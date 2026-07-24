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Formula 1

Hamilton o Antonelliju: Mlad je, a odlično opravlja svoje delo

Mogyorod, 24. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc A.M.
Lewis Hamilton in Kimi Antonelli

V svetu Formule 1 se danes začenja zadnji dirkaški vikend pred poletnim premorom, ki se bo odvil na Madžarskem. S prvim delom sezone je z naskokom najbolj zadovoljen Mercedesov najstnik Kimi Antonelli, ki ima po desetih prizoriščih 45 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Lewisom Hamiltonom. Dogajanje lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Madžarske
Formula 1 - VN Madžarske
FOTO: VOYO

Kimi Antonelli je nedvomno junak prvega dela sezone. 19-letnik iz Bologne v svoji drugi sezoni v Formuli 1 podira rekorde. Zmagal je na šestih od desetih letošnjih dirk in je najmlajši dirkač, ki vodi v skupnem seštevku kraljice motošporta. "V boju za naslov želim biti do konca sezone in ga osvojiti, to je moj edini cilj. Hkrati pa ne želim dirkati in misliti na prvenstvo, saj vemo, kako hitro se lahko situacija obrne zaradi stvari, na katere nimamo vpliva. Zato je še toliko pomembneje, da skušam izkoristiti vsako priložnost, ki se mi ponudi," je pred VN Madžarske povedal 19-letni Antonelli.

Ne glede na to, kaj se zgodi ta konec tedna na Hungaroringu, se bo Italijan na poletni odmor odpravil kot vodilni. Z izjemnimi predstavami je mladenič strah v kosti nagnal tudi najbolj prekaljenim dirkaškim mačkom. "Mlad je, a odlično opravlja svoje delo. Je konstanten in ne dela napak. Ni razloga, da se to ne bi nadaljevalo."

To so besede, s katerimi je o Antonelliju govoril njegov trenutno največji tekmec Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je letos osvojil svojo prvo zmago s Ferrarijem, temu pa je dodal še dve drugi in dve tretji mesti. Skupaj je zbral 159 točk oziroma tri več kot v celotni lanski sezoni, kar zadošča za drugo mesto skupnega seštevka.

Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
FOTO: AP

"To je neverjetno, počutim se odlično. Še posebej, če pogledamo kontrast, kje sem bil lani ob tem času. Zelo ponosen sem na ekipo in na korak, ki smo ga naredili skupaj. Seveda pa moram priznati tudi svoj trud, ki sem ga vložil in je omogočil, da smo danes tu," pred VN Madžarske, kjer je z osmimi zmagami najuspešnejši dirkač v zgodovini, razmišlja Hamilton in verjame, da bo z dobro formo nadaljeval tudi ta konec tedna.

Današnji prvi prosti trening se bo začel ob 13.30, drugi pa je na sporedu ob 17. uri. Oba si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

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