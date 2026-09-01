Argentina si prizadeva za ponovno gostitev dirke Formule 1

Zadnja dirka za veliko nagrado Argentine sega v leto 1998, ko so se v Buenos Airesu dirkači potegovali za zmago, južnoameriška država pa je v zgodovini že gostila 20 dirk za svetovno prvenstvo. Argentina ima tudi bogato tradicijo v dirkanju, najuspešnejši dirkač Juan Manuel Fangio je med letoma 1951 in 1957 osvojil kar pet naslovov svetovnega prvaka.

"Argentinska strast do dirkanja je brezčasna. Imamo tradicijo in imamo dirkače. Zdaj znova razvijamo institucionalno resnost, ki je potrebna za organizacijo dirk formule 1," je dejal predsednik Argentine na kongresu Mednarodne avtomobilistične zveze.