Zgodba se razvija

Tudi uvod drugega dela kvalifikacij pripadel Antonelliju

Miami, 02. 05. 2026 21.11 pred 10 minutami 2 min branja

Lu.M
Kimi Antonelli

Pred nami sta še zadnji dve dejanji dirkaškega vikenda v Miamiju. Današnjo sprintersko preizkušnjo je dobil Lando Norris, ki je dobro izkoristil prvi štartni položaj in zmage ni izpustil iz rok. Dirkače na Floridi zdaj čakajo še kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko, ki bo dala prvega zmagovalnega dirkača po petih tednih. Dogajanje lahko spremljate na Kanalu A in VOYO. Za nami je prvi del kvalifikacij, v katerem je bil najhitrejši Kimi Antonelli. Z ognjem pa se je igral Oscar Piastri, ki je končal na 16. mestu. Začel se je drugi del

V prvem hitrem krogu je najbolj blestel Max Verstappen, ki je z dobro vožnjo zasedel prvo mesto. Prehiteti ga nista mogla niti odlična McLarna, ki sta na sprintu postregla z dvojno zmago. Na drugo mesto se je uvrstil Kimi Antonelli, tretji pa je bil Oscar Piastri. V nadaljevanju sta se v manjših težavah znašla Oscar Piastri in George Russell, ki sta hodila po robu cone izpada. Russell je svoje delo opravil zanesljivo, vodstvo pa je prevzel njegov moštveni kolega Antonelli. Na koncu je na drugo mesto skočil Charles Leclerc. Ogromno je tvegal Piastri, ki je zasedel 16. mesto in se skozi šivankino uho uvrstil v naslednji del.

Ob koncu je za nekaj drame poskrbel Audi. Zagorel je namreč dirkalnik Gabriela Bortoleta in na stezo so morali priteči tudi gasilci, ki so situacijo sanirali.

Drugi del se je začel z rahlo zamudo zaradi nesrečne situacije Bortoleta. V drugem delu je prvič na vrh skočil zimzeleni Lewis Hamilton. Dirkač Ferrarija se tam ni zadržal dolgo časa, prehitel ga je vodilni v skupnem seštevku Antonelli.

Na sprint dirki smo bili priča dvojni zmagi McLarna. Najboljši je bil Lando Norris, Britancu pa je sledil njegov moštveni kolega Oscar Piastri. Najboljšo trojico je sklenil dirkač Ferrarija Charles Leclerc. Poleg povratka McLarna smo bili priča tudi prvi dirki, na kateri na zmagovalne stopničke nista stopila dirkača Mercedesa. George Russell je bil četrti, Kimi Antonelli pa je bil po dirki naknadno kaznovan in je končal na šestem mestu. Srebrne puščice lahko na kvalifikacijah popravijo okus po nekoliko slabšem uvodu v dirkaški vikend.

Po sprintu je bil razočaran tudi Lewis Hamilton, ki je končal na slabem sedmem mestu in prišel do jalovih dveh točk v skupnem seštevku. Britanec je bil nezadovoljen z dirkalnikom: "Morali bomo popraviti programsko opremo, stala nas je treh desetink. Na ravnih delih proge izgubljam preveč časa. Veliko bomo morali spremeniti," je bil iskren sedemkratni svetovni prvak, ki sedi za volanom Ferrarija.

Potek predzadnjega dejanja letošnjega dogajanja v Miamiju boste lahko, kot ste že vajeni, spremljali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 21.55.

