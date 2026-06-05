Petkova treninga za uvod v VN Monaka

Formula 1 - VN Monaka FOTO: VOYO

"Če bi moral staviti na eno prizorišče, na katerem bo Ferrari letos zmagal, bi rekel Monte Carlo," pred Veliko nagrado Monaka v Formuli 1 pravi Charles Leclerc. Monačan je pred domačo preizkušnjo podaljšal zvestobo ekipi iz Maranella. Čeprav na prvi naslov svetovnega prvaka še čaka, verjame, da mu bo v prihodnosti uspelo tudi to. Najprej pa si želi ponoviti uspeh izpred dveh let, ko je na ulicah Monte Carla prišel do prve domače zmage.

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Od leta 2019, odkar se je pridružil scuderii iz Maranella, je njegova druga družina postal tudi Ferrari. S podaljšanjem večletne pogodbe, podrobnosti sicer ne razkrivajo, se je odnos še poglobil. "Bili so prvi, ki so verjeli vame, ki so mi pomagali priti do sem. Predvsem pa verjamem v projekt. S Fredom Vasseurjem imava odličen odnos in močno verjamem, da je on tisti, ki bo Ferrari vrnil na vrh." Na petih letošnjih dirkah je dvakrat stal na stopničkah, dve uvrstitvi na oder za zmagovalce je dodal še Lewis Hamtilon, a najbolj markantna znamka v avtomobilizmu cilja višje. "Za nami je dober začetek sezone, a ne tako, kot bi si želeli, saj ciljamo na naslov prvaka. Imamo veliko inovacij na dirkalniku, vemo, kje moramo napredovati, in to je pogonski sklop. Imamo načrt in upam, da nam bo to pomagalo do želenega cilja," pravi 29-letni dirkač najbolj markantne znamke v svetu avtomoboilizma.

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Leclerc je nazadnje na najvišjo stopničko stopil v sezoni 2024. Istega leta je v Monte Carlu prišel do tako želene prve domače zmage. To bo v nedeljo skušal ponoviti. "Mislim, da smo v boljšem položaju. Če bi moral staviti na nas na eni stezi, bi rekel Monaco. Vseeno pa verjamem, da ima Mercedes od začetka sezone veliko prednost, zato bodo zelo močni, kot bosta tudi McLaren in Red Bull," še dodaja Leclerc.