Po hudem trku se je vrnil kot feniks: mehanike razglasil za junake

Antonelli silovito trčil ob koncu treninga

Sobotni dan se za mladega Italijana Kimija Antonellija ni začel nič kaj obetavno. Na zadnjem treningu pred kvalifikacijami je 19-letnik v zadnjih minutah izgubil nadzor nad dirkalnikom ob izhodu iz prvega zavoja. Sledil je silovit udarec v zaščitno ograjo, nato pa je njegov dirkalnik odbilo nazaj na stezo, kjer je še drugič trčil v betonsko steno.

Prizor je bil dramatičen, a je Italijan kmalu pomiril moštvo in navijače, potem ko je po radijski zvezi sporočil, da je z njim vse v redu. Sam je izstopil iz močno poškodovanega dirkalnika, medtem ko je mehanike Mercedesa čakalo ogromno dela. Do začetka kvalifikacij so morali skoraj na novo sestaviti dirkalnik, na voljo pa so imeli manj kot tri ure.

Fenomenalen povratek v kvalifikacijah

Mehaniki so dirkalnik pripravili pravočasno, Antonelli pa se je lahko vrnil na stezo. Kljub stresu in zahtevnim razmeram je mladi Italijan vozil izjemno zbrano in hitro.

Na koncu je zaostal le za moštvenim kolegom Georgeom Russellom, ki je bil najhitrejši že na zadnjem prostem treningu in je dominiral tudi v kvalifikacijah. Uspeh Mercedesa je bil tako popoln, prva startna vrsta na nedeljski dirki (od 4.30 dalje na Kanalu A in VOYO) bo povsem srebrna.

Po koncu kvalifikacij Antonelli ni skrival olajšanja in navdušenja nad delom svoje ekipe. "Bilo je stresno, potem ko sem trčil v zid. Zahvalil bi se ekipi, zame so junaki! Pravočasno so sestavili avto. Zelo sem zadovoljen, ni bilo enostavno. Veselim se dirke, dober rezultat je dosegljiv. Želim pa si tudi malo mirnejšega nadaljevanja," je dejal Italijan.

"Očitno si rad sam otežujem življenje, ampak danes so bili pravi junaki mehaniki. Ne morem se jim dovolj zahvaliti, ker so popravili dirkalnik. Zaradi pomanjkanja časa ga sploh nismo mogli nastaviti tako, kot bi si želeli, a so vseeno opravili neverjetno delo. Avto so znova sestavili in bil je še vedno zelo hiter. Res se jim ne morem dovolj zahvaliti za vse, kar so naredili. Verjetno jim bom moral kupiti kar precej piva," se je še pošalil 19-letni Antonelli.

Verstappen v težavah

Težave pa niso pestile le Antonellija. Dramatične kvalifikacije je doživel Max Verstappen. Nizozemec je dolgo čakal, preden se je podal na stezo v prvem delu kvalifikacij, nato pa je že v svojem prvem hitrem krogu zapeljal čez pesek in končal v zaščitni ogradi.

Po radijski zvezi je nekoliko sarkastično komentiral: "Avtu je kar zaklenilo zadnjo os. Fantastično." Njegov nastop je bil tako predčasno končan, zato bo dirko začel šele z 20. mesta. Čeprav je po nesreči sam zapustil dirkalnik in potrdil, da je z njim vse v redu, je ob udarcu nekoliko poškodoval roko in zapestje, zato so ga preventivno pregledali v medicinskem centru.

