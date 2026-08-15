Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Russellu v boju za končni naslov pomaga tudi športni psiholog

Ljubljana, 15. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
George Russell

Ob začetku sezone se je zdelo, da se bosta za končni naslov v kraljici motošporta med seboj pomerila dirkača iz moštva Mercedes Kimi Antonelli in George Russell. Slednjemu je forma do poletnega premora konstantno nihala, obenem pa je imel dosti težav tudi z dirkalnikom, zato je po odpeljanih 11 dirkah Britanec trenutno na tretjem mestu za Antonellijem in Lewisom Hamiltonom. Russell je v pogovoru z mediji dejal, da mu pri boju za naslov prvaka veliko pomaga tudi njegov športni psiholog.

Uvodna dirka letošnjega prvenstva v Formuli 1 je pripadala Georgu Russellu, naslednjih pet pa je pripadlo njegovemu moštvenemu kolegu Kimiju Antonelliju. Vse je kazalo, da se bosta za končni naslov v prvenstvu med seboj pomerila dirkača srebrnih puščic, a ker je zanesljivost dirkalnikov srebrne puščice večkrat ovirala dirkača pri dobrem rezultatu, so se v igro za naslov vrnili tudi drugi dirkači. Med vsemi je najbolj izstopal Lewis Hamilton, ki je po slabem začetku sezone stopnjeval formo in se trenutno prebil do drugega mesta v skupnem seštevku pred poletnim premorom.

George Russell
George Russell
FOTO: Profimedia

Russell vse od leta 2020 naprej sodeluje s športnim psihologom, kar je za Britanca, kakor je sam pojasnil za situacijo, v kateri se nahaja trenutno v povezavi s stanjem na lestvici, zelo koristno. "Sodelovanje s psihologom mi pomaga, a obenem pomaga tudi, če se sam spomnim, česa sem sposoben. Ko pomislim na svojo kariero in uspehe, se spomnim, kaj lahko zmorem. To mi daje vero in zaupanje," je za RacingNews365 dejal Britanec.

Preberi še Zaročil se je voznik formule 1 George Russell

Trenutno tretji v prvenstvu se zaveda, da trenutnih devet točk zaostanka za Hamiltonom in 59 za Antonellijem še ni kritičnih in se dajo nadoknaditi v nadaljevanju prvenstva. 28-letnik poudarja, da mu delo na duševnem stanju ne pomaga le takrat, ko stvari postanejo težke, ampak tudi v drugih trenutkih življenja.

"To je bolj zato, da bi iz sebe izvlekel največ – pa tudi zato, da bi spoznal ljudi, s katerimi delam, kako se najbolje spopasti s pritiski dirkaškega vikenda ali kako najbolje upravljati s svojo energijo tekom sezone," je še dodal Russell.

Dirkači Formule 1 se bodo po poletnem premoru na steze vrnili med 21. in 23. avgustom, ko bo 12. dirko sezone gostila Nizozemska.

formula 1 george russell

Cadillac ima novega vodjo ekipe

24ur.com Russell imel težave z dirkalnikom celoten konec tedna
24ur.com Russell zaradi prelahkega dirkalnika ob zmago v Belgiji
24ur.com Russell najhitrejši, Antonelli za njim za znova dominanten Mercedes
24ur.com Tehnične okvare na dirkalniku Russella v ospredju skrbi Mercedesa
24ur.com Šef Mercedesa po odstopu Antonellija kritičen do zanesljivosti dirkalnika
24ur.com Hamilton potrdil prevlado in dobil sprint kvalifikacije
24ur.com Prvi prosti trening je dobil Russell, drugega Norris
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
zadovoljna
Portal
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka prav posebno presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka prav posebno presenečenje v ljubezni
Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas
Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
vizita
Portal
Bolečina, ki se iz križa širi po nogi: to so značilni znaki išiasa
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
cekin
Portal
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
moskisvet
Portal
Cristiano Ronaldo pokazal svoje igrače: v garaži ima skoraj 26 milijonov evrov
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
okusno
Portal
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
voyo
Portal
Kečap Džezve i Mare
Notting Hill
Notting Hill
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Spuži na suhem
Spuži na suhem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897