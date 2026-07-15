Perez: Sodelovanje z Verstappnom je bil najtežji izziv

Perez je bil moštveni kolega Maxa Verstappna pri ekipi Red Bull kar štiri sezone med letoma 2021 in 2024. Po tem je za sezono 2025 izgubil sedež, ki ga je sprva dobil Liam Lawson . Za Red Bull je Mehičan osvojil pet zmag in imel pomembno vlogo pri uspehih ekipe v prvenstvu v letih 2021, 2022 in 2023, vendar je imel težko leto 2024.

"Medtem ko ima on na voljo vse možnosti v smislu inženirstva, vodilnih inženirjev, izkušenih inženirjev – vse gre k Maxu. A to sem vedel, že preden sem prišel. Rekel sem si, poglej, lahko se pritožujem ali pa se sprijaznim s tem, kar imam, in to sem tudi storil," je Sergio Perez povedal v podkastu High Performance.

Priznal je, da je vedel, v kaj se spušča, ko se je pred sezono 2021 pridružil Red Bullu. "Vedel sem, da vstopam v projekt, ki je bil skozi leta zgrajen za Maxa. Ko so me podpisali, je bilo to zelo jasno," je pojasnil.

"Ko sem prvič srečal Christiana Hornerja, mi je rekel, da tekmujemo z dvema dirkalnikoma, ker moramo. Sicer bi bili zelo veseli, če bi tekmovali le z enim. Vse je za Maxa, vse se vrti okoli Maxa, želimo osvojiti prvenstvo."

Dodal je, da so bili nekateri trenutki zelo težki. Pritiski znotraj ekipe so bili prisotni. Priznal je, da so se ljudje zaradi uspeha začeli dolgočasiti in so se med seboj prepirali.

"Ampak to so bila fantastična štiri leta. Mislim, da sem presegel pričakovanja, in šele ko sem odšel in so pripeljali vse druge dirkače, so spoznali, kakšno delo sem zanje opravljal štiri leta."

Ko so ga vprašali, ali se je pri Red Bullu počutil, da ga ekipa podpira, je Perez odgovoril, da do določene mere.

"Ekipa me je podpirala. A na koncu dneva mi bodo povedali, da je celoten projekt namenjen našemu dirkaču, in naš dirkač je Max. Zame je bilo torej jasno in to sem sprejel. Poskušal sem le iz tega iztržiti največ."