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Formula 1

Odločitev je padla: dirki Formule 1 v Katarju in ZAE potrjeni

Doha/Abu Dabi, 10. 11. 2026 15.15 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Mohammed Ben Sulayem

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem je potrdil, da bo konec sezone svetovnega prvenstva Formule 1 potekal po prvotnih načrtih v Katarju in Združenih arabskih emiratih.

Formula 1
Formula 1
FOTO: AP

Na začetku sezone so morali zaradi zaostrovanja razmer v Iranu in na Bližnjem vzhodu ter pomislekov glede varnosti prestaviti preizkušnji za veliko nagrado Bahrajna in Savdske Arabije. Dirki v Lusailu in Abu Dabiju bosta na sporedu ob koncu sezone, 29. novembra in 6. decembra, pred tem pa bo na vrsti še VN Las Vegasa (21. november).

"Pripravljeni smo za Katar in Abu Dabi," je v zapisu na Instagramu potrdil Mohamed Ben Sulajem. "Popolnoma smo pripravljeni in odločni, da na spektakularen način končamo sezono SP. Trenutno sodelujemo z vsemi deležniki in partnerji, da bi zagotovili vse potrebno za dirkače, ekipe in navijače. Veselimo se, da bomo vse prisotne pozdravili na zadnjih dveh razburljivih dirkaških koncih tedna," je še dodal prvi mož Fie.

Mohamed Ben Sulajem
Mohamed Ben Sulajem
FOTO: AP

Svetovno prvenstvo je tako med vozniki kot med konstruktorji že odločeno. Svetovni prvak je postal Italijan Kimi Antonelli, njegova ekipa Mercedes pa si je zagotovila konstruktorsko lovoriko. Do konca sezone bo potekal le še boj za preostala mesta.

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KOMENTARJI1

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bandit1
10. 11. 2026 16.27
Predlagam še eno v Iranu, da bo mir in nafta po normalni ceni.
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