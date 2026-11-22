"To nima veze s formulo 1. Užival sem v dirkanju, predvsem zato, ker nekdo (George Russell op. a.) ni imel možnosti. To si tudi zasluži," so se glasile besede Maxa Verstappna, ki so završale po celotnem dirkaškem svetu. Nizozemec se je odzval na komentarje Russlla, ta ga je imel v zobeh po sobotnih kvalifikacijah. Štirikratni prvak pa je odgovoril v svojem slogu, neizprosno in brez dlake na jeziku.

"Njegove besede me ne ganejo in me ne motivirajo, ker mi ne seže niti do kolen. Zunaj dirkalnika ima vedno veliko za povedati, na dirkah pa je bil letos smešno slab. Perfektna karma," je v pogovoru po dirki povedal Verstappen. "Ko sem pogledal v ogledalo in videl, kaj se je zgodilo, sem si mislil: "Super, moj dan je zdaj še boljši." Ko pa sem črto prečkal kot prvi, pa sem dosegel še zadnji cilj," je še povedal dirkač Red Bulla.