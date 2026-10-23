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Formula 1

Prva zaključna žogica za morebitnega najmlajšega prvaka

Austin, 23. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Kimi Antonelli

S petkovima prostima treningoma se začenja 18. dirkaški vikend te sezone Formule 1. Kimi Antonelli si lahko z morebitno zmago na teksaškem rodeu v Austinu že zagotovi naslov prvaka, a je še prezgodaj, da bi bilo vse odvisno le od njega, saj mu lahko George Russell in Lewis Hamilton še vedno prekrižata načrte.

Scenarij je sledeč. Če si želi Kimi Antonelli že na VN Združenih držav Amerike postati najmlajši prvak Formule 1, mora njegov moštveni kolega George Russell dirko končati na največ devetem mestu, hkrati pa Lewis Hamilton ne sme biti hitrejši kot peti. To velja, če bo 20-letni Italijan prvi zapeljal mimo kariraste zastave. V tem primeru bo naslov osvojil pri pičlih 20 letih in 61 dneh.

"Če pomislim na to, se mi zdi res noro, zato na to ne bom mislil," se je pošalil na tiskovni konferenci. Hkrati pa je ves čas previdno opozarjal, da prvenstvo še niti slučajno ni odločeno.

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A bržkone je Max Verstappen tisti, ki Antonellija trenutno najbolj ogroža. Na dirkališče, na katerem je na zadnjih petih dirkah zmagal štirikrat, prihaja kot zmagovalec zadnjih dveh velikih nagrad. Nizozemec je torej gotovo v fantastični formi, a je v skrbeh zaradi stanja dirkaške piste in grbin na asfaltu.

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14 let ameriškega spektakla v Austinu

VN ZDA se je po petletnem premoru v koledar F1 vrnila leta 2012, na prvo formuli namenjeno dirkališče v ZDA, ki slavi po velikih višinskih razlikah. Na premieri je slavil Hamilton, ki je v McLarenu ugnal Sebastiana Vettla, aktualnega najmlajšega prvaka Formule 1. Britanec je v največji zvezni državi potem zmagal še štirikrat in je s skupno petimi najuspešnejši. Z legendarnim Michaelom Schumacherjem pa si deli tudi največ osvojenih najboljših štartnih položajev (4).

Dirka formule 1 v ameriškem Austinu
Dirka formule 1 v ameriškem Austinu
FOTO: Formula 1

Njegov zdajšnji moštveni kolega pri Ferrariju Charles Leclerc je leta 2019 postavil rekord dobrih pet in pol kilometrov dolgega kroga in je edini, ki mu je uspelo prekiniti Verstappnovo vladavino od leta 2021.

Šova čez lužo ne bo manjkalo niti letos, saj so organizatorji že pred dirkaškim koncem tedna podrli Guinnessov rekord. Ob stezi so predstavili največji kavbojski klobuk na svetu, ki bo služil kot šotor nad barom.

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