Ekipa Red Bulla je po vstopu v prvenstvo Formule 1 leta 2005 pod taktirko Christiana Hornerja osvojila osem naslovov svetovnega prvaka med dirkači in šest med konstruktorji. "Vsaka ekipa ima svojo strukturo. Vsaka ima šefa ekipe, njegova vloga pa je od ekipe do ekipe različna. Mi imamo jasno strukturo z mano na čelu. To izvrstno deluje tako na stezi kot izven steze. Niti ekipa niti jaz ne čutimo potrebe, da bi to spremenili," je lani v Silverstonu razmišljal Horner. Le 5 dni pozneje je bil odpuščen. Notranja trenja v Red Bullu po smrti Dietricha Mateschitza so v povezavi z uspehi prinesla odhode številnih ključnih mož.

Verstappnov dirkaški inženir odhaja v McLaren

Že pred slovesom Hornerja je Red Bull zapustil Jonathan Wheatley, do nedavnega šef ekipe Audi. Najbolj odmeven je bil prestop Adriana Neweya k Aston Martinu. V McLaren sta odšla Will Courtenay, zdaj športni direktor ekipe papaja in Rob Marshall, ki je v moštvu iz Wokinga prevzel vlogo glavnega oblikovalca dirkalnikov.

McLaren pa bo v prihodnje okrepil še eden najvidnejših predstavnikov Red Bulla. Odhod iz ekipe je včeraj potrdil Gianpiero Lambiase, dirkaški inženir Maxa Verstappna. Anglež italijanskih korenin je Nizozemcu pomagal do štirih naslovov svetovnega prvaka. Verstappen in priljubljeni GP, kot ga kličejo v paddocku Formule 1, sta v desetih letih sodelovanja stkala eno kultnih partnerstev v Formuli 1. "Zelo vesel sem, da lahko sodelujem z nekom, ki je tako predan temu poklicu. Ni samo moj dirkaški inženir, vidim ga kot prijatelja. Skupaj sva doživela veliko čustvenih trenutkov in fantastičnih rezultatov. Ponosen sem na to, da lahko delam z nekom tako dobrim," je o svojem dirkaškem inženirju po zadnji dirki minule sezone v Abu Dhabiju razmišljal Verstappen.

Lambiase bo po izteku pogodbe konec naslednje sezone leta 2028 okrepil McLaren kot vodja dirkanja. Mnogi ga vidijo celo v vlogi šefa ekipe papaja, če bi Andreo Stello v svoje vrste uspel privabiti Ferrari.

April namenjen izboljšavam dirkalnikov

Dirkači Formule 1 bi morali ta konec dirkati v Bahrajnu, a so vse dirke na Bližnjem vzhodu zaradi zaostrene varnostne situacije odpadle. Po odpovedi dirk na tem delu sveta, ekipe čas izkoriščajo predvsem za izboljšave dirkalnikov.

