Formula 1

'Nova era v Formuli 1 je kratkoročna bolečina za dolgoročno korist'

Planica, 31. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
David Coulthard

Pod Poncami, kjer se vsako leto pišejo zgodbe o pogumu in letenju, smo tokrat ujeli človeka, ki je svojo kariero zgradil povsem na tleh, a na robu mogočega. David Coulthard, nekdanji podprvak Formule 1, danes pa eden najbolj prepoznavnih analitikov tega športa, je v ekskluzivnem pogovoru spregovoril o novi eri dirkanja, notranjih rivalstvih, dominaciji Mercedesa in o tem, kdo je njegov favorit za naslov.

Dar, ki ga je že izživel

David Coulthard, ki je v 16 sezonah v Formuli 1 zbral 13 zmag in 62 uvrstitev na oder za zmagovalce ter bil leta 2001 le za legendarnim Michaelom Schumacherjem, danes na dirkanje gleda drugače.

"O dirkanju danes ne razmišljam v smislu, da ga pogrešam. Monaco, Suzuka, Silverstone, Spa ali Monza – to je bil adrenalin, to je dar življenja."

David Coulthard
A poglavje je zanj zaključeno. "Jaz sem ta dar doživel in nisem pohlepen. Zdaj delam na televiziji, hodim na dogodke, spoznavam ljudi, kot ste vi. Moje življenje je bilo neverjetno. Star sem 55 let in še vedno me čaka veliko zanimivega. Veselim se prihodnosti."

Nova era: kratkoročna bolečina za dolgoročno korist

Formula 1 je z letom 2026 vstopila v novo poglavje z večjim poudarkom na trajnosti, elektrifikaciji in tehnoloških kompromisih. Coulthard razume novo smer, a opozarja na pasti.

"Formula 1 je vedno doživljala velike spremembe pravil, ker želi nadzorovati hitrost in ostati relevantna za avtomobilsko industrijo. Odzivi dirkačev in navijačev so mešani. A po 30 letih v tem športu verjamem, da je to kratkoročna bolečina za dolgoročno korist."

Ključ je v ravnotežju. "FIA se je odločila za skoraj 50/50 razmerje med električno energijo in motorjem z notranjim izgorevanjem, ker proizvajalci čutijo pritisk vlad – hibridi, elektrika, ničelne emisije. Kratkoročno bo to zahtevno, ker gre za novo tehnologijo."

A ena stvar ga moti. "Ne želimo si, da bi morali dirkači v kvalifikacijah voziti počasneje zaradi varčevanja z energijo. Želimo popoln napad na celotni stezi."

'To mora ostati bistvo Formule 1'

Coulthard se ob tem vrača k romantiki dirkanja. "Ko sem odraščal ob gledanju Ayrtona Senne, je vozil na absolutni meji – v vstopu, sredini in izhodu iz zavoja. Človek in stroj v popolni harmoniji. To je tisto, kar navdihuje. To žene ljudi naprej. In mislim, da mora biti Formula 1 prav to – dirkači, ki vozijo čim hitreje skozi zavoje."

David Coulthard je ob našem pogovoru ravno praznoval svoj 55. rojstni dan.
Mercedes pričakovano spredaj

Začetek sezone je zaznamovala dominacija Mercedesa, kar pa za Škota ni presenečenje. "To smo pričakovali. Ob zadnjih velikih spremembah pravil je bil Mercedes spredaj."

Kimi Antonelli, Mercedes
Razlog vidi v sistemu razvoja. "Zadnja leta niso bili tako dominantni, kar jim je dalo določene prednosti. Če si zmagovalec, imaš manj časa za razvoj. McLaren in prej Red Bull sta zaradi uspehov izgubljala razvojni čas. Mercedes pa ne, zato so imeli veliko priložnost, ki so jo očitno tudi izkoristili."

Antonelli ima vse, a ...

19-letni Kimi Antonelli je že na začetku sezone navdušil in postal najmlajši vodilni v zgodovini prvenstva. Coulthard vidi ogromen potencial, a ostaja realen.

Kimi Antonelli
"Absolutno ima vse, da postane prvak. V Formuli 1 je zasluženo. Zdaj vrača zaupanje Mercedesu. Kot novinec je bil dober, a Russell je bil močnejši. Zdaj ima priložnost, da pokaže, da ima vse. Kimi ima potencial za zmage. Za naslov? To mora še dokazati."

In kaj loči dobre od največjih? "Vsi dirkači so dobri, a iščemo izjemne – Senna, Schumacher, Max Verstappen, Lewis Hamilton."

Smeh pa ob vprašanju o sebi: "Ne, jaz nisem bil izjemen. Nekajkrat sem zmagal, a mi je nekaj manjkalo."

'Moštveni kolega ni zares kolega'

Ena najbolj iskrenih izjav pogovora se dotika odnosov znotraj ekip. "Beseda moštveni kolega je zavajajoča. On ni tvoj prijatelj."

V boju za naslov ni prostora za prijateljstvo. "Če sva v isti ekipi, hočeš ti premagati mene in jaz tebe. Če zmagaš, ti čestitam, a nisem srečen. Obratno enako. To deluje le, ko si v sredini ali zadaj in skupaj napreduješ."

George Russell in Kimi Antonelli
In prav interni boj za prvaka po njegovem čaka Mercedes: "Ko imaš najboljši dirkalnik, kot zdaj Mercedes, mora George premagati Kimija. Če Kimi znova zmaga, bo ekipa začela verjeti, da je močnejši. Tako deluje ta šport. Poglejte Verstappna ali Hamiltona v najboljših letih, dominirala sta svoje moštvene kolege."

Favorit? Izkušnje odločajo

Čeprav Antonelli navdušuje, Coulthard stavi na izkušnje. "Dirkača Mercedesa sta moja favorita, a zaradi izkušenj mora biti George."

George Russell
Razlog je preprost: "Če ima zanesljiv dirkalnik in ne premaga Kimija, to ni dober scenarij zanj. Izkušnje so ključne. Tako kot je imel lani Lando Norris več izkušenj kot Oscar Piastri. Sezona je dolga in naporna. Spomnim se, kako izčrpavajoče je to, potovanja, pritisk, dirke. Razumeti sezono je nekaj drugega kot zmagati kakšno dirko."

Hamilton in Alonso še vedno velikana, a čas ne prizanaša

Posebno poglavje sta veterana Lewis Hamilton in Fernando Alonso, ki sta dirkala še v časih, ko je bil del karavane tudi Coulthard. "To potrjuje, kako izjemna sta bila in sta še vedno. Mislim pa, da Lewis ni več tako dober kot nekoč, to je del kariere. Po 20 letih nihče ni boljši."

Lewis Hamilton
Kljub temu ostaja legenda: "Je fenomen. Če bi imel ekipo, bi ga želel. Alonso pri 44 letih še vedno premaguje moštvenega kolega. Bi premagal Verstappna ali Leclerca? Tega ne bomo vedeli. A oba sta velikana. Lewis pa je eden največjih v zgodovini."

Coulthard je potegnil bistvo, da se tehnologija lahko spreminja, pravila lahko narekujejo drugačen tempo, a srce Formule 1 ostaja nespremenjeno, in to je dirkanje na meji.

Razlagalnik

Michael Schumacher je nemški nekdanji dirkač Formule 1, ki je s sedmimi naslovi svetovnega prvaka (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) postal eden najuspešnejših in najvplivnejših dirkačev v zgodovini tega športa. S svojo predanostjo, vztrajnostjo in izjemnim talentom je postavil nove standarde v dirkanju in pustil neizbrisen pečat na Ferrarijevo ekipo, ki jo je popeljal do nepremagljive ere.

FIA je kratica za Fédération Internationale de l'Automobile (Mednarodna avtomobilistična zveza). Gre za krovno organizacijo, ki združuje več kot 240 nacionalnih avtomobilističnih in motošportnih zvez iz 140 držav po vsem svetu. FIA je odgovorna za regulacijo in promocijo avtomobilizma ter avtomobilističnih športov, vključno s Formulo 1. Njihove naloge vključujejo določanje pravil, varnostnih standardov in organizacijo tekmovanj.

Hibridni pogonski sistemi združujejo tradicionalni motor z notranjim zgorevanjem (bencinski ali dizelski) z enim ali več elektromotorji. Električni motorji pomagajo motorju z notranjim zgorevanjem, kar omogoča boljšo učinkovitost goriva, zmanjšanje emisij in dodatno moč pri pospeševanju. Energija za elektromotorje se običajno shranjuje v baterijah, ki se polnijo med zaviranjem (regenerativno zaviranje) ali z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Ničelne emisije (zero emissions) se nanašajo na vozila, ki med vožnjo ne proizvajajo nobenih izpustov škodljivih snovi v ozračje. Najbolj znani primer so električna vozila (EV), ki uporabljajo samo električno energijo iz baterij in ne potrebujejo fosilnih goriv. Cilj ničelnih emisij je zmanjšanje onesnaževanja zraka in prispevanje k boju proti podnebnim spremembam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
