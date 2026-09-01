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Formula 1

Argentina si prizadeva za ponovno gostitev dirke Formule 1

Buenos Aires, 01. 09. 2026 14.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
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Predsednik južnoameriške države Argentine Javier Milei je v ponedeljek pozval Mednarodno avtomobilistično zvezo k vrnitvi Formule 1 na argentinska tla, na katerih v zadnjih 30 letih ni bilo dirke za veliko nagrado.

Zadnja dirka za veliko nagrado Argentine sega v leto 1998, ko so se v Buenos Airesu dirkači potegovali za zmago, južnoameriška država pa je v zgodovini že gostila 20 dirk za svetovno prvenstvo. Argentina ima tudi bogato tradicijo v dirkanju, najuspešnejši dirkač Juan Manuel Fangio je med letoma 1951 in 1957 osvojil kar pet naslovov svetovnega prvaka.

"Argentinska strast do dirkanja je brezčasna. Imamo tradicijo in imamo dirkače. Zdaj znova razvijamo institucionalno resnost, ki je potrebna za organizacijo dirk formule 1," je dejal predsednik Argentine na kongresu Mednarodne avtomobilistične zveze.

Michael Schumacher zadnji zmagovalec dirke v Argentini
Michael Schumacher zadnji zmagovalec dirke v Argentini
FOTO: Profimedia

Močna povezanost Argentincev s formulo 1 se je pokazala tudi aprila, ko je mladi argentinski dirkač ekipe Alpine Franco Colapinto nastopil na ekshibicijski dirki. Na približno štiri kilometre dolgi progi, speljani po ulicah argentinske prestolnice, se je po navedbah organizatorjev zbralo skoraj pol milijona gledalcev.

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Pomembne spremembe čakajo tudi dirkališče Oscar y Juan Galvez v Buenos Airesu, ki nosi ime po dveh argentinskih dirkačih iz štiridesetih in petdesetih let prejšnjega stoletja. Objekt je trenutno v procesu obsežne prenove. Projekt, vreden okoli 100 milijonov ameriških dolarjev, predvideva posodobitev oziroma izgradnjo nove dirkaške steze ter novih tribun. Prenovljeno prizorišče naj bi bilo tako primerno tudi za gostovanje dirk motociklističnega svetovnega prvenstva in formule 1. Dela naj bi bila zaključena do leta 2027.

Formula 1 Argentina Javier Milei Franco Colapinto avtomobilizem

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