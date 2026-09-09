Rdeča vojna v garažah Ferrarija: Leclerc proti Hamiltonu

Hamilton in Leclerc FOTO: AP

Po napetem startu za Ferrari na dirki v Monzi sta dirkača Scuderie končala na bojni nogi. V prvem ovinku sta se moštvena kolega Lewis Hamilton in Charles Leclerc borila za tretje mesto, ko je med dirkalnikoma prišlo do stika. Sedemkratni svetovni prvak je moral zapeljati na pesek in padel na deseto mesto. Po incidentu je Monačan ocenil, da sta bila za dogodek odgovorna oba voznika, Hamilton pa se z njegovo razlago nikakor ni strinjal.

Britanec je jasno povedal, da sebe ne vidi kot krivca, in poudaril, da vedno dirka pošteno ter tekmecu pusti dovolj prostora. Njegov odziv je še dodatno pokazal, da med Ferrarijevima zvezdnikoma po Monzi ni prav nič mirno.

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Situacijo je komentiral tudi nekdanji dirkač Juan Pablo Montoya, ki meni, da ekipa iz Maranella ne bi smela čakati, da se napetost še poveča. Montoya je Ferrariju svetoval, da bi se morali resno pogovoriti z obema dirkačema. Sporočilo je precej jasno: ekipna kolega se lahko borita med seboj, vendar morata pri tem ohraniti spoštovanje drug do drugega in predvsem do ekipe. Tudi šef Ferrarija Fred Vasseur je priznal, da dogajanje v prvem zavoju ni bilo dobro za moštvo, in napovedal pogovor z obema voznikoma. Napetost je še večja zaradi prvenstvenega položaja. Hamilton trenutno za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja 76 točk, hkrati pa ima pred Leclercom 36 točk prednosti.

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