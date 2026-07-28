Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Red Bull Verstappnu ponudil novo astronomsko pogodbo

Ljubljana, 28. 07. 2026 19.21 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Max Verstappen

Ekipa Formule 1 Red Bull naj bi Maxu Verstappnu ponudila pomembno pogodbeno ponudbo z visokim zneskom. Nizozemec ima z Red Bullom sicer pogodbo do leta 2028, vendar se pojavljajo špekulacije o prestopu. Po poročanju časopisa BILD pa bi nova pogodba dirkača vezala do konca sezone leta 2029.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Prerez sezone Formule 1
    02:38
    Iz 24UR: Prerez sezone Formule 1
  • Težave Georga Russella na začetku dirke za VN Madžarske
    00:51
    Težave Georga Russella na začetku dirke za VN Madžarske

 

Prihodnost štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna je predmet razprav že od začetka sezone 2026, saj ni zadovoljen s trenutnimi pravili. Verstappen ima pogodbo z Red Bullom do konca sezone 2028, čeprav se pojavljajo govorice o morebitni prekinitvi.

Znano je, da dirkačeva trenutna pogodba vsebuje klavzulo, ki določa, da lahko ob koncu leta 2026 prosto odide, če ob poletnem premoru ne bo med prvima dvema v skupnem seštevku.

Kljub drugemu mestu na VN Madžarske pretekli konec tedna se dirkač Red Bulla pred poletnim premorom nahaja na šestem mestu v skupnem seštevku, z več kot 100 točkami zaostanka za vodilnim Kimijem Antonellijem iz Mercedesa.

Max Verstappen je na VN Madžarske končal na drugem mestu.
Max Verstappen je na VN Madžarske končal na drugem mestu.
FOTO: AP

Red Bull naj bi Verstappnu in njegovemu menedžerju predložil novo ponudbo, po kateri bi ostal v ekipi do konca sezone 2029. Ključno pa je, da bi s tem iz njegove pogodbe odpravili tudi klavzulo.

Da bi ekipa to dosegla, morajo Verstappnu ponuditi pogodbo z visokim zneskom, pri čemer naj bi Nizozemčev tabor to ponudbo že nekaj tednov preučeval.

Zaradi nezadovoljstva dirkača se že kar nekaj časa pojavljajo špekulacije o morebitnem prestopu k McLarnu v prihodnjem letu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Verstappnov menedžer Raymond Vermeulen pa je nedavno za avstrijski OE24 povedal, da namerava dirkač izpolniti svojo trenutno pogodbo z Red Bullom.

"O tem se veliko piše. A resnica je, da si Max želi zaključiti svojo pot pri Red Bullu. Pogodbo ima do leta 2028 in jo želi izpolniti. Dejstvo, da ta klavzula obstaja, še ne pomeni, da jo bomo uveljavili. Uveljavili bi jo lahko tudi v zadnjih letih, pa tega nismo storili," je dejal Vermeulen.

Max Verstappen Red Bull Formula 1

Na poletne počitnice se najbolj sproščen odpravlja Antonelli

Tehnične okvare na dirkalniku Russella v ospredju skrbi Mercedesa

24ur.com Verstappen zatrdil, da bo tudi v prihodnjem letu dirkal za Red Bull
24ur.com Za Monako nova pogodba do leta 2035
24ur.com Austin bo dirke formule 1 gostil še vsaj do leta 2034
24ur.com VN Japonske bo še dolgo v motociklističnem koledarju
24ur.com Flick podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2027
24ur.com Četrt stoletja v motoGP: sezona 2026 je ogrevanje za velike stvari v letu 2027
24ur.com Elšnik pogodbo s Crveno zvezdo podaljšal do leta 2028
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897