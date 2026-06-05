Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Petkova treninga za uvod v VN Monaka

Monte Carlo, 05. 06. 2026 07.54 pred 44 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. E.K.P
Formula 1

Pred najboljšimi dirkači formule 1 je nov dirkaški konec tedna. Tokrat je na sporedu VN Monaka, od katere si veliko obetajo tudi v taboru Ferrarija. Za uvod sta na sporedu treninga - prvi ob 13.25, drugi pa ob 16.55 -, ki si ju boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Monaka
Formula 1 - VN Monaka
FOTO: VOYO

"Če bi moral staviti na eno prizorišče, na katerem bo Ferrari letos zmagal, bi rekel Monte Carlo," pred Veliko nagrado Monaka v Formuli 1 pravi Charles Leclerc.

Monačan je pred domačo preizkušnjo podaljšal zvestobo ekipi iz Maranella. Čeprav na prvi naslov svetovnega prvaka še čaka, verjame, da mu bo v prihodnosti uspelo tudi to. Najprej pa si želi ponoviti uspeh izpred dveh let, ko je na ulicah Monte Carla prišel do prve domače zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od leta 2019, odkar se je pridružil scuderii iz Maranella, je njegova druga družina postal tudi Ferrari. S podaljšanjem večletne pogodbe, podrobnosti sicer ne razkrivajo, se je odnos še poglobil. "Bili so prvi, ki so verjeli vame, ki so mi pomagali priti do sem. Predvsem pa verjamem v projekt. S Fredom Vasseurjem imava odličen odnos in močno verjamem, da je on tisti, ki bo Ferrari vrnil na vrh."

Na petih letošnjih dirkah je dvakrat stal na stopničkah, dve uvrstitvi na oder za zmagovalce je dodal še Lewis Hamtilon, a najbolj markantna znamka v avtomobilizmu cilja višje. "Za nami je dober začetek sezone, a ne tako, kot bi si želeli, saj ciljamo na naslov prvaka. Imamo veliko inovacij na dirkalniku, vemo, kje moramo napredovati, in to je pogonski sklop. Imamo načrt in upam, da nam bo to pomagalo do želenega cilja," pravi 29-letni dirkač najbolj markantne znamke v svetu avtomoboilizma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leclerc je nazadnje na najvišjo stopničko stopil v sezoni 2024. Istega leta je v Monte Carlu prišel do tako želene prve domače zmage. To bo v nedeljo skušal ponoviti. "Mislim, da smo v boljšem položaju. Če bi moral staviti na nas na eni stezi, bi rekel Monaco. Vseeno pa verjamem, da ima Mercedes od začetka sezone veliko prednost, zato bodo zelo močni, kot bosta tudi McLaren in Red Bull," še dodaja Leclerc. 

Formula 1 na Kanalu A in VOYO
Formula 1 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
formula 1 vn monaka trening ferrari charles leclerc

'Ne želim si rivalstva, kakršnega sta imela Hamilton in Rosberg'

24ur.com Russell previden pred VN Kitajske: 'Ferrari je še vedno naš največji tekmec'
24ur.com Se po jutru dan pozna? Marc Marquez najhitrejši na treningu
24ur.com Dirkači komaj čakajo, da bodo 'črpali' navijaško evforijo v Le Mansu
24ur.com Martin najhitrejši na prvem treningu, Binder pa na drugem
24ur.com Marquez: Želim startati iz prve vrste
24ur.com Mir na trnih pred VN Porugalske: Tokrat si želim boljše izkušnje
24ur.com Prvi trening v znamenju Ferrarija, na drugem najhitrejši Piastri
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
Kako pomagati otroku v svetu umetne inteligence
Kako pomagati otroku v svetu umetne inteligence
To morate vedeti, preden telovadite v nosečnosti
To morate vedeti, preden telovadite v nosečnosti
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
zadovoljna
Portal
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Dnevni horoskop: Ribe bodo ustvarjalne, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Ribe bodo ustvarjalne, čustva rakov bodo močna
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Zakaj bi morali v kavo dodati cimet
Skrivnost močnega imunskega sistema: Zakaj bi morali uživati vitamina C in D skupaj
Skrivnost močnega imunskega sistema: Zakaj bi morali uživati vitamina C in D skupaj
Najpogostejše napake pri nanašanju SPF
Najpogostejše napake pri nanašanju SPF
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
cekin
Portal
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
moskisvet
Portal
Zvezdnica se sonči v Dubaju, njen mož pa za rešetkami
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
voyo
Portal
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744