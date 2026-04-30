Mesec premora je mimo, v Miamiju pa se lahko sezona obrne na glavo

V Formuli 1 se lahko stvari zelo hitro spremenijo. Leta 2023 sta v Miamiju oba dirkača McLarna izpadla v prvem delu kvalifikacij, le 12 mesecev pozneje pa je Lando Norris na Floridi dosegel svojo prvo zmago v karieri. "V Miamiju smo doživeli že vse. Na to prizorišče me zaradi prve zmage v Formuli 1 vežejo res lepi spomini, toda letos Miami prinaša nov izziv. Pričakovanja zato morda niso tako visoka, a naš cilj ostaja enak," je dejal aktualni prvak Norris.

Po težavnem začetku letošnje sezone je za optimizem v moštvu aktualnih prvakov z drugim mestom v Suzuki poskrbel Oscar Piastri. Toda lanski zmagovalec Miamija opozarja, da povratek na vrh ne bo enostaven: "Zaostanek za Mercedesom je velik, zato tega ne bomo nadoknadili z le enim paketom izboljšav dirkalnika." Pri McLarnu kljub temu ne mečejo puške v koruzo. Letošnja sezona ponuja še 19 Velikih nagrad. "Mercedes ima lepo prednost. Vsekakor ne bo lahko, ampak na tej točki sezone se absolutno še ne bomo predali," poudarja šef ekipe Zak Brown. April je bil namenjen trdemu delu v tovarnah. Zato se v Miamiju tako za ekipe kot dirkače sezona začenja znova. "Med aprilskim premorom smo lahko naredili veliko stvari, ki bi jih sicer naredili pozneje v sezoni. Obenem pa je bil ta premor priložnost, da odmislimo stvari in se osredotočimo na delo," je povedal Avstralec Piastri.

