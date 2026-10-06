Russell bo naslednjo dirko začel z zadnjega mesta

V nedeljo je moral George Russell zaradi okvare motorja odstopiti tik pred koncem VN Bahrajna, ki je potekala v Maleziji. Britanec naj bi novo pogonsko enoto prejel na VN ZDA, ki je predvidena konec oktobra, Mercedes pa se je odločil izkoristiti priložnost, ki jo je omogočila Mednarodna avtomobilska zveza, da uporabi motor na VN Singapurja.