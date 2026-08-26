Real Madrid vstopa v svet Formule 1

Real Madrid City, kot se imenuje trening center belih, in La Monumental, verjetno najbolj prepoznaven zavoj nove steze v Madridu, sta drug od drugega oddaljena le dobrih 200 metrov. Infrastruktura gromozanskega, okoli 120 hektarjev velikega nogometnega centra bo med VN Španije karavani Formule 1 na voljo za nastanitvene in ostale potrebe.

Zavoj La Monumental FOTO: Profimedia

Sponzorsko sodelovanje med najelitnejšim nogometnim klubom in eno od najdonosnejših športnih panog bo ob dirkaško pisto pripeljalo tudi igralce Reala, ki imajo drugi vikend septembra sicer delegirano tekmo proti Rayu Vallecanu, a bo najverjetneje odigrana v soboto, da bodo lahko v nedeljo galaktiki pozirali ob voznikih F1.

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