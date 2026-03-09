Mnenja dirkačev deljena, navijači žalujejo, FIA pa že načrtuje spremembe

Letošnji dirkalniki F1 so povsem drugačni od lanskih. FOTO: Profimedia

Z novimi tehničnimi pravili, ki predstavljajo eno največjih tehničnih revolucij v zgodovini tega športa, je Formula 1 vstopila v novo obdobje. V letošnji sezoni so dirkalniki povsem predrugačeni, to pa je vplivalo tudi na slog dirkanja. Tehnična revolucija je v ospredje stopila že na prvi dirki, odzivi dirkačev in ljubiteljev športa pa so deljeni.

Z novimi pravili so dirkalniki postali manjši in lažji, uporabljajo 100 % trajnostna goriva, spremenila se je tudi aerodinamika. V središču sprememb pa so pogonski agregati, saj po novem električni del predstavlja kar 50 % izkoristka motorja. Posledično morajo dirkači varčevati z energijo in ne morejo dlje časa voziti s polnim plinom.

Z novimi pravili se je precej spremenil tudi slog dirkanja. FOTO: Profimedia

Odzivi dirkačev po prvi dirki sezone mešani

Eden izmed najbolj kritičnih do novih pravil je bil predlanski prvak Max Verstappen. "Kaos, ne najdem drugih besed," je novi slog dirkanja opisal Nizozemec. "Vodstvo Formule 1 bi moralo biti zaskrbljeno zaradi novih pravil. Dirkači in navijači si želimo le to, kar bo najboljše za ta šport, nismo kritični samo zato, da bi bili kritični. Kritični smo z razlogom, želimo si, da Formula 1 ostane Formula 1," je še dejal Verstappen, ki je pred tem novo dirkanje opisal kot "anti-dirkaško" in "Formula E na steroidih".

Max Verstappen FOTO: AP

Nove regulacije niso navdušile niti aktualnega prvaka Landa Norrisa, Estebana Ocona in Sergia Pereza. "Od najboljših avtomobilov v zgodovini Formule 1 smo prišli na najslabše. Je velika škoda, toda to moramo sprejeti," je razmišljal Norris. "Grozno je, da kot dirkači ne moremo veliko storiti. Ko pritisneš na gumb za dodatno moč, si, ne glede na to, ali si uspel prehiteti dirkača pred seboj, na naslednji ravnini spet ranljiv," je bil nezadovoljen Ocon. "Dirkanje je precej manj zabavno, kot je bilo," pa je dodal Perez.

Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto FOTO: AP

Carlos Sainz pa ima predvsem varnostne pomisleke; opozarjal je, da je bilo v prvih krogih na ciljni ravnini težko nadzorovati dirkalnik. Med redkimi, ki spremembe ocenjujejo kot pozitivne, je bil četrtouvrščeni Lewis Hamilton. "Obožujem nov dirkalnik. Dirka je bila res zelo zabavna, avtomobil je bilo v užitek voziti. Ko sem opazoval dogajanje okoli sebe, sem povsod opazil zanimive dvoboje in prehitevanja. Za zdaj dobro kaže," je bil po prvi dirki navdušen sedemkratni prvak.

Charles Leclerc in v ozadju Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

S pravili je zadovoljen tudi njegov moštveni kolega pri Ferrariju Charles Leclerc. "Prej je šlo samo za to, kdo bo zadnji zaviral, zdaj pa se za vsako potezo skriva več strategije, moral boš načrtovati več korakov vnaprej." Kritike sta se vzdržala zmagovalec nedeljske dirke George Russell in Pierre Gasly, ki pravita, da po prvi dirki še ne gre podajati končne sodbe. "Zagotovo je vse precej drugačno, ampak zanimivo je, da bo na vsaki stezi videti malo drugače. Vsi hitro začnejo kritizirati, a pravilom moramo dati priložnost," je dejal 28-letni dirkač Mercedesa.

"Mislim, da moramo pravilom dati še nekaj časa in videti, kako so v praksi videti na različnih stezah," pa Gasly meni, da avstralska steza ni najboljši pokazatelj, se pa je strinjal, da bodo pravila zagotovo povsem predrugačila dirkanje.

Prva dirka sezone večine navijačev ni navdušila

Čeprav se je lahko prva dirka sezone pohvalila s 120 prehitevanji, kar je 75 več kot leto prej, je številne navijače pustila ravnodušne.

Velika večina prehitevanj se je po njihovem mnenju namreč zgodila na ravninah, zaradi pomanjkanja energije in ne zaradi spretnosti dirkačev. Ljubitelje dirkanja je razjezila tudi pretirano varčna vožnja in dejstvo, da dirkalniki nenadoma izgubijo moč.

"Nova pravila so uničila Formulo 1," so se glasili zapisi kritičnih ljubiteljev športa na družbenem omrežju X. Nekateri pristaši F1 so šli celo tako daleč, da so spremembo regulacij označili za "smrt Formule 1" in tekmovanju pripravili nagrobnik.

"Kakšna dirkaška akcija? Prehiteti s polno baterijo, počakati, da se izprazni, izgubiti mesto, napolniti baterijo in znova prehiteti," je razmišljal eden od uporabnikov omrežja X.

Nekateri ljubitelji avtomobilističnega dirkanja pa so spremembe pospremili z navdušenjem. "120 prehitevanj na eni dirki. Velika nagrada Avstralije je bila povsem nora od prvega kroga do ciljne črte," je na omrežju X delil eden od navijačev. "Prvih 15 krogov teh novih pravil je bilo bolj prijetnih kot vsa štiri leta pravilnika o učinku tal skupaj. Formula 1 je rešena," pa je zapisal drugi.

FIA že razmišlja o spremembi pravil