Formula 1

Mesec premora je mimo, v Miamiju pa se lahko sezona obrne na glavo

Miami, 30. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja

Avtor:
Aljaž Golčer S.V.
Lando Norris

Po enomesečnem premoru se vrača Formula 1, svetovno prvenstvo se nadaljuje na atraktivnem prizorišču v Miamiju. Sezono je najbolje začel Mercedes, a razmerje moči bi se lahko kmalu spremenilo. V boj za vrh se bo poskušal vmešati aktualni prvak McLaren, ki še ni obupal nad sezono. Vseh 11 ekip je po intenzivnem delu v tovarnah na Florido pripeljalo zelo spremenjene dirkalnike.

V Formuli 1 se lahko stvari zelo hitro spremenijo. Leta 2023 sta v Miamiju oba dirkača McLarna izpadla v prvem delu kvalifikacij, le 12 mesecev pozneje pa je Lando Norris na Floridi dosegel svojo prvo zmago v karieri.

"V Miamiju smo doživeli že vse. Na to prizorišče me zaradi prve zmage v Formuli 1 vežejo res lepi spomini, toda letos Miami prinaša nov izziv. Pričakovanja zato morda niso tako visoka, a naš cilj ostaja enak," je dejal aktualni prvak Norris.

FOTO: AP

Po težavnem začetku letošnje sezone je za optimizem v moštvu aktualnih prvakov z drugim mestom v Suzuki poskrbel Oscar Piastri. Toda lanski zmagovalec Miamija opozarja, da povratek na vrh ne bo enostaven: "Zaostanek za Mercedesom je velik, zato tega ne bomo nadoknadili z le enim paketom izboljšav dirkalnika."

Pri McLarnu kljub temu ne mečejo puške v koruzo. Letošnja sezona ponuja še 19 Velikih nagrad. "Mercedes ima lepo prednost. Vsekakor ne bo lahko, ampak na tej točki sezone se absolutno še ne bomo predali," poudarja šef ekipe Zak Brown.

April je bil namenjen trdemu delu v tovarnah. Zato se v Miamiju tako za ekipe kot dirkače sezona začenja znova. "Med aprilskim premorom smo lahko naredili veliko stvari, ki bi jih sicer naredili pozneje v sezoni. Obenem pa je bil ta premor priložnost, da odmislimo stvari in se osredotočimo na delo," je povedal Avstralec Piastri.

FOTO: Profimedia

Delo pa ni potekalo le na dirkalniku. McLaren si je ta mesec zagotovil usluge dirkaškega inženirja Maxa Verstappna Gianpiera Lambiaseja, ki se bo ekipi Papaja pridružil leta 2028. To je nov košček v mozaiku ambicioznega načrta ekipe iz Wokinga.

To je izpostavil tudi Brown: "Kot izvršni direktor je moja služba poskrbeti, da imamo prave ljudi na pravih položajih, pravilno porazdeljena sredstva in pravo okolje za delo. Medtem ko Andrea (Stella) razmišlja o Miamiju, jaz razmišljam o Miamiju v letih 2028, 2029, 2030, 2031."

A še prej sledi Miami 2026. Časa za preizkušnje novosti na dirkalnikih ne bo veliko. Dogajanje bo namreč dodatno začinil drugi sprint sezone.

formula 1 miami mclaren

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

