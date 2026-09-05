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Formula 1

Piastri zaradi oviranja Lawsona po kazni izgubil tretje mesto

Monza, 05. 09. 2026 20.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Oscar Piastri

Dirkač McLarna Oscar Piastri je bil s strani vodstva Formule 1 kaznovan za veliko nagrado Italije v Monzi, ki jo bo po pribitku treh mest začel s šestega startnega položaja. Avstralcu je bila kazen dodeljena zaradi oviranja hitrega kroga Liama Lawsona v drugem delu kvalifikacij, zaradi česar je dirkač Red Bulla izgubil možnost za napredovanje v zadnji del kvalifikacij.

Oscar Piastri je v italijanski Monzi po tem, ko je na treningih kazal slabše rezultate, presenetil v kvalifikacijah in osvojil tretji startni položaj. Najhitrejši med vsemi dirkači je bil sicer presenetljivo dirkač moštva Alpine Francoz Pierre Gasly, ki si je sploh prvič v karieri priboril najboljši startni položaj. Mesto za njim se je uvrstil George Russell.

Preberi še Gasly v Monzi do prvega najboljšega startnega položaja v karieri

Piastri je bil v drugem delu kvalifikacij po tem, ko je zapuščal bokse, opozorjen s strani ekipe, da se mu v prvem ovinku približujejo dirkači, ki so peljali hitre kroge. Med njimi je bil tudi dirkač Red Bulla Liam Lawson, ki še vedno menja Isacka Hadjarja, ki si je med poletnim premorom poškodoval zapestje.

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Piastri je na začetku steze močno zaviral in s tem Lawsonu onemogočil, da je odpeljal hitri krog, posledica tega pa je bil izpad v drugem delu kvalifikacij. Po odločitvi komisarjev Formule 1 je Piastri dobil pribitek treh mest, kar pomeni, da bo začel iz tretje startne vrste. Posledično so po eno mesto pridobili Charles Leclerc, Lewis Hamilton in Max Verstappen.

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Gasly v Monzi do prvega najboljšega startnega položaja v karieri

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