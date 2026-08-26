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Formula 1

Real Madrid vstopa v svet Formule 1

Valdebebas, 26. 08. 2026 13.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Real Madrid in Madring

Dirkališče Madring in trening center Real Madrida se v Valdebebasu nahajata le streljaj drug od drugega. Nogometaši so med treningi že zaslišali dirkalnike F3, s Formulo 1 pa je klub vstopil v uradni partnerski odnos. Kraljevi klub bo med septembrskim dirkaškim vikendom odigral vidno vlogo.

Real Madrid City, kot se imenuje trening center belih, in La Monumental, verjetno najbolj prepoznaven zavoj nove steze v Madridu, sta drug od drugega oddaljena le dobrih 200 metrov. Infrastruktura gromozanskega, okoli 120 hektarjev velikega nogometnega centra bo med VN Španije karavani Formule 1 na voljo za nastanitvene in ostale potrebe.

Zavoj La Monumental
Zavoj La Monumental
FOTO: Profimedia

Sponzorsko sodelovanje med najelitnejšim nogometnim klubom in eno od najdonosnejših športnih panog bo ob dirkaško pisto pripeljalo tudi igralce Reala, ki imajo drugi vikend septembra sicer delegirano tekmo proti Rayu Vallecanu, a bo najverjetneje odigrana v soboto, da bodo lahko v nedeljo galaktiki pozirali ob voznikih F1.

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Ni pa Real edini madridski klub, ki bo prisoten med prvo dirko v španski prestolnici, saj bo stadion Atletica gostil koncert, ki bo organiziran v sklopu velike nagrade, od tam bo organiziran tudi direkten prevoz do Madringa.

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