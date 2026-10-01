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Formula 1

Ferrari stopil v bran Vasseurju, Leclerc izbrisal družbena omrežja

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.03 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ju.R
Fred Vasseur in Charles Leclerc

Pri Ferrariju je zavrelo. Ferrari je v odzivu na vse glasnejše govorice že jasno povedal, da ima do Freda Vasseurja popolno zaupanje v njegove odločitve glede vodstva. Zdaj sta svoje povedala še Charles Leclerc in Lewis Hamilton. Monačan je zaradi govoric celo odstranil svoja družbena omrežja. Britanec je javno stopil pred mikrofone in povedal, da je Vasseur človek, ki dobro vodi Ferrari, obenem pa priznal, da vidi tudi prostor za spremembe.

Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Charles Leclerc in Lewis Hamilton
FOTO: AP

Ferrari se je znašel pod močnim pritiskom. Po seriji manj prepričljivih rezultatov in novih govoricah o prihodnosti ekipnega šefa Freda Vasseurja se je v središču pozornosti znašla tudi možnost sprememb v vodstvu ekipe. Govorice o prihodnosti Vasseurja so v zadnjih dneh dobile takšne razsežnosti, da si je Charles Leclerc z mobilnega telefona odstranil družbena omrežja.

Ta konec tedna bo v Maleziji na sporedu VN Bahrajna. Prenos v nedeljo ob 8.30 uri zjutraj na Kanalu A in VOYO.

Ogenj je dodatno podžgal Christian Horner. Nekdanji šef Red Bulla je v pogovoru za The Times Ferrari označil za svoje "sanje", kar je sprožilo nova ugibanja o tem, ali bi se lahko nekoč preselil v Maranello. Italijansko moštvo je nato javno izrazilo popolno podporo Vasseurju, zdaj pa sta se oglasila še njegova varovanca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leclerc je razkril, da je zaradi vsega dogajanja z mobilnega telefona odstranil družbena omrežja. Preprosto ni želel spremljati poplave govoric. "Osebno sem si odstranil družbena omrežja, zato ne vidim prav veliko tega, kar se dogaja."

Toda Monačan priznava, da se govoricam kljub temu ni mogoče povsem izogniti. Do njega pridejo prek ljudi znotraj ekipe, kar pa po njegovih besedah ni dobro za vzdušje pri Ferrariju. "To ni dobro za mirnost v ekipi. Na koncu imamo nad tem zelo malo nadzora in moramo vseeno iz naših rezultatov izvleči maksimum," je povedal 28-letnik. "Vedno sem govoril, kako zelo zaupam Fredu in kako pomemben je za ekipo, je izjemno sposoben pri svojem delu," je zaključil Leclerc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je bil pri obrambi Vasseurja še bolj neposreden. "Fred je človek, ki nas mora voditi in opravlja fantastično delo. Zunanji viri so zelo negativni do nas kot ekipe in poskušajo zlomiti naš duh. Ampak jim ne uspeva," je komentiral Britanec.

"Obstajajo spremembe, ki bi jih naredil, vendar ne bom govoril o tem, katere so," je bil skrivnosten 41-letnik in hkrati poudaril, da Vasseur ni edini človek, ki sprejema pomembne odločitve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po besedah sedemkratnega svetovnega prvaka Ferrari vsak konec tedna na ravninah izgubi približno 0,4 sekunde, v nekaterih primerih celo 0,6 sekunde, zgolj zaradi primanjkljaja v moči motorja. "Tega se zavedamo in poskušamo to za prihodnje leto tudi popraviti," je še zaključil Hamilton.

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Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Fred Vasseur

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KOMENTARJI1

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Customer1
01. 10. 2026 17.27
To vse pri Ferrariju se mi zdi, kot da mačka hodi okoli vrele kaše in ne upa pomočiti jezik vanjo. Zadeva je čisto enostavna. Ko je imel letos Hamilton svoj High in se je konkretno približal Antonelliju ter pobegnil Leclercu na 50 točk, bi moral Ferrari vse svoje resurse usmeriti v Hamiltona, se pravi, Leclerc bi hočeš nočeš moral biti njegov oproda. Le tako bi Ferrari lahko ogrozil Antonellija. To, kar pa gledamo zdaj, ko je zgleda Ferrariju prvi cilj, da Leclerc ujame Hamiltona, pa je idiotizem prve klase. Makaronarska mentaliteta pač.
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