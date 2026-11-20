George Russell je v samem zaključku enournega treninga, ki je v celoti potekal na mokri stezi, odpeljal krog s časom 1:47.272. Britanec je s tem za 71 tisočink sekunde prehitel Pierra Gaslyja, Charles Leclerc pa je na tretjem mestu zaostal za nekaj več kot tri desetinke.
Ker na močno namočenem prvem prostem treningu ni bilo postavljenih konkurenčnih časov, so želeli dirkači in ekipe nadoknaditi pomanjkanje kilometrov na ulični stezi, ki je ob začetku drugega treninga ob 20. uri po lokalnem času ostala vlažna.
Več dirkačev je v uvodnih minutah na stezo zapeljalo s Pirellijevimi pnevmatikami za močan dež, Oscar Piastri pa je po radijski zvezi takoj sporočil, da morda ne bo več dolgo trajalo, preden bodo primerne pnevmatike za rahel dež.
McLarnov dirkač je v četrtek s časom 2:02,786 prvi postavil merjeni krog, nato pa so se na razpredelnici začela hitro vrstiti imena in časi krogov so začeli strmo padati.
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