Antonelli po odstopu: Seveda me boli, a tako ali tako ne bi zmagal

Kimi Antonelli je bil do Velike nagrade Katalonije praktično brezhiben. Komaj 19-letni mladenič iz Bologne je bil pred dirko v Barceloni sredi zmagovitega niza, ki je trajal kar pet dirk. Na kultnem dirkališču na Iberskem polotoku pa ni ostal samo brez zmage, temveč ni vpisal niti ene točke. V 62. krogu je moral zaradi hudih težav z dirkalnikom predčasno končati dirko. Krog pred odstopom je na drugem mestu odlično prehitel moštvenega kolega Georgea Russlla in si tako pridirkal odlično popotnico za končnih nekaj krogov, nasmihalo se mu je drugo mesto.

Ko je Italijan odstopil, je bilo bolj ali manj jasno, da bo dirko dobil Lewis Hamilton, ki je na vrhu z nekaj sreče z varnostnim avtom prišel do velike prednosti. "Seveda me odstop boli, a na dirki tako ali tako ne bi zmagal," je bil po koncu brutalno iskren Antonelli, ki težave pripisuje predvsem bateriji: "Mislim, da so bile težave povezane z baterijo. Nisem popolnoma prepričan, v nekem trenutku sem izgubil vso moč in to je bilo to," je še povedal Italijan, ki kljub neuspehu še vedno zaseda prvo mesto v skupnem seštevku. "Počutil sem se dobro, mislim, da smo dobro opravili menjave gum. Dirkal sem dobro, škoda, da sem izgubil nekaj točk, a zdaj je, kar je," je še dodal.