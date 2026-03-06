Naslovnica
Formula 1

Obetaven začetek Beganovića in Naela

Melbourne, 06. 03. 2026 06.56

Avtor:
S.V.
Dino Beganović

Začetek nove sezone so dočakali tudi ljubitelji Formule 2 in Formule 3, ki jo lahko slovenski gledalci letos spremljajo na VOYO. Karavana se mudi v Melbournu, kjer je prizorišče uvodnega dirkaškega vikenda slovita steza Albert Park Circuit. Uvodne kvalifikacije v F2 je dobil Dino Beganović, v F3 pa Theophile Nael.

Kvalifikacije v F2 pripadle Beganoviću

Dino Beganović si je šele v zadnjem krogu kvalifikacij priboril najboljši startni položaj, potem ko je s časom 1:28,695 postavil najhitrejši krog dneva. Dirkač ekipe DAMS Lucas Oil je v zadnjem poskusu prehitel Martiniusa Stenshorna ter Alexandra Dunna iz ekipe Rodin, ki sta končala na drugem oziroma tretjem mestu.

Noel Leon je osvojil četrto mesto, peti pa je bil Nikola Tsolov. Rafael Camara je bil šesti, sledili so Kush Maini, Oliver Goethe, Joshua Duerksen in Tasanapol Inthraphuvasak na 10. mestu.

Preberi še Prvi trening povsem v znamenju Ferrarija, na drugem blestita Mercedesa

Kvalifikacije so bile tudi prekinjene z rdečo zastavo, potem ko je Mari Boya izgubil nadzor nad dirkalnikom in končal v zaščitni ogradi. Dirkač ekipe PREMA Racing je iz dirkalnika izstopil nepoškodovan.

Prva sprint dirka sezone 2026 bo na sporedu v soboto, začela pa se bo ob 4.10 na VOYO.

V F3 najhitrejši Nael

Théophile Nael je osvojil prvi najboljši startni položaj v sezoni Formule 3, potem ko je v dramatičnih kvalifikacijah v Melbournu za las premagal moštvenega kolega pri Campos Racing Uga Ugochukwuja.

Francoski dirkač je v zadnjem krogu postavil čas 1:34,187 in si prvo mesto zagotovil za zgolj 0,021 sekunde prednosti. Španska ekipa si je tako zagotovila prvo startno vrsto, tretji pa je bil Freddie Slater iz ekipe TRIDENT.

Več dirkačev je v zadnjih trenutkih še izboljšalo svoje čase, Maciej Gladysz je za ART Grand Prix napredoval na četrto mesto. Nicola Lacorte je za DAMS Lucas Oil osvojil peto mesto pred Mattio Colnaghijem, Taitom Katom in domačinom Whartonom. Brando Badoer je bil deveti za Rodin Motorsport, deseterico pa je zaključil Stromsted.

Dirkača ekipe Van Amersfoort Racing, Enzo Deligny in Bruno del Pino, sta bila 11. in 12., kar nizozemski ekipi prinaša prvo startno vrsto za sobotno sprintersko dirko, ki se bo začela ob 1.15 na VOYO.

formula 2 beganović formula 3 nael kvalifikacije

Prvi trening povsem v znamenju Ferrarija, na drugem blestita Mercedesa

