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Formula 1

Od prvega favorita do največjega osmoljenca

Austin, 24. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
George Russel

Za Georgeom Russellom je zahtevna sezona, ki se je začela precej drugače, kot si je Britanec predstavljal. Pred začetkom prvenstva je veljal za enega glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka, a so številne okoliščine poskrbele, da se je znašel v precej težjem položaju. Kljub vsem težavam pa zgodba še ni končana. Se lahko prav v Austinu zgodi preobrat? Bo Russell iz rokava potegnil skritega asa in znova premešal karte v boju za naslov prvaka?

George Russell
George Russell
FOTO: AP

George Russell je svojo dirkaško pot začel že pri sedmih letih, ko je prvič sedel za volan kartinga. Že v najmlajših letih je bilo jasno, da gre za dirkača z izjemnim občutkom za hitrost in neomajno željo po uspehu. Svoj talent je potrdil z zaporednima naslovoma mladinskega evropskega prvaka v kartingu v letih 2011 in 2012. Leta 2019 je Russell prestopil prag formule 1, ko je podpisal pogodbo z Williamsom in debitiral na veliki nagradi Avstralije. Čeprav mu moštvo v tistem obdobju ni omogočalo boja za najvišja mesta, je Britanec vztrajno dokazoval, da v njem tli potencial za velike stvari. Njegova potrpežljivost je bila poplačana na skrajšanji dirki za veliko nagrado Belgije leta 2021, ko se je prvič v karieri povzpel na zmagovalni oder.

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Leto pozneje se mu je odprlo novo poglavje kariere. Pri Mercedesu je postal moštveni kolega Lewisa Hamiltona, s čimer se je znašel ob boku enega največjih dirkačev svoje generacije. Russell se ni ustrašil izziva. V Sao Paulu je dosegel še prvo zmago v formuli 1. Sezono je končal na četrtem mestu v skupnem seštevku in potrdil, da je pripravljen na boj z najboljšimi.

Leta 2024 je slavil v Avstriji in Las Vegasu, leto pozneje pa je zmagal še v Kanadi in Singapurju. Vsaka zmaga je bila novo poglavje v zgodbi dirkača, ki je svojo pot gradil korak za korakom – od karting stez do zmagovalnih stopničk formule 1.

George Russell v Mercedesu
George Russell v Mercedesu
FOTO: AP

Smola, nov pristop in nepričakovan tekmec

Letošnja sezona bi morala biti njegova. Russell je pred začetkom prvenstva veljal za glavnega favorita za naslov svetovnega prvaka. Toda smola in spremembe pravil so prinesle korenite tehnične spremembe, zaradi katerih morajo dirkači prilagoditi svoj način vožnje. Upravljanje električne energije, učinkovito izkoriščanje pogonskega sklopa in optimalno delovanje pnevmatik so postali še pomembnejši dejavniki pri doseganju konkurenčnih časov. Že najmanjša napaka pri iskanju pravega ravnovesja lahko pomeni izgubljene stotinke, ki na najvišji ravni motošporta pogosto odločajo o razvrstitvi.

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Pot do naslova pa mu je otežil tudi tekmec, ki ga je pred začetkom sezone le malokdo videl v boju za sam vrh. Njegov moštveni kolega Kimi Antonelli je namreč lani za Russellom zaostal kar 169 točk, letos pa se je zgodba obrnila za 180 stopinj. Mladi Italijan se je vse bolje znašel za volanom Mercedesa in se z izjemnimi predstavami izstrelil na vrh skupnega seštevka v boju za svetovnega prvaka.

Russell se je tako znašel v položaju, ki si ga pred začetkom sezone verjetno ni predstavljal. Moštveni kolega, ki se je še lani učil na velikem odru formule 1, mu zdaj jemlje žaromete in postavlja pod vprašaj njegov položaj vodilnega dirkača Mercedesa. Antonelli si lahko že na veliki nagradi ZDA v Austinu zagotovi naslov svetovnega prvaka, a Russell še zdaleč ni rekel zadnje. Britanec mora za ohranitev upanja na naslov dirko končati najmanj na osmem mestu in tako preprečiti, da bi mladi Italijan že predčasno slavil največji uspeh v karieri.

Čeprav se zdi naloga vse težja, 28-letnika ne gre odpisati. Skozi kariero je večkrat dokazal, da sta vztrajnost in potrpežljivost njegovi največji vrlini. Prav ti sta ga iz mladinskih kategorij pripeljali vse do formule 1, zdaj pa bi mu lahko pomagali do enega največjih preobratov v karieri. Russell ima še vedno priložnost, da obrne potek prvenstva in mladi italijanski senzaciji izpred nosa ukrade naslov.

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George russell formula 1 kimi antonelli lewis hamilton

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