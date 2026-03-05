Nova sezona Formule 1 na Kanalu A in VOYO

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pripnite pasove. Že ta konec tedna bodo najhitrejši, tehnološko najbolj dovršeni in najzmogljivejši dirkalniki na svetu ponovno zahrumeli v novi sezoni Formule 1, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Skupaj s prenosi elitnega motociklističnega prvenstva MotoGP gledalce čaka prava eksplozija hitrosti, inovacij, rivalstev in adrenalina.

Pripravljeni na kraljico motošporta

Sezona Formule 1 bo ena najbolj prelomnih v sodobni zgodovini. Revolucionarne tehnične spremembe, nova razmerja moči in izjemna izenačenost obetajo pravi dirkaški triler od prve do zadnje dirke. Komentator Aljaž Golčer letos pričakuje pravi spektakel.

Andraž Zupančič, Jure Makovec, Eva Koderman Pavc, Nina Jerančič in Aljaž Golčer FOTO: 24ur.com

"Sezona 2026 tako za dirkače kot navijače ob največji spremembi pravil vseh časov prinaša obilico novosti. Dirkalniki bodo manjši in lažji kot v preteklosti, motor pa bo v precej večji meri kot doslej temeljil na električni energiji. Formula 1 bo odslej znova štela 11 ekip. Testiranja pred sezono so pokazala, da so najboljše ekipe precej izenačene in napovedi zato nehvaležne."

Manjši in lažji dirkalniki pomenijo še večjo agilnost in neposredne dvoboje na stezi, večji delež električne energije pa odpira novo tehnološko poglavje v najprestižnejšem avtomobilističnem prvenstvu na svetu. Ob vrnitvi enajstih ekip bo konkurenca širša kot kadarkoli, razlike pa se bodo merile v tisočinkah sekunde.

Vrhunska studijska izkušnja in poglobljene analize

Kanal A poleg prenosa vseh dirk, kvalifikacij in sprintov pripravlja tudi razširjen studijski del z analizami, zakulisnimi zgodbami in strokovnimi razlagami. Ob Aljažu Golčerju bo gledalce pozdravila voditeljica Eva Koderman Pavc, vsebino pa bodo s svojim poglobljenim znanjem nadgradili strokovni sodelavci Andraž Zupančič, Jure Makovec in Nina Jerančič.

"Pospremili bomo vse dirke, kvalifikacije in sprinte. Obiskali pa bomo tudi nekaj prizorišč in poskusili zanimivo dogajanje v formuli 1 približati vsem športnim navdušencem in navdušenkam v Sloveniji," pravi Golčer. Gledalce tako čaka celostna izkušnja – od strateških analiz in tehničnih razlag do čustvenih zgodb iz paddocka.

Doza bencinskih hlapov in adrenalina

Ob Formuli 1 že 20. sezono zapored prenašamo tudi prvenstvo MotoGP, najelitnejše motociklistično tekmovanje na svetu. Močno zaledje specializirane ekipe bo poskrbelo, da boste ljubitelji obeh elitnih motošportov deležni najhitrejših informacij, ekskluzivnih zgodb in strokovnih analiz. "Zvrstilo se bo 24 prizorišč Formule 1 in 22 MotoGP, vse zanimivosti in zadnje informacije pa vam bomo še naprej servirali v informativnih oddajah 24UR, spletni strani 24ur.com in na naših družbenih omrežjih. Še naprej bomo v paddocku obeh elitnih motošportov iskali ekskluzivne zgodbe in skrbeli, da boste, ne glede na to, ali vas zanima bolj tehnika, ali kaj dirkači radi počnejo v prostem času, vedno na tekočem," je povedala voditeljica in novinarka Eva Koderman Pavc.

Sezona MotoGP obeta eno najbolj napetih prvenstev zadnjih let. Komentator dirk MotoGP David Stropnik poudarja: "Borba za naslov prvaka motoGP bo tako pričakovano bolj napeta, saj aktualni prvak Marc Marquez sezono ne začenja s takšno premočjo kot lani. Predvsem pa nas preko sezone čakajo prestopi večine dirkačev, ki bodo v prihodnjih sezonah zamenjali ekipe. Hkrati bo to zadnja sezona superzmogljivih 1000 kubičnih motociklov z "letalsko" aerodinamiko in vsemi mogočimi pripomočki, predno bo prvenstvo v prihodnosti zavilo v tehnično malce bolj umirjene vode." Nova sezona prinaša več hitrosti, več tehnologije, več rivalstev in več nepozabnih trenutkov. Kanal A in VOYO sta dom najprestižnejših in najbolj adrenalinskih dirkaških spektaklov – tam, kjer se piše zgodovina najhitrejših.