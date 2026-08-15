Russellu v boju za končni naslov pomaga tudi športni psiholog

Uvodna dirka letošnjega prvenstva v Formuli 1 je pripadala Georgu Russellu, naslednjih pet pa je pripadlo njegovemu moštvenemu kolegu Kimiju Antonelliju . Vse je kazalo, da se bosta za končni naslov v prvenstvu med seboj pomerila dirkača srebrnih puščic, a ker je zanesljivost dirkalnikov srebrne puščice večkrat ovirala dirkača pri dobrem rezultatu, so se v igro za naslov vrnili tudi drugi dirkači. Med vsemi je najbolj izstopal Lewis Hamilton , ki je po slabem začetku sezone stopnjeval formo in se trenutno prebil do drugega mesta v skupnem seštevku pred poletnim premorom.

Russell vse od leta 2020 naprej sodeluje s športnim psihologom, kar je za Britanca, kakor je sam pojasnil za situacijo, v kateri se nahaja trenutno v povezavi s stanjem na lestvici, zelo koristno. "Sodelovanje s psihologom mi pomaga, a obenem pomaga tudi, če se sam spomnim, česa sem sposoben. Ko pomislim na svojo kariero in uspehe, se spomnim, kaj lahko zmorem. To mi daje vero in zaupanje," je za RacingNews365 dejal Britanec.

Trenutno tretji v prvenstvu se zaveda, da trenutnih devet točk zaostanka za Hamiltonom in 59 za Antonellijem še ni kritičnih in se dajo nadoknaditi v nadaljevanju prvenstva. 28-letnik poudarja, da mu delo na duševnem stanju ne pomaga le takrat, ko stvari postanejo težke, ampak tudi v drugih trenutkih življenja.

"To je bolj zato, da bi iz sebe izvlekel največ – pa tudi zato, da bi spoznal ljudi, s katerimi delam, kako se najbolje spopasti s pritiski dirkaškega vikenda ali kako najbolje upravljati s svojo energijo tekom sezone," je še dodal Russell.

Dirkači Formule 1 se bodo po poletnem premoru na steze vrnili med 21. in 23. avgustom, ko bo 12. dirko sezone gostila Nizozemska.