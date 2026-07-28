Red Bull Verstappnu ponudil novo astronomsko pogodbo

Prihodnost štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna je predmet razprav že od začetka sezone 2026, saj ni zadovoljen s trenutnimi pravili. Verstappen ima pogodbo z Red Bullom do konca sezone 2028, čeprav se pojavljajo govorice o morebitni prekinitvi.
Znano je, da dirkačeva trenutna pogodba vsebuje klavzulo, ki določa, da lahko ob koncu leta 2026 prosto odide, če ob poletnem premoru ne bo med prvima dvema v skupnem seštevku.
Kljub drugemu mestu na VN Madžarske pretekli konec tedna se dirkač Red Bulla pred poletnim premorom nahaja na šestem mestu v skupnem seštevku, z več kot 100 točkami zaostanka za vodilnim Kimijem Antonellijem iz Mercedesa.
Red Bull naj bi Verstappnu in njegovemu menedžerju predložil novo ponudbo, po kateri bi ostal v ekipi do konca sezone 2029. Ključno pa je, da bi s tem iz njegove pogodbe odpravili tudi klavzulo.
Da bi ekipa to dosegla, morajo Verstappnu ponuditi pogodbo z visokim zneskom, pri čemer naj bi Nizozemčev tabor to ponudbo že nekaj tednov preučeval.
Zaradi nezadovoljstva dirkača se že kar nekaj časa pojavljajo špekulacije o morebitnem prestopu k McLarnu v prihodnjem letu.
Verstappnov menedžer Raymond Vermeulen pa je nedavno za avstrijski OE24 povedal, da namerava dirkač izpolniti svojo trenutno pogodbo z Red Bullom.
"O tem se veliko piše. A resnica je, da si Max želi zaključiti svojo pot pri Red Bullu. Pogodbo ima do leta 2028 in jo želi izpolniti. Dejstvo, da ta klavzula obstaja, še ne pomeni, da jo bomo uveljavili. Uveljavili bi jo lahko tudi v zadnjih letih, pa tega nismo storili," je dejal Vermeulen.
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