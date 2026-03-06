Obetaven začetek Beganovića in Naela

Kvalifikacije v F2 pripadle Beganoviću

Dino Beganović si je šele v zadnjem krogu kvalifikacij priboril najboljši startni položaj, potem ko je s časom 1:28,695 postavil najhitrejši krog dneva. Dirkač ekipe DAMS Lucas Oil je v zadnjem poskusu prehitel Martiniusa Stenshorna ter Alexandra Dunna iz ekipe Rodin, ki sta končala na drugem oziroma tretjem mestu.

Noel Leon je osvojil četrto mesto, peti pa je bil Nikola Tsolov. Rafael Camara je bil šesti, sledili so Kush Maini, Oliver Goethe, Joshua Duerksen in Tasanapol Inthraphuvasak na 10. mestu.

Kvalifikacije so bile tudi prekinjene z rdečo zastavo, potem ko je Mari Boya izgubil nadzor nad dirkalnikom in končal v zaščitni ogradi. Dirkač ekipe PREMA Racing je iz dirkalnika izstopil nepoškodovan. Prva sprint dirka sezone 2026 bo na sporedu v soboto, začela pa se bo ob 4.10 na VOYO.

V F3 najhitrejši Nael

Théophile Nael je osvojil prvi najboljši startni položaj v sezoni Formule 3, potem ko je v dramatičnih kvalifikacijah v Melbournu za las premagal moštvenega kolega pri Campos Racing Uga Ugochukwuja. Francoski dirkač je v zadnjem krogu postavil čas 1:34,187 in si prvo mesto zagotovil za zgolj 0,021 sekunde prednosti. Španska ekipa si je tako zagotovila prvo startno vrsto, tretji pa je bil Freddie Slater iz ekipe TRIDENT.

