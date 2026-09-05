Piastri zaradi oviranja Lawsona po kazni izgubil tretje mesto

Oscar Piastri je v italijanski Monzi po tem, ko je na treningih kazal slabše rezultate, presenetil v kvalifikacijah in osvojil tretji startni položaj. Najhitrejši med vsemi dirkači je bil sicer presenetljivo dirkač moštva Alpine Francoz Pierre Gasly, ki si je sploh prvič v karieri priboril najboljši startni položaj. Mesto za njim se je uvrstil George Russell.

Piastri je bil v drugem delu kvalifikacij po tem, ko je zapuščal bokse, opozorjen s strani ekipe, da se mu v prvem ovinku približujejo dirkači, ki so peljali hitre kroge. Med njimi je bil tudi dirkač Red Bulla Liam Lawson, ki še vedno menja Isacka Hadjarja, ki si je med poletnim premorom poškodoval zapestje.

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