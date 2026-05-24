Formula 1

Nad stezo temni oblaki, bosta Mercedesa na mokri stezi prvič poražena?

Montreal, 24. 05. 2026 19.09 pred 57 minutami 2 min branja

Ž.Ž.
V Montrealu narašča napetost pred sklepnim dejanjem dirkaškega konca tedna Formule 1. Nedeljsko dirko bosta iz prve startne vrste začela Mercedesova George Russell in Kimi Antonelli, ki sta edina dirkača z zmago na dirki za veliko nagrado. Dirkaško preizkušnjo bi utegnil začiniti dež. Letos dirke na mokri stezi še nismo videli, zato bi lahko danes dobili presenetljivega zmagovalca ... S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo ob 21.30.

Formula 1 - VN Kanade
Dirkači Formule 1 so ta konec tedna zbrani v Montrealu. Na kanadski stezi blesti zlasti George Russell, ki je zaenkrat še nepremagan: v kvalifikacijah za sprint si je pridirkal prvi startni položaj, ki ga je pretvoril v sprintersko zmago, najboljše izhodišče pa si je prislužil tudi za nedeljsko dirko. 

George Russell in Kimi Antonelli
Na kvalifikacijah se mu je obakrat najbolj približal moštveni kolega Kimi Antonelli, s katerim sta na sprintu med dvobojem za vodstvo doživela tudi bližnje srečanje. Italijan je moral krepko zapeljati s steze in zdrsnil na tretje mesto, na katerem je tudi končal sprintersko preizkušnjo. 

Ta konec tedna gre dobro tudi McLarnoma. Lando Norris je na sprintu zasedel drugo mesto, nedeljsko dirko pa bo začel s tretjega startnega mesta, Oscar Piastri pa je tako na kvalifikacijah kot sprintu zasedel četrto mesto.

Slabše gre Ferrariju, ki se ta konec tedna še ni uspel zavihteti med prve tri. Lewis Hamilton se bo v dirko podal s petega startnega mesta, Charles Leclerc pa šele z osmega.

V letošnji sezoni sta Mercedesova dirkača na nedeljskih dirkah še nepremagana: Russell je slavil na prvi dirki v Avstraliji, Antonelli pa na velikih nagradah Kitajske, Japonske in Miamija. Na papirju so srebrne puščice favoriti za zmago tudi na današnji dirki, za presenečenje in novega zmagovalca pa bi lahko poskrbelo vreme. 

Nad kanadsko stezo so se namreč zgrnili dežni oblaki, dež pa je napovedan tudi za čas dirke, kar obeta zanimivo dirkaško dogajanje.

S studijskim delom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 21.30, rdeče luči pa bodo ugasnile ob 22.00. Ne zamudite!

