Nova sezona formule 1 je pred vrati: Kdo je favorit za osvojitev naslova?

Za naslov prvaka se bo borilo 22 dirkačev, štirje so v preteklosti že sedli na prestol formule 1. Poleg aktualnega prvaka Landa Norrisa so to še Lewis Hamilton, Max Verstappen in Fernando Alonso. Vsi štirje so skupaj osvojili kar 14 naslovov.

Sezona se bo tudi letos začela z dirko za VN Avstralije, sledila ji bo prva azijska avantura, in sicer VN Kitajske. Že aprila pa karavano čakajo prve dirke na Bližnjem vzhodu, ki so v luči dogajanja v Perzijskem zalivu postavljene pod velik vprašaj. "Vodstvo formule 1 nenehno spremlja dogajanje in išče rešitve. Aprilski dirki bi lahko nadomestila zgolj prizorišča, ki imajo že zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo, med taka sodita denimo Imola in Portimao," pravi naš komentator formule 1 v novi sezoni Aljaž Golčer.