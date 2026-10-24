Od prvega favorita do največjega osmoljenca

George Russell FOTO: AP

George Russell je svojo dirkaško pot začel že pri sedmih letih, ko je prvič sedel za volan kartinga. Že v najmlajših letih je bilo jasno, da gre za dirkača z izjemnim občutkom za hitrost in neomajno željo po uspehu. Svoj talent je potrdil z zaporednima naslovoma mladinskega evropskega prvaka v kartingu v letih 2011 in 2012. Leta 2019 je Russell prestopil prag formule 1, ko je podpisal pogodbo z Williamsom in debitiral na veliki nagradi Avstralije. Čeprav mu moštvo v tistem obdobju ni omogočalo boja za najvišja mesta, je Britanec vztrajno dokazoval, da v njem tli potencial za velike stvari. Njegova potrpežljivost je bila poplačana na skrajšanji dirki za veliko nagrado Belgije leta 2021, ko se je prvič v karieri povzpel na zmagovalni oder.

Leto pozneje se mu je odprlo novo poglavje kariere. Pri Mercedesu je postal moštveni kolega Lewisa Hamiltona, s čimer se je znašel ob boku enega največjih dirkačev svoje generacije. Russell se ni ustrašil izziva. V Sao Paulu je dosegel še prvo zmago v formuli 1. Sezono je končal na četrtem mestu v skupnem seštevku in potrdil, da je pripravljen na boj z najboljšimi. Leta 2024 je slavil v Avstriji in Las Vegasu, leto pozneje pa je zmagal še v Kanadi in Singapurju. Vsaka zmaga je bila novo poglavje v zgodbi dirkača, ki je svojo pot gradil korak za korakom – od karting stez do zmagovalnih stopničk formule 1.

George Russell v Mercedesu FOTO: AP

Smola, nov pristop in nepričakovan tekmec

Letošnja sezona bi morala biti njegova. Russell je pred začetkom prvenstva veljal za glavnega favorita za naslov svetovnega prvaka. Toda smola in spremembe pravil so prinesle korenite tehnične spremembe, zaradi katerih morajo dirkači prilagoditi svoj način vožnje. Upravljanje električne energije, učinkovito izkoriščanje pogonskega sklopa in optimalno delovanje pnevmatik so postali še pomembnejši dejavniki pri doseganju konkurenčnih časov. Že najmanjša napaka pri iskanju pravega ravnovesja lahko pomeni izgubljene stotinke, ki na najvišji ravni motošporta pogosto odločajo o razvrstitvi.