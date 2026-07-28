Red Bull Verstappnu ponudil novo astronomsko pogodbo

Prihodnost štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna je predmet razprav že od začetka sezone 2026, saj ni zadovoljen s trenutnimi pravili. Verstappen ima pogodbo z Red Bullom do konca sezone 2028, čeprav se pojavljajo govorice o morebitni prekinitvi.

Znano je, da dirkačeva trenutna pogodba vsebuje klavzulo, ki določa, da lahko ob koncu leta 2026 prosto odide, če ob poletnem premoru ne bo med prvima dvema v skupnem seštevku.

Kljub drugemu mestu na VN Madžarske pretekli konec tedna se dirkač Red Bulla pred poletnim premorom nahaja na šestem mestu v skupnem seštevku, z več kot 100 točkami zaostanka za vodilnim Kimijem Antonellijem iz Mercedesa.