'Nova era v Formuli 1 je kratkoročna bolečina za dolgoročno korist'

Dar, ki ga je že izživel

David Coulthard, ki je v 16 sezonah v Formuli 1 zbral 13 zmag in 62 uvrstitev na oder za zmagovalce ter bil leta 2001 le za legendarnim Michaelom Schumacherjem, danes na dirkanje gleda drugače. "O dirkanju danes ne razmišljam v smislu, da ga pogrešam. Monaco, Suzuka, Silverstone, Spa ali Monza – to je bil adrenalin, to je dar življenja."

David Coulthard FOTO: Profimedia

A poglavje je zanj zaključeno. "Jaz sem ta dar doživel in nisem pohlepen. Zdaj delam na televiziji, hodim na dogodke, spoznavam ljudi, kot ste vi. Moje življenje je bilo neverjetno. Star sem 55 let in še vedno me čaka veliko zanimivega. Veselim se prihodnosti."

Nova era: kratkoročna bolečina za dolgoročno korist

Formula 1 je z letom 2026 vstopila v novo poglavje z večjim poudarkom na trajnosti, elektrifikaciji in tehnoloških kompromisih. Coulthard razume novo smer, a opozarja na pasti. "Formula 1 je vedno doživljala velike spremembe pravil, ker želi nadzorovati hitrost in ostati relevantna za avtomobilsko industrijo. Odzivi dirkačev in navijačev so mešani. A po 30 letih v tem športu verjamem, da je to kratkoročna bolečina za dolgoročno korist."

Ključ je v ravnotežju. "FIA se je odločila za skoraj 50/50 razmerje med električno energijo in motorjem z notranjim izgorevanjem, ker proizvajalci čutijo pritisk vlad – hibridi, elektrika, ničelne emisije. Kratkoročno bo to zahtevno, ker gre za novo tehnologijo." A ena stvar ga moti. "Ne želimo si, da bi morali dirkači v kvalifikacijah voziti počasneje zaradi varčevanja z energijo. Želimo popoln napad na celotni stezi."

'To mora ostati bistvo Formule 1'

Coulthard se ob tem vrača k romantiki dirkanja. "Ko sem odraščal ob gledanju Ayrtona Senne, je vozil na absolutni meji – v vstopu, sredini in izhodu iz zavoja. Človek in stroj v popolni harmoniji. To je tisto, kar navdihuje. To žene ljudi naprej. In mislim, da mora biti Formula 1 prav to – dirkači, ki vozijo čim hitreje skozi zavoje."

Mercedes pričakovano spredaj

Začetek sezone je zaznamovala dominacija Mercedesa, kar pa za Škota ni presenečenje. "To smo pričakovali. Ob zadnjih velikih spremembah pravil je bil Mercedes spredaj."

Kimi Antonelli, Mercedes FOTO: AP

Razlog vidi v sistemu razvoja. "Zadnja leta niso bili tako dominantni, kar jim je dalo določene prednosti. Če si zmagovalec, imaš manj časa za razvoj. McLaren in prej Red Bull sta zaradi uspehov izgubljala razvojni čas. Mercedes pa ne, zato so imeli veliko priložnost, ki so jo očitno tudi izkoristili."

Antonelli ima vse, a ...

19-letni Kimi Antonelli je že na začetku sezone navdušil in postal najmlajši vodilni v zgodovini prvenstva. Coulthard vidi ogromen potencial, a ostaja realen.

Kimi Antonelli FOTO: AP

"Absolutno ima vse, da postane prvak. V Formuli 1 je zasluženo. Zdaj vrača zaupanje Mercedesu. Kot novinec je bil dober, a Russell je bil močnejši. Zdaj ima priložnost, da pokaže, da ima vse. Kimi ima potencial za zmage. Za naslov? To mora še dokazati." In kaj loči dobre od največjih? "Vsi dirkači so dobri, a iščemo izjemne – Senna, Schumacher, Max Verstappen, Lewis Hamilton." Smeh pa ob vprašanju o sebi: "Ne, jaz nisem bil izjemen. Nekajkrat sem zmagal, a mi je nekaj manjkalo."

'Moštveni kolega ni zares kolega'

Ena najbolj iskrenih izjav pogovora se dotika odnosov znotraj ekip. "Beseda moštveni kolega je zavajajoča. On ni tvoj prijatelj." V boju za naslov ni prostora za prijateljstvo. "Če sva v isti ekipi, hočeš ti premagati mene in jaz tebe. Če zmagaš, ti čestitam, a nisem srečen. Obratno enako. To deluje le, ko si v sredini ali zadaj in skupaj napreduješ."

George Russell in Kimi Antonelli FOTO: Profimedia

In prav interni boj za prvaka po njegovem čaka Mercedes: "Ko imaš najboljši dirkalnik, kot zdaj Mercedes, mora George premagati Kimija. Če Kimi znova zmaga, bo ekipa začela verjeti, da je močnejši. Tako deluje ta šport. Poglejte Verstappna ali Hamiltona v najboljših letih, dominirala sta svoje moštvene kolege."

Favorit? Izkušnje odločajo

Čeprav Antonelli navdušuje, Coulthard stavi na izkušnje. "Dirkača Mercedesa sta moja favorita, a zaradi izkušenj mora biti George."

George Russell FOTO: Profimedia

Razlog je preprost: "Če ima zanesljiv dirkalnik in ne premaga Kimija, to ni dober scenarij zanj. Izkušnje so ključne. Tako kot je imel lani Lando Norris več izkušenj kot Oscar Piastri. Sezona je dolga in naporna. Spomnim se, kako izčrpavajoče je to, potovanja, pritisk, dirke. Razumeti sezono je nekaj drugega kot zmagati kakšno dirko."

Hamilton in Alonso še vedno velikana, a čas ne prizanaša

Posebno poglavje sta veterana Lewis Hamilton in Fernando Alonso, ki sta dirkala še v časih, ko je bil del karavane tudi Coulthard. "To potrjuje, kako izjemna sta bila in sta še vedno. Mislim pa, da Lewis ni več tako dober kot nekoč, to je del kariere. Po 20 letih nihče ni boljši."

Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Kljub temu ostaja legenda: "Je fenomen. Če bi imel ekipo, bi ga želel. Alonso pri 44 letih še vedno premaguje moštvenega kolega. Bi premagal Verstappna ali Leclerca? Tega ne bomo vedeli. A oba sta velikana. Lewis pa je eden največjih v zgodovini." Coulthard je potegnil bistvo, da se tehnologija lahko spreminja, pravila lahko narekujejo drugačen tempo, a srce Formule 1 ostaja nespremenjeno, in to je dirkanje na meji.