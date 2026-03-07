Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Po hudem trku se je vrnil kot feniks: mehanike razglasil za junake

Melbourne, 07. 03. 2026 08.55 pred 28 minutami 3 min branja 3

Avtor:
S.V.
Kimi Antonelli

Nova sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1 se je začela po pričakovanjih. Prve kvalifikacije sezone za Veliko nagrado Avstralije so pripadle Georgeu Russellu, ki je osvojil najboljši startni položaj. V prvi startni vrsti mu bo družbo delal moštveni kolega Kimi Antonelli, ki je po hudem trku na zadnjem treningu uprizoril izjemen povratek. Njegova ekipa je v manj kot treh urah uspela sestaviti dirkalnik. "Mehaniki so bili pravi junaki. Verjetno jim bom moral kupiti kar precej piva," se je še pošalil 19-letni Antonelli.

Antonelli silovito trčil ob koncu treninga

Sobotni dan se za mladega Italijana Kimija Antonellija ni začel nič kaj obetavno. Na zadnjem treningu pred kvalifikacijami je 19-letnik v zadnjih minutah izgubil nadzor nad dirkalnikom ob izhodu iz prvega zavoja. Sledil je silovit udarec v zaščitno ograjo, nato pa je njegov dirkalnik odbilo nazaj na stezo, kjer je še drugič trčil v betonsko steno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prizor je bil dramatičen, a je Italijan kmalu pomiril moštvo in navijače, potem ko je po radijski zvezi sporočil, da je z njim vse v redu. Sam je izstopil iz močno poškodovanega dirkalnika, medtem ko je mehanike Mercedesa čakalo ogromno dela. Do začetka kvalifikacij so morali skoraj na novo sestaviti dirkalnik, na voljo pa so imeli manj kot tri ure.

Fenomenalen povratek v kvalifikacijah

Mehaniki so dirkalnik pripravili pravočasno, Antonelli pa se je lahko vrnil na stezo. Kljub stresu in zahtevnim razmeram je mladi Italijan vozil izjemno zbrano in hitro.

Preberi še Russell dominiral, Hamilton razočaral, Verstappen po trku šele z 20. mesta

Na koncu je zaostal le za moštvenim kolegom Georgeom Russellom, ki je bil najhitrejši že na zadnjem prostem treningu in je dominiral tudi v kvalifikacijah. Uspeh Mercedesa je bil tako popoln, prva startna vrsta na nedeljski dirki (od 4.30 dalje na Kanalu A in VOYO) bo povsem srebrna.

Kimi Antonelli in v ozadju George Russell
Kimi Antonelli in v ozadju George Russell
FOTO: Profimedia

Po koncu kvalifikacij Antonelli ni skrival olajšanja in navdušenja nad delom svoje ekipe. "Bilo je stresno, potem ko sem trčil v zid. Zahvalil bi se ekipi, zame so junaki! Pravočasno so sestavili avto. Zelo sem zadovoljen, ni bilo enostavno. Veselim se dirke, dober rezultat je dosegljiv. Želim pa si tudi malo mirnejšega nadaljevanja," je dejal Italijan.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: Profimedia

"Očitno si rad sam otežujem življenje, ampak danes so bili pravi junaki mehaniki. Ne morem se jim dovolj zahvaliti, ker so popravili dirkalnik. Zaradi pomanjkanja časa ga sploh nismo mogli nastaviti tako, kot bi si želeli, a so vseeno opravili neverjetno delo. Avto so znova sestavili in bil je še vedno zelo hiter. Res se jim ne morem dovolj zahvaliti za vse, kar so naredili. Verjetno jim bom moral kupiti kar precej piva," se je še pošalil 19-letni Antonelli.

Verstappen v težavah

Težave pa niso pestile le Antonellija. Dramatične kvalifikacije je doživel Max Verstappen. Nizozemec je dolgo čakal, preden se je podal na stezo v prvem delu kvalifikacij, nato pa je že v svojem prvem hitrem krogu zapeljal čez pesek in končal v zaščitni ogradi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po radijski zvezi je nekoliko sarkastično komentiral: "Avtu je kar zaklenilo zadnjo os. Fantastično." Njegov nastop je bil tako predčasno končan, zato bo dirko začel šele z 20. mesta.

Čeprav je po nesreči sam zapustil dirkalnik in potrdil, da je z njim vse v redu, je ob udarcu nekoliko poškodoval roko in zapestje, zato so ga preventivno pregledali v medicinskem centru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za prvo dvojico se je na tretje mesto uvrstil Isack Hadjar, na četrto mesto Charles Leclerc. V tretji startni vrsti bosta dirkača McLarna, domači adut Oscar in aktualni prvak Lando Norris.

Razočaral je sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je končal šele na sedmem mestu. Deseterico so dopolnili Liam Lawson, novinec Arvid Lindblad in Gabriel Bortoleto.

formula 1 antonelli mercedes vn avstralije

Russell dominiral, Hamilton razočaral, Verstappen po trku šele z 20. mesta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
07. 03. 2026 09.17
Dobra sekunda za mercedesom.....zelo velik zaostanek.....prevelik
Odgovori
0 0
07. 03. 2026 09.23
Na dirki ta sekunda ni vredna toliko,na dirki se pokaže kvaliteta avta in voznika.
Odgovori
0 0
dark Cat
07. 03. 2026 09.16
Nevem zakaj bi razocaral LH.....je sedmi....z cc 0,2 sekunde zaostanka za tretjim mestom....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551