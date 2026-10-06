Russell bo naslednjo dirko začel z zadnjega mesta

V nedeljo je moral George Russell zaradi okvare motorja odstopiti tik pred koncem VN Bahrajna, ki je potekala v Maleziji. Britanec naj bi novo pogonsko enoto prejel na VN ZDA, ki je predvidena konec oktobra, Mercedes pa se je odločil izkoristiti priložnost, ki jo je omogočila Mednarodna avtomobilska zveza, da uporabi motor na VN Singapurja.
28-letnik je priznal, da so možnosti za osvojitev prvega naslova zdaj "izjemno majhne". Po 16 dirkah sezone oziroma pred zadnjimi sedmimi dirkami Italijan Kimi Antonelli s 320 točkami zaseda prvo mesto v skupnem seštevku, Russell pa je drugi z 236 točkami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.