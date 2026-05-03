Formula 1

Pozor! Dirka F1 v Miamiju zaradi tveganja močnih nalivov in neviht že ob 19. uri

Miami, 03. 05. 2026 08.27 pred 39 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Velika nagrada Miamija

Dirka svetovnega prvenstva formule 1 v Miamiju se bo danes začela ob 19. uri po slovenskem času, torej tri ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je tveganje močnih nalivov in neviht. Prenos na Kanalu A in VOYO.

  Iz 24UR: Pred VN Miamija
    Iz 24UR: Pred VN Miamija
    Iz 24UR: Se bodo v Miamiju premešala razmerja moči v Formuli 1?
    Iz 24UR: Pred dirkaškim vikendom v Miamiju
Možnost dežja naj bi bila več kot 40-odstotna. "To odločitev smo sprejeli, da bi zagotovili čim bolj tekočo dirko v najboljših možnih razmerah in varnost dirkačev, navijačev in uradnih oseb," so pri F1 zapisali v sporočilu za javnost. 

Kimi Antonelli
Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Kljub temu obstaja možnost, da bo dirka mokra, kar bi bila prva takšna z novo generacijo dirkalnikov. "Bo kar zahtevno, saj večina dirkačev s temi dirkalniki še ni vozila v mokrih razmerah," je dejal skupno vodilni Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), ki bo dirko začel s prvega startnega mesta.

Preberi še V Miamiju se lahko dokončno ustavi prevlada Mercedesa v letošnji sezoni

Z drugega mesta po startal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), v drugi vrsti bosta dirko začela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Britanec Lando Norris (McLaren), v tretji pa bosta na startu Britanca George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). Dirkači so v Miamiju že v soboto opravili del naloge, ko so opravili sprintersko preizkušnjo. Dobil jo je svetovni prvak Norris pred moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem in Leclercom.

V seštevku SP je ostal v vodstvu Antonelli, ki ima zdaj 75 točk, Russell je drugi z 68, tretji pa Leclerc s 55.

V Miamiju se lahko dokončno ustavi prevlada Mercedesa v letošnji sezoni

KOMENTARJI3

JanezNovak13
03. 05. 2026 09.11
"Možnost dežja naj bi bila več kot 40-odstotna." A bejž. 50:50. Dež bo ali pa ga ne bo.
HardKore
03. 05. 2026 08.47
Odlično! Bo lažje vstat ko bo budilka ob 4ih
HardKore
03. 05. 2026 08.47
V ponedeljek zjutraj
bibaleze
