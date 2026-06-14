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Formula 1

Leclerc: Sram me je, ker sem razočaral toliko ljudi, ki me podpirajo

Barcelona, 14. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
charles leclerc

Pred dirkači Formule 1 je še sklepno dejanje dirkaškega vikenda v Barceloni. V sobotnih kvalifikacijah je bil najhitrejši George Russell, ki je bil najhitrejši že na dveh prostih treningih. Družbo v prvi štartni vrsti mu bo delal Lewis Hamilton, tretji štartni položaj pa si je priboril vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli. Najbolj razočaran po koncu sobotnega dogajanja je bil Charles Leclerc, ki je v kvalifikacijah raztreščil svoj dirkalnik in bo tako dirko začel z 10. štartnega mesta. Neposredni prenos dirke boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO od 14.30 dalje.

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Med dirkači, ki so pričakovali dober štartni položaj na nedeljski dirki, je bil tudi Ferrarijev voznik Charles Leclerc. Slednji je upal, da lahko v Barceloni popravi vtis po ničli, ki jo je dosegel na domači dirki v Monaku minuli konec tedna, ko je dirko s trkom v zid končal 12 krogov pred koncem. Leclerc je skozi vse proste treninge nizal dobre rezultate. Tako prvi kot tretji prosti trening je Monačan končal na tretjem mestu, drugega pa je končal tik za najboljšo trojico.

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Leclerc je dobro formo in občutke prenesel tudi v prvi del kvalifikacij, ki jih je končal na tretjem mestu. Svojo uvrstitev je izboljšal v drugem delu, ki ga je končal na drugem mestu. Zaostal je le za zmagovalcem dveh prostih treningov in kvalifikacij Georgom Russellom, ki bo na glavni dirki ob moštvenem kolegu pri Mercedesu Kimiju Antonelliju glavni pretendent za končno zmago.

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Sledeč uvodnima dvema deloma kvalifikacij se je pričakovalo, da bo Leclerc kvalifikacije končal na samem vrhu. A vsi upi po dobrem začetnem položaju na dirki so se razblinili po tem, ko je Leclerc na začetku zadnjega dela kvalifikacij storil napako in svoj dirkalnik poslal v zaščitno ograjo. Kljub trku bo Monačan dirko začel z desetega štartnega položaja, kar je daleč od rezultatov, ki jih je kazal skozi celotni konec tedna.

"Četrti ovinek zame ni zahteven, zato sem popustil zavore, posledično imel precej večjo hitrost, kar je bilo sredi ovinka v redu, ampak sem končal na bolj umazanem delu steze in izgubil nadzor. Ni izgovorov, to je moja napaka," je o razlogu za nesrečo, ki se mu je pripetila, dejal Leclerc.

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"Sram me je, da nisem vsega skupaj sestavil po dosedanjem zelo pozitivnem vikendu. Občutek se je vrnil in še vedno sem optimističen za nedeljo, vendar bi moral začeti višje na štartni listi, pa tega ne bom zaradi svoje napake," je bil po sobotnem dogajanju do sebe kritičen Monačan.

Ali bo Leclercu na glavni dirki uspelo popraviti vtis iz kvalifikacij in se boriti za najvišja mesta, boste lahko preverili od 14.30 dalje, ko začnemo z neposrednim prenosom dirke za VN Barcelone na Kanalu A in VOYO.

Formula 1- VN Barcelone
Formula 1- VN Barcelone
FOTO: 24ur.com
formula 1 charles leclerc vn barcelone kvalifikacije

Russell zmagovalec kvalifikacij, Leclerc treščil v zaščitno ograjo

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