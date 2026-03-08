Piastri že pred začetkom dirke trčil v zid in razbil dirkalnik

Njegov dirkalnik se je ob tem močno poškodoval, z Avstralcem pa je na srečo vse v redu in je sam izstopil iz bolida. Domači oder za zmagovalce tako znova ni dočakal avstralskega predstavnika.

Domača velika nagrada za Oscarja Piastrija se je končala, še preden se je sploh začela, potem ko je Avstralec doživel nenavadno nesrečo na poti na startno mesto. Ob tem, ko je opravljal spoznavne kroge, je ob izhodu iz četrtega zavoja izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil v betonski zid.

Voznik McLarna je bil ob tem seveda vidno razočaran, nesrečo pa je pripisal kombinaciji slabih dejavnikov. "V celoti moramo pregledati, kaj se je zgodilo," je dejal Piastri. "Mislim, da sem zapeljal nekoliko na robnik ... V trenutku prestavljanja sem imel približno 100 kW več moči, kot sem jo imel ves konec tedna."

"Ko sem prestavil, je prišlo do vrtenja zadnjih koles, in ker sem bil že na robniku, je bila to kombinacija slabih dejavnikov ... Seveda je to zelo razočaralo," je še dodal Piastri.

Na vprašanje, kako zelo ga boli, ker ni mogel dirkati pred domačimi navijači, je Piastri odgovoril: "Zelo. Res je škoda. Takšne stvari se ne bi smele dogajati nikjer, še posebej ne na moji domači dirki. Zato je razočaranje še toliko večje."

To je pomenilo, da je bil njegov moštveni kolega Lando Norris edini dirkač McLarna na startu. Aktualni svetovni prvak je na koncu zasedel peto mesto, za Mercedesovim dvojcem in Ferrarijevima dirkačema.