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Formula 1

Rdeča vojna v garažah Ferrarija: Leclerc proti Hamiltonu

Monza, 09. 09. 2026 19.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Hamilton in Leclerc

Pri Ferrariju se po razočaranju na domači dirki v Monzi ne ukvarjajo več le s pomanjkanjem rezultatov. V ospredje je prišel odnos med Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom. Omenjena sta se v Monzi v prvem zavoju borila za tretje mesto, ko je prišlo do stika. Hamilton je moral zapeljati na pesek in po dogodku padel vse do desetega mesta, Leclerc je nadaljeval brez izgube položaja, a je nekaj trenutkov pozneje tudi sam končal v zaščitni ogradi pri Parabolici.

Hamilton in Leclerc
Hamilton in Leclerc
FOTO: AP

Po napetem startu za Ferrari na dirki v Monzi sta dirkača Scuderie končala na bojni nogi. V prvem ovinku sta se moštvena kolega Lewis Hamilton in Charles Leclerc borila za tretje mesto, ko je med dirkalnikoma prišlo do stika. Sedemkratni svetovni prvak je moral zapeljati na pesek in padel na deseto mesto. Po incidentu je Monačan ocenil, da sta bila za dogodek odgovorna oba voznika, Hamilton pa se z njegovo razlago nikakor ni strinjal.

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Britanec je jasno povedal, da sebe ne vidi kot krivca, in poudaril, da vedno dirka pošteno ter tekmecu pusti dovolj prostora. Njegov odziv je še dodatno pokazal, da med Ferrarijevima zvezdnikoma po Monzi ni prav nič mirno.

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Situacijo je komentiral tudi nekdanji dirkač Juan Pablo Montoya, ki meni, da ekipa iz Maranella ne bi smela čakati, da se napetost še poveča. Montoya je Ferrariju svetoval, da bi se morali resno pogovoriti z obema dirkačema. Sporočilo je precej jasno: ekipna kolega se lahko borita med seboj, vendar morata pri tem ohraniti spoštovanje drug do drugega in predvsem do ekipe.

Tudi šef Ferrarija Fred Vasseur je priznal, da dogajanje v prvem zavoju ni bilo dobro za moštvo, in napovedal pogovor z obema voznikoma. Napetost je še večja zaradi prvenstvenega položaja. Hamilton trenutno za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja 76 točk, hkrati pa ima pred Leclercom 36 točk prednosti.

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Vasseur za zdaj ne želi dati prednosti enemu od svojih dirkačev, medtem ko Britanec meni drugače. Ferrari se je tako znašel v izredno neprijetnem položaju. Na eni strani ima sedemkratnega svetovnega prvaka, ki želi izkoristiti vsako priložnost, na drugi pa svojega dolgoletnega aduta in tako imenovanega "čudežnega dečka" Leclerca, ki se prav tako ne namerava umakniti.

Če se bosta oba še naprej borila brez jasnih meja, bi lahko Ferrari poleg izgubljenih točk dobil še precej večji problem – vojno znotraj lastne garaže.

Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Fred Vasseur Kimi Antonelli

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