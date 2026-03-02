Rafinerija sponzorja Aston Martina v plamenih

Savdijsko ministrstvo za energetiko je sporočilo, da je v ponedeljek ob 7.04 zjutraj naftna rafinerija Aramca v mestu Ras Tanura utrpela manjšo škodo, potem ko sta bila v bližini prestrežena dva iranska brezpilotna letalnika.
Razbitine so povzročile požar, podobe rafinerije v plamenih pa so se hitro razširile po družbenih omrežjih.
Požar je že pod nadzorom, poškodovanih na srečo ni bilo, saj so rafinerijo pravočasno zaprli, nastala pa je znatna gmotna škoda.
Mednarodni naftni velikan Aramco ima sicer pomembno vlogo v številnih športih, zlasti v formuli 1. Je osrednji sponzor dirkaške ekipe Aston Martina in tudi glavni partner mednarodne nogometne zveze FIFA, pomembno vlogo pa ima še na reliju Dakar in številnih drugih športnih dogodkih.
