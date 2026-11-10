Odločitev je padla: dirki Formule 1 v Katarju in ZAE potrjeni

Na začetku sezone so morali zaradi zaostrovanja razmer v Iranu in na Bližnjem vzhodu ter pomislekov glede varnosti prestaviti preizkušnji za veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije. Dirki v Lusailu in Abu Dabiju bosta na sporedu ob koncu sezone, 29. novembra in 6. decembra, pred tem pa bo na vrsti še VN Las Vegasa (21. november).

"Pripravljeni smo za Katar in Abu Dabi," je v zapisu na Instagramu potrdil Mohamed Ben Sulajem. "Popolnoma smo pripravljeni in odločni, da na spektakularen način končamo sezono SP. Trenutno sodelujemo z vsemi deležniki in partnerji, da bi zagotovili vse potrebno za dirkače, ekipe in navijače. Veselimo se, da bomo vse prisotne pozdravili na zadnjih dveh razburljivih dirkaških koncih tedna," je še dodal prvi mož Fie.