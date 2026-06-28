Russell in kontroverzna rumena zastava: Ničesar nisem naredil narobe

George Russell je v Avstriji prišel do svoje četrte kvalifikacijske zmage v letošnji sezoni. Britanec je do 'pole-positiona' na današnji dirki prišel v samih izdihljajih kvalifikacij. Zdelo se je, da bo do popolne startne vrste prišel Ferrari, ki je dominiral na vrhu, potem pa je v zadnjem krogu presenetil Russell, ki je imel vse do spornega dogodka skoraj pol sekunde prednosti. Na zadnjem ovinku je namreč s proge zletel Max Verstappen, ki se je s svojim Red Bullom zaletel v varnostne gume. Nizozemec je nesrečo na srečo preživel brez praske, presenečen pa je bil, da so se organizatorji ob incidentu odločili zgolj za eno rumeno zastavo.
"Vse skupaj je kar noro. Z dogodki po mojem trku sem bil seznanjen šele malce pred mojim intervjujem," je povedal štirikratni svetovni prvak, ki je kvalifikacije sklenil na petem mestu. V primeru dvojne rumene zastave bi bil Russell primoran opustiti svoj zadnji poskus in bi tako ostal brez najboljšega štartnega izhodišča na današnji dirki. Britanec si je v intervjuju stopil v bran: "Ničesar nisem naredil narobe. Mislim, da je bila odločitev o eni rumeni zastavi pravilna, saj ni šlo za neposredno nevarnost. Dovolj sem stopil s plina in tako zasluženo prišel do zmage."
Za razliko od svojega moštvenega kolega je popolnoma s plina stopil Kimi Antonelli. Trenutno vodilni v skupnem seštevku je naredil napako, ki ga je morda stala boljšega rezultatskega izkupička. "Storil sem napako. Po radijski zvezi sem slišal samo besedo 'rumena'. Pogledal sem proti delavcem na stezi in iz neznanega razloga mislil, da vidim dve rumeni zastavi. V oči mi je sijalo sonce, zato je bilo težko dobro razločiti, kaj vidim," je bil pošten Antonelli, ki pa se ni strinjal z odločitvijo komisije.
"Osebno mislim, da bi morali pokazati dve rumeni zastavi. Na hitrem ovinku se je v varnostni ograji znašel dirkalnik, če bi s steze zletel še kdo, bi se lahko končalo katastrofalno. Zagotovo si situacija zasluži dodatno obravnavo. Vse skupaj je malce nejasno, ampak zdaj je, kar je."
Danes bo na sporedu še osrednji dogodek dirkaškega konca tedna v Avstriji. Na kultnem Spielbergu se bodo rdeče luči ugasnile ob 15.00, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 14.30.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.