Nad stezo temni oblaki, bosta Mercedesa na mokri stezi prvič poražena?

Dirkači Formule 1 so ta konec tedna zbrani v Montrealu. Na kanadski stezi blesti zlasti George Russell , ki je zaenkrat še nepremagan: v kvalifikacijah za sprint si je pridirkal prvi startni položaj, ki ga je pretvoril v sprintersko zmago, najboljše izhodišče pa si je prislužil tudi za nedeljsko dirko.

Na kvalifikacijah se mu je obakrat najbolj približal moštveni kolega Kimi Antonelli, s katerim sta na sprintu med dvobojem za vodstvo doživela tudi bližnje srečanje. Italijan je moral krepko zapeljati s steze in zdrsnil na tretje mesto, na katerem je tudi končal sprintersko preizkušnjo.

Ta konec tedna gre dobro tudi McLarnoma. Lando Norris je na sprintu zasedel drugo mesto, nedeljsko dirko pa bo začel s tretjega startnega mesta, Oscar Piastri pa je tako na kvalifikacijah kot sprintu zasedel četrto mesto.

Slabše gre Ferrariju, ki se ta konec tedna še ni uspel zavihteti med prve tri. Lewis Hamilton se bo v dirko podal s petega startnega mesta, Charles Leclerc pa šele z osmega.