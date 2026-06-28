Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Russell in kontroverzna rumena zastava: Ničesar nisem naredil narobe

Spielberg, 28. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
George Russell

Nam najbližje prizorišče dirke Formule 1 znova ni razočaralo s svojim dogajanjem pred današnjim velikim spektaklom. Kvalifikacije je dobil George Russell, ki je bil na vrhu hitrejši od Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona. Britančeva zmaga pa je bila kontroverzna zaradi sporne rumene zastave po trku Maxa Verstappna v izdihljajih kvalifikacij.

Nesreča Maxa Verstappna na predzadnjem ovinku v Spielbergu
Nesreča Maxa Verstappna na predzadnjem ovinku v Spielbergu
FOTO: Profimedia

George Russell je v Avstriji prišel do svoje četrte kvalifikacijske zmage v letošnji sezoni. Britanec je do 'pole-positiona' na današnji dirki prišel v samih izdihljajih kvalifikacij. Zdelo se je, da bo do popolne startne vrste prišel Ferrari, ki je dominiral na vrhu, potem pa je v zadnjem krogu presenetil Russell, ki je imel vse do spornega dogodka skoraj pol sekunde prednosti. Na zadnjem ovinku je namreč s proge zletel Max Verstappen, ki se je s svojim Red Bullom zaletel v varnostne gume. Nizozemec je nesrečo na srečo preživel brez praske, presenečen pa je bil, da so se organizatorji ob incidentu odločili zgolj za eno rumeno zastavo.

"Vse skupaj je kar noro. Z dogodki po mojem trku sem bil seznanjen šele malce pred mojim intervjujem," je povedal štirikratni svetovni prvak, ki je kvalifikacije sklenil na petem mestu. V primeru dvojne rumene zastave bi bil Russell primoran opustiti svoj zadnji poskus in bi tako ostal brez najboljšega štartnega izhodišča na današnji dirki. Britanec si je v intervjuju stopil v bran: "Ničesar nisem naredil narobe. Mislim, da je bila odločitev o eni rumeni zastavi pravilna, saj ni šlo za neposredno nevarnost. Dovolj sem stopil s plina in tako zasluženo prišel do zmage."

George Russell
George Russell
FOTO: Profimedia

Za razliko od svojega moštvenega kolega je popolnoma s plina stopil Kimi Antonelli. Trenutno vodilni v skupnem seštevku je naredil napako, ki ga je morda stala boljšega rezultatskega izkupička. "Storil sem napako. Po radijski zvezi sem slišal samo besedo 'rumena'. Pogledal sem proti delavcem na stezi in iz neznanega razloga mislil, da vidim dve rumeni zastavi. V oči mi je sijalo sonce, zato je bilo težko dobro razločiti, kaj vidim," je bil pošten Antonelli, ki pa se ni strinjal z odločitvijo komisije.

"Osebno mislim, da bi morali pokazati dve rumeni zastavi. Na hitrem ovinku se je v varnostni ograji znašel dirkalnik, če bi s steze zletel še kdo, bi se lahko končalo katastrofalno. Zagotovo si situacija zasluži dodatno obravnavo. Vse skupaj je malce nejasno, ampak zdaj je, kar je."

Danes bo na sporedu še osrednji dogodek dirkaškega konca tedna v Avstriji. Na kultnem Spielbergu se bodo rdeče luči ugasnile ob 15.00, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 14.30.

formula 1 spielberg kvalifikacije george russell kontroverza max verstappen

Russell dobil kvalifikacije, za njim oba Ferrarija, Verstappen trčil

24ur.com Russell po trku vodilnih slavil v Spielbergu
24ur.com Verstappen po nenavadnem trku: Tega v karieri še nisem doživel
24ur.com Lov na naslov se začenja: Hamilton cilja na vrh, Aston Martin v skrbeh
24ur.com Leclerc po dvoboju s Hamiltonom: Ali sploh ve, kako široki so dirkalniki?
24ur.com Russell zaradi prelahkega dirkalnika ob zmago v Belgiji
24ur.com Verstappen že prvak, v Las Vegasu slavil Russell
24ur.com Verstappen zmagovalec Le Castelleta, Leclerc končal v zaščitni ogradi
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763