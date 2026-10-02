Po 9 letih se vrača steza v Maleziji: Russell računa na nov odličen vikend

Formula 1 - VN Bahrajna FOTO: VOYO

George Russell je minuli konec tedna v Azerbajdžanu prišel šele do tretje zmage v letošnji sezoni. V Maleziji bo imel Britanec na voljo prve velike posodobitve dirkalnika od velike nagrade Kanade, kar pomeni še dodaten razlog za dobro voljo in optimizem: "Prej nikoli nisem imel občutka, da se lahko borim za zmago, saj moje predstave niso bile na dovolj visoki ravni. Zdaj sem končno v situaciji, da se lahko vsak teden borim za najvišja mesta," je povedal 28-letnik. Russell je v sezono krenil kot glavni favorit za osvojitev naslova, a je imel ogromno težav, da se je privadil na novo generacijo dirkalnikov v Formuli 1: "Zdaj se počutim veliko bolj povezan z dirkalnikom, tako da z veseljem pozdravljam prihajajoče dirke. Vem, da je moj zaostanek že velik, a do konca prvenstva je še veliko časa, tako da se zagotovo ne bom vdal v usodo. Vem, kaj moram pričakovati od samega sebe in od dirkalnika, zato se več ne počutim izgubljenega," je povedal Britanec, ki za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja za 66 točk.

Italijanska senzacija je prejšnji konec tedna v Bakuju končala šele na petem mestu, mladenič priznava, da je v azerbajdžanski prestolnici pokazal najslabše predstave v letošnji sezoni: "Prejšnji vikend je bil moj najslabši letos. Ne glede na to sem se iz izkušnje veliko naučil. Preveč sem se trudil, da ne bi česa tvegal, tako da nisem mogel pokazati svojega pravega obraza. Seveda po koncu nisem bil zadovoljen, a sem spoznal najpomembnejšo stvar. Vedno moram dati vse od sebe, drugače nikoli ne bom nagrajen," je povedal trenutno vodilni in glavni kandidat za končno slavje v karavani Formule 1.

Sepang se po devetih letih vrača na koledar

Nazadnje so motorji dirkalnikov Formule 1 v Maleziji hrumeli leta 2017, takrat je slavil golobradi Max Verstappen. Letos se priljubljena steza v Sepangu vrača, a s povsem bahrajnskim pridihom. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu so dirko, ki bi morala biti v arabski kraljevini na sporedu aprila, tako časovno kot lokacijsko premaknili v več kot 6 tisoč kilometrov oddaljeno azijsko državo.

Lewis Hamilton FOTO: AP