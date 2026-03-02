Rafinerija sponzorja Aston Martina v plamenih

Savdijsko ministrstvo za energetiko je sporočilo, da je v ponedeljek ob 7.04 zjutraj naftna rafinerija Aramca v mestu Ras Tanura utrpela manjšo škodo, potem ko sta bila v bližini prestrežena dva iranska brezpilotna letalnika.

Razbitine so povzročile požar, podobe rafinerije v plamenih pa so se hitro razširile po družbenih omrežjih.