Pozor! Dirka F1 v Miamiju zaradi tveganja močnih nalivov in neviht že ob 19. uri

Možnost dežja naj bi bila več kot 40-odstotna. " To odločitev smo sprejeli, da bi zagotovili čim bolj tekočo dirko v najboljših možnih razmerah in varnost dirkačev, navijačev in uradnih oseb ," so pri F1 zapisali v sporočilu za javnost.

Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Kljub temu obstaja možnost, da bo dirka mokra, kar bi bila prva takšna z novo generacijo dirkalnikov. " Bo kar zahtevno, saj večina dirkačev s temi dirkalniki še ni vozila v mokrih razmerah ," je dejal skupno vodilni Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), ki bo dirko začel s prvega startnega mesta.

Z drugega mesta po startal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), v drugi vrsti bosta dirko začela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Britanec Lando Norris (McLaren), v tretji pa bosta na startu Britanca George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). Dirkači so v Miamiju že v soboto opravili del naloge, ko so opravili sprintersko preizkušnjo. Dobil jo je svetovni prvak Norris pred moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem in Leclercom.

V seštevku SP je ostal v vodstvu Antonelli, ki ima zdaj 75 točk, Russell je drugi z 68, tretji pa Leclerc s 55.