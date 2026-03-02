Naslovnica
Formula 1

Rafinerija sponzorja Aston Martina v plamenih

Ras Tanura, 02. 03. 2026 19.42 pred 48 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Ras Tanura

Oboroženi spopadi, ki so se razplamteli na Bližnjem vzhodu, so prizadeli tudi naftno rafinerijo mednarodnega naftnega velikana Aramco, glavnega sponzorja ekipe formule 1 Aston Martin. Rafinerijo v savdijskem mestu Ras Tanura so zajeli plameni, na srečo pa v požaru poškodovanih ni bilo.

Savdijsko ministrstvo za energetiko je sporočilo, da je v ponedeljek ob 7.04 zjutraj naftna rafinerija Aramca v mestu Ras Tanura utrpela manjšo škodo, potem ko sta bila v bližini prestrežena dva iranska brezpilotna letalnika.

Razbitine so povzročile požar, podobe rafinerije v plamenih pa so se hitro razširile po družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Požar je že pod nadzorom, poškodovanih na srečo ni bilo, saj so rafinerijo pravočasno zaprli, nastala pa je znatna gmotna škoda.

Aston Martin
Aston Martin
FOTO: Profimedia

Mednarodni naftni velikan Aramco ima sicer pomembno vlogo v številnih športih, zlasti v formuli 1. Je osrednji sponzor dirkaške ekipe Aston Martina in tudi glavni partner mednarodne nogometne zveze FIFA, pomembno vlogo pa ima še na reliju Dakar in številnih drugih športnih dogodkih.

formula 1 aston martin aramco

Najbolj legendarne steze F1, ki so na letošnjem koledarju

KOMENTARJI4

Nace Štremljasti
02. 03. 2026 20.25
lepo,samo tako naprej da se vidijo rezultati pa bo ane
Odgovori
+2
2 0
medwd
02. 03. 2026 20.05
Super, kdo sploh še gleda f1 razen otroc
Odgovori
+1
2 1
02. 03. 2026 20.00
Izrahell stoji za napadom.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
