Hamilton o Antonelliju: Mlad je, a odlično opravlja svoje delo

Kimi Antonelli je nedvomno junak prvega dela sezone. 19-letnik iz Bologne v svoji drugi sezoni v Formuli 1 podira rekorde. Zmagal je na šestih od desetih letošnjih dirk in je najmlajši dirkač, ki vodi v skupnem seštevku kraljice motošporta. "V boju za naslov želim biti do konca sezone in ga osvojiti, to je moj edini cilj. Hkrati pa ne želim dirkati in misliti na prvenstvo, saj vemo, kako hitro se lahko situacija obrne zaradi stvari, na katere nimamo vpliva. Zato je še toliko pomembneje, da skušam izkoristiti vsako priložnost, ki se mi ponudi," je pred VN Madžarske povedal 19-letni Antonelli.

Ne glede na to, kaj se zgodi ta konec tedna na Hungaroringu, se bo Italijan na poletni odmor odpravil kot vodilni. Z izjemnimi predstavami je mladenič strah v kosti nagnal tudi najbolj prekaljenim dirkaškim mačkom. "Mlad je, a odlično opravlja svoje delo. Je konstanten in ne dela napak. Ni razloga, da se to ne bi nadaljevalo."

To so besede, s katerimi je o Antonelliju govoril njegov trenutno največji tekmec Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je letos osvojil svojo prvo zmago s Ferrarijem, temu pa je dodal še dve drugi in dve tretji mesti. Skupaj je zbral 159 točk oziroma tri več kot v celotni lanski sezoni, kar zadošča za drugo mesto skupnega seštevka.