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Formula 1

Russell: Ne preostane mi drugega kot popoln napad

Singapur, 09. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Kimi Antonelli

George Russell je obljubil "popoln napad" na prihajajoči VN Singapurja, saj se zaradi kazni, povezani z motorjem, pripravlja na štart z začelja štartne vrste. Britanski dirkač je bil prisiljen zamenjati komponente pogonske enote po odstopu ob koncu dirke za VN Bahrajna v Maleziji prejšnji konec tedna, kar ga je stalo dragocenih prvenstvenih točk. S prenosom prvega treninga na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 10.30.

Posledična kazen bo znašala najmanj 10 mest, odvisno od natančnih delov, ki jih bo Mercedes zamenjal, in od tega, za koliko bo presegel svojo dovoljeno sezonsko kvoto.

V skladu s pravili se ob prvem presegu kvote katerega koli od elementov izreče kazen pribitka 10 mest na štartni črti, ob drugem takšnem primeru (in vsakem naslednjem) pa sledi pomik še za pet mest nazaj, pri čemer se vse kazni na istem dogodku seštevajo.

Če dirkač prejme kazen, ki presega 15 mest na štartni črti, mora dirko v vsakem primeru začeti z začelja. Ko so Georga Russlla vprašali o njegovi naravnanosti in pristopu pred prihodom v Singapur, medtem ko nad njim visi kazen pribitka mest, je uvodoma dejal: "Sledi popoln napad, poskušal bom preprosto uživati v tem koncu tedna in to je to."

In nadaljeval: "Če bi si med sezono lahko izbiral, kje prejeti kazen, bi bilo to prizorišče v Singapurju verjetno na predzadnjem mestu seznama, takoj za Monakom. A žal, glede na to, kako so se stvari razvile, nimamo druge izbire, kot da jo prejmemo tukaj. Do konca sezone nas čaka še sedem dirk, zato bomo verjetno morali kasneje prevzeti še eno kazen, kar seveda ni dobro. A Singapur je kraj, ki ga obožujem, zato se bom poskušal prebiti naprej skozi množico dirkačev."

Russllovo kazen bodo uveljavili za nedeljsko (glavno) dirko za VN Singapurja in ne za sobotni sprint, na katerem je na voljo osem točk.

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formula 1 vn singapurja george russell kazen trening

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