razmišlja o spremembi pravil

Kot poročajo spletni mediji The Race in Motorsport.com, naj bi po odzivu dirkačev in ljubiteljev športa pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) že razmišljali o predrugačenju sprejetih pravil. Napovedujejo se spremembe, ki bi zmanjšale odvisnost od električne energije.

"Enotno stališče ekip je bilo, da se je treba prvih nekaj dirk držati veljavnih predpisov in regulacije ponovno oceniti, ko bo na voljo več podatkov. Namen je, da stanje upravljanja z energijo preučimo po dirki na Kitajskem," je za medije povedal predstavnik FIE Nikolas Tombazis.

formula 1 regulacije max verstappen lewis hamilton charles leclerc

Verstappen bo debitiral na 24 urah Nürburgringa

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
09. 03. 2026 18.55
Zakaj ne pokazete kako se je Colapinto na startu skor zaletu v spredaj pocasnega racing bullsa, ki je prakticno stal na mestu....
Odgovori
0 0
mr.poper
09. 03. 2026 18.28
Na štartu so "odjeknile" sirene .
Odgovori
0 0
pope p
09. 03. 2026 18.28
Napovedujejo se spremembe, ki bi zmanjšale odvisnost od električne energije... točno to hoče aston martin avto je že v osnovi dizajniran za manjšo baterijo in več odvisnosti od motorja.. (baje tako sem na reddit prebral)
Odgovori
0 0
Stajerc22
09. 03. 2026 18.27
50 "umetnih" prehitevanj ne bo nikoli nadomestilo enega prehitevanja na polno, noz na noz!
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
09. 03. 2026 18.26
kdo si je to namislil....ovinke vozijo kot omike ker si polnijo baterije v ovinkih. najboljsa prehitevanja so vedno bila v ovinkih ne pa na ravninah...ZEH
Odgovori
+1
1 0
gggg1
09. 03. 2026 18.19
F1 mora demonstrirati spodobnost voznika, da se prilagaja. Samo tiščanje gasa ves čas je popolnoma brezvezno.
Odgovori
+3
3 0
Hames
09. 03. 2026 17.45
Ko bodo vse ekipe do popolnosti razumele nov dirkalnik in odpravile pomanjklivosti teh začetnih prehitevanj v prvih 15 krogih ne bo več. Ko bodo vsi “pogruntali” kaj je naredil Ferrari da ima tako eksploziven štart, še štart ne bo več zanimiv. In dobili bomo to kar smo gledali zadnjih 30 krogov, uspavanko. Tudi upočasnjevanje na ravnici za polnjenje baterije bo ostalo. In to ni f1. F1 mora predstavljati vrhunec zmogljivosti avtomobila, prehitevanje pa bi moralo biti odvisno od dirkaških sposobnosti, ne od tega kdo zna bolje upravljati z baterijo. Ce bi me to zanimalo bi gledal Formulo E. Če bi me zanimalo kdo je najhitrejši na ravnici bi gledal nascar ali se preprosto usedel ob avtocesti in gledal avtomobile kako švigajo mimo. F1 pa predstavlja čisto nekaj drugega. In ta nova pravila…to žal ni f1 glede na to kar bi naj f1 predstavljala.
Odgovori
+5
7 2
3320.
09. 03. 2026 17.50
Elektrika bi morala bit max 30%.
Odgovori
+3
3 0
kosilka
09. 03. 2026 18.12
elektrika 0. Samo moč bencina
Odgovori
+1
3 2
3320.
09. 03. 2026 18.45
Ali pa kot dodatek, kot recimo KERS
Odgovori
0 0
lcePower
09. 03. 2026 17.44
popolnoma negledljivo
Odgovori
+4
5 1
Hames
09. 03. 2026 17.52
Jaz pa bi rekel, da je bilo več kot gledljivo kar se tiče same dirke, negledljivo je bilo to, ko so dirkalniki na ravnici začeli izgubljati moč pred zavojem, da so lahko polnili baterijo. To je pa za f1 nezaslišano. Ne recem, da se je s tem dvignilo število prehitevanj, ampak to ni f1.
Odgovori
+4
4 0
