Tudi uvod drugega dela kvalifikacij pripadel Antonelliju

V prvem hitrem krogu je najbolj blestel Max Verstappen, ki je z dobro vožnjo zasedel prvo mesto. Prehiteti ga nista mogla niti odlična McLarna, ki sta na sprintu postregla z dvojno zmago. Na drugo mesto se je uvrstil Kimi Antonelli, tretji pa je bil Oscar Piastri. V nadaljevanju sta se v manjših težavah znašla Oscar Piastri in George Russell, ki sta hodila po robu cone izpada. Russell je svoje delo opravil zanesljivo, vodstvo pa je prevzel njegov moštveni kolega Antonelli. Na koncu je na drugo mesto skočil Charles Leclerc. Ogromno je tvegal Piastri, ki je zasedel 16. mesto in se skozi šivankino uho uvrstil v naslednji del.

Ob koncu je za nekaj drame poskrbel Audi. Zagorel je namreč dirkalnik Gabriela Bortoleta in na stezo so morali priteči tudi gasilci, ki so situacijo sanirali.